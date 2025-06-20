内田彩、7月23日バースデー発売アルバム『Re:birthday』収録詳細発表

日本コロムビア株式会社

内田彩が、7月23日の誕生日にリリースするアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』の収録詳細が発表された。

『Re:birthday』は、昨年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」をCD初収録するほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録する、約1年8か月ぶりとなるニューアルバム。

アルバムの1曲目を飾るリード曲「Minty Smile」は、1stアルバム表題曲「アップルミント」や1stシングル表題曲「SUMILE SMILE」等を手掛けた持田裕輔が作曲を手掛け、初回限定盤Blu-rayにはミュージックビデオとメイキングムービーが付属。さらに「アップルミント」をはじめ数々の作詞を手掛けてきた中村彼方が作詞、「Sign」「Destiny」の作曲を手掛けた松坂康司による新曲「fuwari」のリリックビデオなどが収録される。

公式サイトでは、CD購入者を対象にした特典ビジュアルやキャンペーン情報も発表されている。

9月15日(月・祝)には神奈川・関内ホール 大ホールで2015年に開催した1stライブを再演する『AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～』、最新アルバムタイトルを冠にした『AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～』と題した昼夜異なるコンセプトライブが開催。黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）のバンドメンバーとともに10周年を締めくくる。

内田彩OFFICIAL WEBSITEでは現在チケット先行が受付中。

さらに、ライブ来場者を対象にしたニューアルバム『Re:birthday』CD購入者連動プレゼントキャンペーンの実施も決定。詳しくは公式サイトをチェックしよう。

【Release】

2025/7/23

内田彩『Re:birthday』

10周年記念セット：CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド｜\18,700 (\17,000+tax)｜コロムビアミュージックショップ限定販売

初回限定盤：COZX-2188-2189｜CD+Blu-ray(MV)｜\4,400 (\4,000+tax)

通常盤：COCX-42509｜CD｜\3,300 (\3,000+tax)

<共通：CD>

1. Minty Smile（作詞：habana 作曲：持田裕輔 編曲：佐藤清喜）★新録

2. Summer Lasting（作詞：東乃カノ 作曲：宮崎京一（KEYTONE）、清水"カルロス"宥人（KEYTONE） 編曲：清水"カルロス"宥人（KEYTONE））★新録

3. 初めて会った日（作詞・作曲：金子麻友美 編曲：佐藤清喜）★新録

4. fuwari（作詞：中村彼方 作曲・編曲：松坂康司）★新録

5. うさぎのプティフール（作詞・作曲・編曲：ササキトモコ）

6. with me（作詞・作曲・編曲：hisakuni）

7. Not Enough（作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：黒須克彦）★新録

8. Veil of Lies（作詞・作曲・編曲：小野貴光）★新録

9. ヘルプ！！（作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk）

10. Explosive Heart（作詞・作曲・編曲：永塚健登）

11. にぎやかな心たち（作詞：只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛）

<初回限定盤：1Blu-ray>

・Minty Smile (Music Video)

・Minty Smile (Music Video Making Movie)

・fuwari (Lyric Video)

・Explosive Heart (Music Video)

・にぎやかな心たち (Music Video)

・ヘルプ！！ (Lyric Video)

・うさぎのプティフール (Lyric Video)

・with me (Visualizer)

▼内田彩『Re:birthday』初回限定盤 購入はこちら

https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_S

▼内田彩『Re:birthday』通常盤 購入はこちら

https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_T

<10周年記念セット：2Blu-ray>

声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。

内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B

<10周年記念セット：2アクリルスタンド>

内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド

・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド

▼内田彩『Re:birthday』10周年記念セット 購入はこちら

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8594/

リリースイベント、購入者特典、キャンペーン情報などは公式サイトをチェック！

https://columbia.jp/uchidaaya/

【LIVE】

声優・アーティストの内田彩のアーティストデビュー10周年を締めくくるファイナルライブが、9月15日(月・祝)に神奈川・関内ホール 大ホールで開催決定！

昼夜異なるコンセプトで、昼公演は2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演、夜公演は最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくります！

現在、内田彩OFFICIAL WEBSITEチケット先行が受付中！お申し込みは 6月29日(日) 23:59までとなりますのでこの機会をお見逃しなく！

<開催概要>

AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～

日程：2025年9月15日(月・祝) 開場14:15／開演15:00

バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）

AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～

日程：2025年9月15日(月・祝) 開場17:45／開演18:30

バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）

会場：神奈川・関内ホール 大ホール (〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1）

席種・料金：全席指定・\9,900 (税込)

主催・企画：日本コロムビア

制作：モストプランニング

★内田彩OFFICIAL WEBSITE先行

受付日程：2025年6月12日(木) 18:00～6月29日(日) 23:59

当落確認：7月3日(木) 18:00頃を予定しております。

入金期間：7月3日(木) 当落発表後～7月7日(月) 23:59

詳しくは： https://aya-uchida.net/contents/943434

【Profile】

内田 彩

Aya Uchida

アクロスエンタテインメント所属

【BIRTH】7月23日生まれ

【出身地】群馬県

＜Official Information＞

内田彩OFFICIAL WEB SITE

https://aya-uchida.net/

内田彩 音楽情報HP

https://columbia.jp/uchidaaya/

内田彩 -Aya Uchida- Music Channel

https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial

音楽スタッフ公式Twitter

https://twitter.com/uchidaaya_staff

音楽スタッフ公式Instagram

https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/

内田彩 公式LINE

https://lin.ee/x9DqItB

≪DISCOGRAPHY≫

2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。

2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。

2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。

2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。

2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。

2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。

2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。

2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。

2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。

2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。

2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。

2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。

2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。

2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。

2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。

2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。

2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。

2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。

2024年11月13日、10周年記念シングル『にぎやかな心たち』リリース。

2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。

2025年07月23日、10周年記念アルバム『Re:birthday』リリース予定。