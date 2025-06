【岡山大学】地域格差を超えたLGBTユース支援にメタバースが有効であることを世界初実証

国立大学法人岡山大学

2025(令和7)年 6月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



<発表のポイント>

- LGBTのユース(子ども・若者)に悩みを相談できる場所や機会をメタバースで1年間提供。- 現実空間と比べ、自己表現や対人自信感が有意に高いことを証明。- 世界初となるLGBTユース専用メタバース支援グループの有効性を検証

◆概 要

LGBTユースに関する調査によれば、91.6%が保護者にカミングアウトできておらず、学校や家庭での悩みを打ち明けることが難しいという実態が明らかとなっており、実に48%が自殺を考えたことがあるとの報告があります。

このような深刻な課題に対し、国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)の学術研究院医歯薬学域(医)医療情報化診療支援技術開発講座の長谷井嬢教授(整形外科)は、メタバースを活用してLGBTユースの支援ができないかと考案し、一般社団法人「にじーず」と協力し、2024年1月よりメタバースを活用した支援グループを開始しました。

今回、1年間の活動期間の解析を行い、参加者がアバターを通じて自分の望む性別を自由に表現でき、高い満足度と心理的違和感の低減を実感していることを明らかにしました。また、自己表現や心理的安全性、アクセシビリティの評価が現実空間より有意に高く、特に現実世界の対人関係の自信が低い若者ほどメタバース空間での自信向上が顕著であることがわかりました。

本研究成果はメタバース分野で世界をリードする査読付き国際学術誌『Journal of Metaverse』に掲載され、LGBTユースの心理支援に新たな可能性を示しています。

自助会の様子

◆長谷井嬢教授からのひとこと

私の専門は骨軟部腫瘍なのですが、小児・若年成人に多い希少がんの患者さんたちの孤立・孤独を緩和するために、メタバースを活用した交流機会の提供を行ってきました。

LGBTのユースたちが抱えている孤独感には、希少がんの患者さんとの共通点を感じ、医師としてこの問題にどのように貢献できるかを模索し、活動を進めてきました。この1年の活動の結果、メタバースがLGBTのユースにとって重要な心理的安全の場となることが確認され、自己肯定感や孤独感の軽減につながっている事も明らかとなりました。LGBTユースへのメタバース支援の有効性を証明した初めての報告になります。

支援グループへのアクセスが困難な地域の方や、自分の性的指向を周囲に伝えられない方々にとって、メタバースは大きな可能性を持っており、国内だけでなく、世界的な支援の輪につながることを祈っています。

◆論文情報

論 文 名: Metaverse Support Groups for LGBTQ+ Youth: An Observational Study on Safety, Self-Expression, and Early Intervention

掲 載 紙:Journal of Metaverse

著 者:Joe Hasei, Yosuke Matsumoto, Hiroki Kawai, Yuko Okahisa, Manabu Takaki, Toshifumi Ozaki

D O I:10.57019/jmv.1639701

U R L:https://dergipark.org.tr/en/pub/jmv/issue/91863/1639701



◆研究資金

本研究は、公益財団法人 橋本財団 2023年度 福祉助成(FY2023)、こども家庭庁 令和5年度NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援モデル事業国庫補助、公益財団法人三菱財団 社会福祉事業・研究助成(No. 202430037)の支援を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

地域格差を超えたLGBTユース支援にメタバースが有効であることを世界初実証

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20250617-5.pdf

◆参 考

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・おかやま医療AI人材育成支援 岡山大学医療情報化診療支援技術開発講座(岡山大学整形外科×プラスマン合同会社)

https://sites.google.com/view/okayamamed/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0

◆参考情報

・【岡山大学】メタバースで広がるサンタの想い ~岡山大学とプロジェクトサンタが贈る新しい病院チャリティー~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002631.000072793.html

・【岡山大学】長期療養生徒の教育を変革するために岡山大学とベネッセ社が連携

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002468.000072793.html

・【岡山大学】メタバースが医療を変える~岡山大学とクラスター社が挑む患者支援~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002405.000072793.html

・【岡山大学】AIを活用したメンタルケアサポートシステムを開発 ~患者さんとの対話で心に寄り添うAI~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002299.000072793.html

・【岡山大学】デジタルで患者さんをサポート!~岡山大学病院の3Dマップに歯学部棟追加でさらに便利に~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002199.000072793.html

・【岡山大学】国内初!生成AIチャットボットによる介護保険説明で理解をサポート!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001966.000072793.html

・【岡山大学】LGBTの子ども・若者達を孤独から救う!~メタバースを用いた新しい交流システムの構築~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001767.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学病院 遠隔地の希少がん患者と家族をつなぐメタバース運用を開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001561.000072793.html

・岡山大学病院 病院仮想空間内への情報展示開始 ~バーチャルホスピタルへ向けた取り組み~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001585.000072793.html

・岡山大学病院の院内案内3次元仮想空間マップを構築へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001241.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス(岡山市北区)

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(医) 医療情報化診療支援技術開発講座 教授 長谷井 嬢

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

TEL:086-235-7273

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1396.html

<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8745、086-251-8746

FAX:086-251-8748

E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html