JUNNA、初の対バンライブツアー『JUNNA × CrosSing You Tour 2025』開催決定！

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株式会社キューブ


ソロシンガー・JUNNAが、自身初となる対バンライブツアー『JUNNA × CrosSing You Tour 2025』を開催することが決定！


2025年9月より、東京・愛知・大阪の3都市を巡るスペシャルな対バンライブツアーがスタートする。



各公演には、JUNNAが心から尊敬する豪華な3組のゲストアーティストが登場！


マクロスの先輩・福山芳樹、May’n、そして音楽家・梶浦由記さんの音楽を通じてつながってきたASCAが、特別なステージを彩る。


・ 愛知公演：May’n


・ 東京公演：ASCA


・ 大阪公演：福山芳樹



さらに、本ツアーの開催に先立ち、JUNNAオフィシャルファンクラブ“じゅんな6くみ”会員限定・FC最速先行受付が本日よりスタート！


まだ会員でない方も、チケット受付期間中のご入会でお申し込み可能。


貴重なこの機会、ぜひお見逃しなく！



■概要


JUNNA、初の対バンライブツアー『JUNNA × CrosSing You Tour 2025』



【愛知公演】バンド編成


日程：2025年9月13日(土)


開場：17:15 開演：18:00


会場：COMTEC PORTBASE


ゲスト：May’n



【東京公演】バンド編成


日程：2025年9月19日(金)


開場：18:15 開演：19:00


会場：豊洲PIT


ゲスト：ASCA



【大阪公演】アコースティック編成


日程：2025年10月14日(火)


開場：18:30 開演：19:00


会場：バナナホール


ゲスト：福山芳樹



■JUNNA　FC “じゅんな6くみ” 会員限定のチケット先行(抽選)


fc.junnarockme.com/freepage/ticket_crossingyoutour2025/



<お申込み受付期間>


2025年6月21日(土)18:30～6月30日(月)23:59



■チケット料金(税込)


スタンディング/全席指定：9,350円(税込)　※別途ドリンク代必要


※愛知公演の1Fスタンディングエリアに関しては、"女性・子供専用エリア"を設置予定です。



〈プロフィール〉




JUNNA


2000年11月2日生まれ


『機動戦士ガンダム』シリーズ、『新世紀エヴァンゲリオン』と並び、“日本三大ロボットアニメ” の一つに数えられる『マクロス』シリーズ。その最新TVアニメ作品である『マクロスΔ（デルタ）』の劇中歌唱ユニット“ワルキューレ” のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当。


当時、放送スタートから35年となった歴史ある『マクロス』シリーズにおいて、最年少となる15才でデビュー。


17年6月にソロデビュー。同年11月にリリースされた1stシングル「Here」はTV アニメ『魔法使いの嫁』のOP主題歌に起用され、発売初日の主要配信サイトで10のコンテンツプロバイダーで1位を独占。日本レコード協会にゴールドディスク認定される。



〈関連リンク〉


JUNNA Official HP：https://junnarockyou.com/


May’n Official HP：https://mayn.jp/


ASCA Official HP：https://www.asca-official.com/


福山芳樹 Official HP：http://www.fukuyama-yoshiki.net/