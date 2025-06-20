内田彩、7月23日バースデー発売アルバム『Re:birthday』収録詳細発表
内田彩が、7月23日の誕生日にリリースするアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』の収録詳細が発表された。
『Re:birthday』は、昨年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」をCD初収録するほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録する、約1年8か月ぶりとなるニューアルバム。
アルバムの1曲目を飾るリード曲「Minty Smile」は、1stアルバム表題曲「アップルミント」や1stシングル表題曲「SUMILE SMILE」等を手掛けた持田裕輔が作曲を手掛け、初回限定盤Blu-rayにはミュージックビデオとメイキングムービーが付属。さらに「アップルミント」をはじめ数々の作詞を手掛けてきた中村彼方が作詞、「Sign」「Destiny」の作曲を手掛けた松坂康司による新曲「fuwari」のリリックビデオなどが収録される。
公式サイトでは、CD購入者を対象にした特典ビジュアルやキャンペーン情報も発表されている。
9月15日(月・祝)には神奈川・関内ホール 大ホールで2015年に開催した1stライブを再演する『AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～』、最新アルバムタイトルを冠にした『AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～』と題した昼夜異なるコンセプトライブが開催。黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）のバンドメンバーとともに10周年を締めくくる。
内田彩OFFICIAL WEBSITEでは現在チケット先行が受付中。
さらに、ライブ来場者を対象にしたニューアルバム『Re:birthday』CD購入者連動プレゼントキャンペーンの実施も決定。詳しくは公式サイトをチェックしよう。
【Release】
2025/7/23
内田彩『Re:birthday』
10周年記念セット：CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド｜\18,700 (\17,000+tax)｜コロムビアミュージックショップ限定販売
初回限定盤：COZX-2188-2189｜CD+Blu-ray(MV)｜\4,400 (\4,000+tax)
通常盤：COCX-42509｜CD｜\3,300 (\3,000+tax)
<共通：CD>
1. Minty Smile（作詞：habana 作曲：持田裕輔 編曲：佐藤清喜）★新録
2. Summer Lasting（作詞：東乃カノ 作曲：宮崎京一（KEYTONE）、清水"カルロス"宥人（KEYTONE） 編曲：清水"カルロス"宥人（KEYTONE））★新録
3. 初めて会った日（作詞・作曲：金子麻友美 編曲：佐藤清喜）★新録
4. fuwari（作詞：中村彼方 作曲・編曲：松坂康司）★新録
5. うさぎのプティフール（作詞・作曲・編曲：ササキトモコ）
6. with me（作詞・作曲・編曲：hisakuni）
7. Not Enough（作詞：渡部紫緒 作曲・編曲：黒須克彦）★新録
8. Veil of Lies（作詞・作曲・編曲：小野貴光）★新録
9. ヘルプ！！（作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk）
10. Explosive Heart（作詞・作曲・編曲：永塚健登）
11. にぎやかな心たち（作詞：只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛）
<初回限定盤：1Blu-ray>
・Minty Smile (Music Video)
・Minty Smile (Music Video Making Movie)
・fuwari (Lyric Video)
・Explosive Heart (Music Video)
・にぎやかな心たち (Music Video)
・ヘルプ！！ (Lyric Video)
・うさぎのプティフール (Lyric Video)
・with me (Visualizer)
▼内田彩『Re:birthday』初回限定盤 購入はこちら
https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_S
▼内田彩『Re:birthday』通常盤 購入はこちら
https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_T
<10周年記念セット：2Blu-ray>
声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。
内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。
・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A
・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B
<10周年記念セット：2アクリルスタンド>
内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。
・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド
・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド
▼内田彩『Re:birthday』10周年記念セット 購入はこちら
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8594/
リリースイベント、購入者特典、キャンペーン情報などは公式サイトをチェック！
https://columbia.jp/uchidaaya/
【LIVE】
声優・アーティストの内田彩のアーティストデビュー10周年を締めくくるファイナルライブが、9月15日(月・祝)に神奈川・関内ホール 大ホールで開催決定！
昼夜異なるコンセプトで、昼公演は2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演、夜公演は最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくります！
現在、内田彩OFFICIAL WEBSITEチケット先行が受付中！お申し込みは 6月29日(日) 23:59までとなりますのでこの機会をお見逃しなく！
<開催概要>
AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～
日程：2025年9月15日(月・祝) 開場14:15／開演15:00
バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）
AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～
日程：2025年9月15日(月・祝) 開場17:45／開演18:30
バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）
会場：神奈川・関内ホール 大ホール (〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1）
席種・料金：全席指定・\9,900 (税込)
主催・企画：日本コロムビア
制作：モストプランニング
★内田彩OFFICIAL WEBSITE先行
受付日程：2025年6月12日(木) 18:00～6月29日(日) 23:59
当落確認：7月3日(木) 18:00頃を予定しております。
入金期間：7月3日(木) 当落発表後～7月7日(月) 23:59
詳しくは： https://aya-uchida.net/contents/943434
【Profile】
内田 彩
Aya Uchida
アクロスエンタテインメント所属
【BIRTH】7月23日生まれ
【出身地】群馬県
＜Official Information＞
内田彩OFFICIAL WEB SITE
https://aya-uchida.net/
内田彩 音楽情報HP
https://columbia.jp/uchidaaya/
内田彩 -Aya Uchida- Music Channel
https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial
音楽スタッフ公式Twitter
https://twitter.com/uchidaaya_staff
音楽スタッフ公式Instagram
https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/
内田彩 公式LINE
https://lin.ee/x9DqItB
≪DISCOGRAPHY≫
2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。
2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。
2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。
2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。
2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。
2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。
2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。
2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。
2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。
2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。
2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。
2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。
2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。
2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。
2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。
2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。
2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。
2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。
2024年11月13日、10周年記念シングル『にぎやかな心たち』リリース。
2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。
2025年07月23日、10周年記念アルバム『Re:birthday』リリース予定。