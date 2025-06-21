「ミスター慶應」運営団体が創設20周年を機に新たな挑戦

学生団体cytron― 「人間性」を可視化する、“これからの時代”の大学コンテスト ―

学生団体cytron（シトロン）は、2006年から「ミスター慶應コンテスト」を主催してきた運営実績をもとに、20周年の節目となる2025年に新たなプロジェクト「Ms.KEIOコンテスト」を立ち上げたことをお知らせいたします。

本コンテストでは、「容姿／誠実さ／教養／センス／ビジョナリー」という5つの観点で審査を行い、外見だけでなく、考え方や価値観、社会性を含めた“人としての魅力”を審査対象としています。近年、人気投票やライブ配信での応援金額によってグランプリが決まる学生コンテストも多く見られる中、本コンテストは「人間性そのもの」に光を当てる、新しい時代の学生コンテストとして設計しています。

表面的な人気や数字ではなく、自分の言葉で語り、自分らしい未来を描く力こそ、今を生きる学生たちの本当の価値だと考えています。

そしてこのたび、Ms.&Mr.KEIOコンテスト2025のファイナリストが決定いたしました。

今年度のファイナリストは以下の12名です！

（最後列左から）町井陽大、田村はるき、長谷川湧也、岸サラ、林律希（中段左から）藤枝花帆、佐藤大翔、宮崎幸乃（最前列左から）熊部拓斗、瀧澤真依、中村滉己、紫音櫻。

Ms.KEIO 2025 ファイナリスト

No.1 紫音 櫻No.2 瀧澤 真依No.3 藤枝 花帆No.4 宮崎 幸乃No.5 岸 サラNo.6 田村 はるき

Mr.KEIO 2025 ファイナリスト

No.1 中村 滉己No.2 町井 陽大No.3 長谷川 湧也No.4 佐藤 大翔No.5 熊部 拓斗No.6 林 律希

ファイナリストたちの詳細プロフィールや活動の様子は、公式SNSにて随時発信予定です。

私たちcytronは、このコンテストを通じて、挑戦することの価値や、自分らしくあり続けることの

意義を、学生社会に問いかけてまいります。

■Ms.KEIOファイナリストプロフィール

Ms.KEIO No.1 紫音 櫻（Sakura Shion）

学部：総合政策学部

学年： 4年

趣味：激辛料理、サウナ、はしご酒、睡眠

特技：高速ラップ、歌うこと、ドイツ語

身長：161cm

Instagram：keio_ms1_2025(https://www.instagram.com/keio_ms1_2025)

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Ms.KEIO No.2 瀧澤 真依（Mai Takizawa）

学部：文学部

学年：1年

趣味：映画鑑賞・体を動かすこと

特技：バレーボール・水泳・卓球

身長：162cm

Instagram：keio_ms2_2025(https://www.instagram.com/keio_ms2_2025)

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Ms.KEIO No.3 藤枝 花帆（Kaho Fujieda）

学部：総合政策学部

学年：1年

趣味：アニメ鑑賞、コスメ集め

特技：友達をつくること！

身長：153cm

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Ms.KEIO No.4 宮崎 幸乃（Yukino Miyazaki）

学部：理工学部応用化学科

学年：2年

趣味：ドライブしながらカラオケ

特技：セルフネイル

身長：150cm

Instagram：keio_ms4_2025(https://www.instagram.com/keio_ms4_2025)

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Ms.KEIO No.5 岸 サラ（Sarah Kishi）

学部：法学部法律学科

学年：1年

趣味：K-pop、野球観戦、お笑い鑑賞

特技：ダンス、ドラム、茶道

身長：161cm

Instagram：keio_ms5_2025(https://www.instagram.com/keio_ms5_2025)

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Ms.KEIO No.6 田村 はるき（Haruki Tamura）

学部：文学部

学年：3年

趣味：アニメ鑑賞 旅行 お誕生日会

特技：中国ゴマ ドレス作り

身長：160cm

Instagram：keio_ms6_2025(https://www.instagram.com/keio_ms6_2025)

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■Mr.KEIOファイナリストプロフィール

Mr.KEIO No.1 中村 滉己（Koki Nakamura）

学部：環境情報学部

学年：4年

趣味：筋トレ＆猫をみること

特技：津軽三味線・歌(民謡)・作曲

身長：178cm

Instagram：keio_mr1_2025(https://www.instagram.com/keio_mr1_2025)

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Mr.KEIO No.2 町井 陽大（Haruhiro Machii）

学部：経済学部

学年：3年

趣味：お笑い鑑賞、猫カフェ単身突撃

特技：ヒューマンビートボックス

身長：178cm(心は180cm)

Instagram：keio_mr2_2025(https://www.instagram.com/keio_mr2_2025)

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Mr.KEIO No.3 長谷川 湧也（Yuya Hasegawa）

学部：総合政策学部

学年：4年

趣味：ボーイズグループの推し活・ディズニー

特技：スカッシュ・食べること

身長：170cm

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Mr.KEIO No.4 佐藤 大翔（Hiroto Sato）

学部：法学部政治学科

学年：2年

趣味：ドライブ

特技：テニス、ピアノ

身長：172cm

Instagram：keio_mr4_2025(https://www.instagram.com/keio_mr4_2025)

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Mr.KEIO No.5 熊部 拓斗（Takuto Kumabe）

学部：経済学部

学年：2年

趣味：K-popのライブ鑑賞

特技：サッカー、ダンス(特技にします)

身長：182cm

Instagram：keio_mr5_2025(https://www.instagram.com/keio_mr5_2025)

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Mr.KEIO No.6 林 律希（Ritsuki Hayashi）

学部：薬学部薬学科

学年：3年

趣味：47都道府県制覇、謎かけ

特技：弓道、サッカー、スキー

身長：176cm

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■問い合わせ先

学生団体cytron（シトロン）

Mail：info.msmrcontest@cytron.jp

Instagram：msmr_keiocontest(https://www.instagram.com/msmr_keiocontest)

X（旧Twitter）：Ms_MrKEIO(https://x.com/Ms_MrKEIO)



