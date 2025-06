山中さわお×カベポスター『ROCK or LIVE！-ロックお笑い部 -Vol.７』 開催決定！

ぴあ株式会社

2025年9月27日(土)、 大阪・GORILLA HALL OSAKA にて、 『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-Vol.7』を開催することが決定しました。

ROCK or LIVE! :https://rockorlive.com/vol7/

同イベントは、2023年2 月に、大阪・GORILLA HALL OSAKAのこけら落とし公演の一環としてスタート。ロックバンドとお笑い芸人の2マン企画として、Vol.1はゲスの極み乙女×さらば青春の光、Vol.2は04 Limited Sazabys×四千頭身、2024年1月のVol.3は、Base Ball Bear×ダウ90000で実施。2024年2月の初の東京開催では、ASIAN KUNG-FU GENERATION、フジファブリック、かが屋、ミキで「ROCKorLIVE!-ロックお笑い部-Extra」として開催。

2025年に入り、1月25日『 ROCK or LIVE -ロックお笑い部-Vol.4』は思い出野郎Aチーム×ハナコ、3月7日『ROCK or LIVE-ロックお笑い部-Vol.5』はハルカミライ×見取り図、3月15日『ROCK or LIVE-ロックお笑い部-Vol.6』はHump Back×ヨネダ2000と続き、好評を博しています。

7回目に出演するのは、山中さわお×カベポスター。2025年1月31日をもって35年以上の活動を終了させたthe pillowsのボーカル&ギターの山中さわおは、その後、積極的にソロ活動を展開。2025年4月23日には10枚目となるアルバム『あの花はどこに咲いている』をリリース、5月から6月にかけてツアー「FED UP! TOUR」を開催しています。

カベポスターは、関西に拠点を置き、主に漫才を中心に活動。2022年「第43回ABCお笑いグランプリ」優勝、2023年「第58回上方漫才大賞 新人賞」を受賞する実力者です。カベポスターのネタ担当・永見はthe pillowsの大ファンであり、芸人として山中から影響を受けていることを公言。彼らがパーソナリティを務めたラジオの特番では「さわおさん」というコーナーを作っていたこともあるほど。

今では交流のある両者がこの日は同じステージに立ち、それぞれがどのようなライブで魅了してくれるのか。ぜひお楽しみに。

チケットは、本日6月21日(土)20時より オフィシャル先行抽選受付がスタート。一般発売は8月16日(土)10時からとなります。詳細はオフィシャルサイトにてご確認下さい。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/rockorlive-vol7/

『ROCK or LIVE!-ロックお笑い部-Vol.7』

■日程 2025年9月27日(土)

■会場 GORILLA HALL OSAKA

■時間 OPEN 17:30/START 18:30

■料金 スタンディング 5,700円(税込)

■出演 山中さわお/カベポスター

■チケット オフィシャル先行期間 6月21日(土)20:00~6月30日(月)23:59

受付URL https://w.pia.jp/t/rockorlive-vol7/(https://w.pia.jp/t/rockorlive-vol7/)

一般発売 2025年8月16日(土)10:00~

※入場時ドリンク代必要

※未就学児童入場不可

■オフィシャルサイト https://rockorlive.com/vol7/(https://rockorlive.com/vol7/)

■問い合わせGORILLA HALL OSAKA 06-6690-7771 (11:00~18:00)

■主催 GORILLA HALL OSAKA/ぴあ株式会社