NEW【適合車種追加】マジカルアート 超撥水ドアミラークリアシート、続々適合車種追加！
～適合車種追加のご案内～
【TOYOTA】
・GR86：ZN8 2021.10～
・プリウス：60系 2023.1～
・クラウンクロスオーバー：SH35 2022.9～
・ランドクルーザー250：J250 2024.4～
・ランドクルーザー300：JA300 2021.8～
・ノア：90系 2021.12～
・ヴォクシー：90系 2021.12～
・プロボックス：NCP50系 2002.7～2014.8
・プロボックス：NSP160系 2020.8～
・スープラ：BD系/A90系 2019.5～
・アルファード40系 2023.6～
・ヴェルファイア40系 2023.6～
・FJクルーザー：GSJ15W 2010.12～2018.1
・オーリス：E18系 2012.8～2018.3
TOYOTA 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019513?category_page_id=ct7294)
【LEXUS】
・RX：AL20系 2015.10～2022.11
・LM：AW10系 2023.12～
・NX：AZ10系 2014.7～2021.10
LEXUS 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019513?category_page_id=ct7294)
【NISSAN】
・セドリック：Y34 1999.6～2004.10
・キャラバンNV350：E26 2012.6～2021.9
・キャラバン：E26 2012.6～
・ノートオーラ：E13 2021.8～
・ノート：E13 2020.12～
・セレナ：C27 2016.8～2022.11
・セレナ：C28 2022.11～
・スカイライン：R32 1989.8～1994.12
・スカイライン：R33 1995.1～1998.12
・スカイライン：R34 1999.1～2002.12
・フェアレディZ：RZ34 2022.8～
・エクストレイル：T33 2022.7～
NISSAN 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019514?category_page_id=ct7294)
【HONDA】
・シビック：FL1 2021.9～
・N-BOX：JF5/6 2023/10～2023.10～
・N-ONE：JG3/4 2020.11～
・N-WGN：JH3/4 2019.8～
・N-VAN：JJ1/2 2018.7～
・ZR-V：RZ3～6 2023.4～
・WR-V：DG5 2024.3～
・ヴェゼル：RV5/6 2021.4～
・フリード：GT1/5 GB3/5 2024.6～
・フィット：GS/GR 2020.2～
・ステップワゴン：RP6～8 2022.5～
・オデッセイ：RC 2013.11～2020.10
HONDA 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019515?category_page_id=ct7294)
【MAZDA】
・CX-5：KF 2017.2～
・フレアワゴン/タフスタイル/カスタムスタイル：MM94/MM54 2023.12～
・ビアンテ：CC系 2008.7～2018.3
MAZDA 商品ページ(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019516?category_page_id=ct7294)
【SUZUKI】
・ソリオ：MA34S 2003.8～2010.12
・ソリオ：MA27/37S 2020.12～
・ジムニー：JB64 2018.7～
・ジムニーシエラ：JB74 2018.7～
・ジムニーノマド：JC74 2025.4～
・スペーシア：MK53S 2017.12～2023.11
・エブリィ：DA62 2001.9～2005.8
・エブリィ：DA64 2007.7～2015.2
・エブリィ：DA17 2015.2～
・スペーシア/カスタム：MK94/54 2023.11～
・スペーシアギア：MK94/54 2024.9～
・アルト：HA36 2014.12～
・アルトワークス：HA36 2015.12～2021.7
・ハスラー：MR31/41 2014.1～2019.12
・ハスラー：MR92S 2020.1～
・ワゴンＲ：MH35/55/85/95 2017.2～
・ワゴンＲスティングレー：MH35/55/85/95 2017.2～
・イグニス：FF21S 2016.2～2024.4
SUZUKI 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019519?category_page_id=ct7294)
【SUBARU】
・レヴォーグ：VN5 2020.10～
・BRZ：ZD8 2021.7～
・フォレスター：SK系 2018.7～2025.4
・クロストレック：GU系 2022.11～
SUBARU 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019520?category_page_id=ct7294)
【DAIHATSU】
・コペン：A400系 2021.4～
・トール：900系 2016.11～
・ロッキー：A200系 2019.11～
・ムーブ：L170/180 2006.10～2010.12
・タフト：LA900S 2020.6～
・タント：LA600S 2013.10～2019.6
DAIHATSU 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019518?category_page_id=ct7294)
【MITSUBISHI】
・ギャランフォルティス：CY4A/CX4A 2007.8～2016.3
・エクリプスクロス/PHEV：GK1/9W・GL3W※カメラ付き 2018.3～
・エクリプスクロス/PHEV：GK1/9W・GL3W※カメラ無し 2018.3～
・デリカD5：CV系 2007.1～
MITSUBISHI 商品ページはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019517?category_page_id=ct7294)
【Volkswagen】
・GOLF7(7.5)：2013.6～2021.6
外国車 商品ページ(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019521?category_page_id=ct7294)
現在発売中の適合車種一覧はこちらです！
適合車種一覧(https://www.hasepro.co.jp/view/page/sdm_tekigou)
※本商品はHASEPRO本店オンラインショップ限定商品です。
HASEPROは車種別専用カットの適合車種をどんどん増やして参ります！！
ハセプロホームページに適合の無いお車をお持ちの方で、
ハセプロ本社施工ショップにご来店が可能な方は型取りをさせて頂くお礼と致しまして
無料にて施工＆商品をプレゼント(※先着順)させて頂きますので、
一度HASEPROへお問合せ頂けましたら幸いです。
お問合せはこちら(https://www.hasepro.co.jp/view/page/shop_info)
また適合車種がラインナップに無くご来店いただく事が難しいお客様はぜひ、
「この車種用が欲しい！」と思うお声をぜひお聞かせください！
ラインナップ希望車種を下記アンケートフォームからご入力いただけます。
いただいたご意見は、出来る限りお応えしたいと思います。
ご要望フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKYBR1iczWCu4seO3sbVOVLMsx9Ls2G6wLHUf3BcPiww1XkQ/viewform?_gl=1*irbd90*_gcl_aw*R0NMLjE3NDQwNzAxMzkuQ2owS0NRanc3ODJfQmhEakFSSXNBQlR2X0pEM3R4WXNZa29fX3lsV2tLUjB0UFBGLTl0aEhYMTE5eXgzYzhPaWh6eUxWcFc1U1hJcWpuSWFBcVFSRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTU4MTM0ODQ2Ni4xNzQzNTYxNzcxLjU5Nzk5MDczNS4xNzQ3OTkwNzY0LjE3NDc5OTA3NjQ.*_ga*MTMzNTY2NjY1MC4xNzQzNTYxNzcx*_ga_067XQDQLVZ*czE3NTAzMDU0NTgkbzEwOCRnMSR0MTc1MDMwNzQ5NyRqNjAkbDAkaDA.*_ga_TENZL1BXGV*czE3NTAzMDU0NTgkbzMwMiRnMSR0MTc1MDMwNzkzOSRqNjAkbDAkaDA.)
この度、適合確認にご協力頂きましたお客様、誠にありがとうございました。
お車でお困りごとがございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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