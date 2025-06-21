JUNNA、初の対バンライブツアー『JUNNA × CrosSing You Tour 2025』開催決定！
ソロシンガー・JUNNAが、自身初となる対バンライブツアー『JUNNA × CrosSing You Tour 2025』を開催することが決定！
2025年9月より、東京・愛知・大阪の3都市を巡るスペシャルな対バンライブツアーがスタートする。
各公演には、JUNNAが心から尊敬する豪華な3組のゲストアーティストが登場！
マクロスの先輩・福山芳樹、May’n、そして音楽家・梶浦由記さんの音楽を通じてつながってきたASCAが、特別なステージを彩る。
・ 愛知公演：May’n
・ 東京公演：ASCA
・ 大阪公演：福山芳樹
さらに、本ツアーの開催に先立ち、JUNNAオフィシャルファンクラブ“じゅんな6くみ”会員限定・FC最速先行受付が本日よりスタート！
まだ会員でない方も、チケット受付期間中のご入会でお申し込み可能。
貴重なこの機会、ぜひお見逃しなく！
■概要
JUNNA、初の対バンライブツアー『JUNNA × CrosSing You Tour 2025』
【愛知公演】バンド編成
日程：2025年9月13日(土)
開場：17:15 開演：18:00
会場：COMTEC PORTBASE
ゲスト：May’n
【東京公演】バンド編成
日程：2025年9月19日(金)
開場：18:15 開演：19:00
会場：豊洲PIT
ゲスト：ASCA
【大阪公演】アコースティック編成
日程：2025年10月14日(火)
開場：18:30 開演：19:00
会場：バナナホール
ゲスト：福山芳樹
■JUNNA FC “じゅんな6くみ” 会員限定のチケット先行(抽選)
fc.junnarockme.com/freepage/ticket_crossingyoutour2025/
<お申込み受付期間>
2025年6月21日(土)18:30～6月30日(月)23:59
■チケット料金(税込)
スタンディング/全席指定：9,350円(税込) ※別途ドリンク代必要
※愛知公演の1Fスタンディングエリアに関しては、"女性・子供専用エリア"を設置予定です。
〈プロフィール〉
JUNNA
2000年11月2日生まれ
『機動戦士ガンダム』シリーズ、『新世紀エヴァンゲリオン』と並び、“日本三大ロボットアニメ” の一つに数えられる『マクロス』シリーズ。その最新TVアニメ作品である『マクロスΔ（デルタ）』の劇中歌唱ユニット“ワルキューレ” のエースヴォーカリスト、美雲・ギンヌメールの歌唱を担当。
当時、放送スタートから35年となった歴史ある『マクロス』シリーズにおいて、最年少となる15才でデビュー。
17年6月にソロデビュー。同年11月にリリースされた1stシングル「Here」はTV アニメ『魔法使いの嫁』のOP主題歌に起用され、発売初日の主要配信サイトで10のコンテンツプロバイダーで1位を独占。日本レコード協会にゴールドディスク認定される。
〈関連リンク〉
JUNNA Official HP：https://junnarockyou.com/
May’n Official HP：https://mayn.jp/
ASCA Official HP：https://www.asca-official.com/
福山芳樹 Official HP：http://www.fukuyama-yoshiki.net/