内田彩、7月23日バースデー発売アルバム『Re:birthday』収録詳細発表

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日本コロムビア株式会社


内田彩が、7月23日の誕生日にリリースするアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』の収録詳細が発表された。



『Re:birthday』は、昨年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」をCD初収録するほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録する、約1年8か月ぶりとなるニューアルバム。



アルバムの1曲目を飾るリード曲「Minty Smile」は、1stアルバム表題曲「アップルミント」や1stシングル表題曲「SUMILE SMILE」等を手掛けた持田裕輔が作曲を手掛け、初回限定盤Blu-rayにはミュージックビデオとメイキングムービーが付属。さらに「アップルミント」をはじめ数々の作詞を手掛けてきた中村彼方が作詞、「Sign」「Destiny」の作曲を手掛けた松坂康司による新曲「fuwari」のリリックビデオなどが収録される。


公式サイトでは、CD購入者を対象にした特典ビジュアルやキャンペーン情報も発表されている。



9月15日(月・祝)には神奈川・関内ホール 大ホールで2015年に開催した1stライブを再演する『AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～』、最新アルバムタイトルを冠にした『AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～』と題した昼夜異なるコンセプトライブが開催。黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）のバンドメンバーとともに10周年を締めくくる。



内田彩OFFICIAL WEBSITEでは現在チケット先行が受付中。


さらに、ライブ来場者を対象にしたニューアルバム『Re:birthday』CD購入者連動プレゼントキャンペーンの実施も決定。詳しくは公式サイトをチェックしよう。



【Release】


2025/7/23


内田彩『Re:birthday』


10周年記念セット：CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド｜\18,700 (\17,000+tax)｜コロムビアミュージックショップ限定販売


初回限定盤：COZX-2188-2189｜CD+Blu-ray(MV)｜\4,400 (\4,000+tax)


通常盤：COCX-42509｜CD｜\3,300 (\3,000+tax)







<共通：CD>


1. Minty Smile（作詞：habana　作曲：持田裕輔　編曲：佐藤清喜）★新録


2. Summer Lasting（作詞：東乃カノ　作曲：宮崎京一（KEYTONE）、清水"カルロス"宥人（KEYTONE）　編曲：清水"カルロス"宥人（KEYTONE））★新録


3. 初めて会った日（作詞・作曲：金子麻友美　編曲：佐藤清喜）★新録


4. fuwari（作詞：中村彼方　作曲・編曲：松坂康司）★新録


5. うさぎのプティフール（作詞・作曲・編曲：ササキトモコ）


6. with me（作詞・作曲・編曲：hisakuni）


7. Not Enough（作詞：渡部紫緒　作曲・編曲：黒須克彦）★新録


8. Veil of Lies（作詞・作曲・編曲：小野貴光）★新録


9. ヘルプ！！（作詞・作曲：俊龍　編曲：Sizuk）


10. Explosive Heart（作詞・作曲・編曲：永塚健登）


11. にぎやかな心たち（作詞：只野菜摘　作曲・編曲：坂部剛）



<初回限定盤：1Blu-ray>


・Minty Smile (Music Video)


・Minty Smile (Music Video Making Movie)


・fuwari (Lyric Video)


・Explosive Heart (Music Video)


・にぎやかな心たち (Music Video)


・ヘルプ！！ (Lyric Video)


・うさぎのプティフール (Lyric Video)


・with me (Visualizer)



▼内田彩『Re:birthday』初回限定盤　購入はこちら


https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_S


▼内田彩『Re:birthday』通常盤　購入はこちら


https://ayauchida.lnk.to/Rebirthday_T



<10周年記念セット：2Blu-ray>


声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity（TOKYO）で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。


内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。



・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A


・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B



<10周年記念セット：2アクリルスタンド>


内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。



・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド


・AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド



▼内田彩『Re:birthday』10周年記念セット　購入はこちら


https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8594/



リリースイベント、購入者特典、キャンペーン情報などは公式サイトをチェック！


https://columbia.jp/uchidaaya/



【LIVE】


声優・アーティストの内田彩のアーティストデビュー10周年を締めくくるファイナルライブが、9月15日(月・祝)に神奈川・関内ホール 大ホールで開催決定！


昼夜異なるコンセプトで、昼公演は2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演、夜公演は最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくります！


現在、内田彩OFFICIAL WEBSITEチケット先行が受付中！お申し込みは 6月29日(日) 23:59までとなりますのでこの機会をお見逃しなく！



<開催概要>


AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ～アップルミント Baby, Are you ready to go?～


日程：2025年9月15日(月・祝) 開場14:15／開演15:00


バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）



AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ～Re:birthday～


日程：2025年9月15日(月・祝) 開場17:45／開演18:30


バンド：黒須克彦（Ba.）、村田一弘（Dr.）、宮崎京一（Gt.）、YOSHIHIRO（Gt.）、野崎洋一（Key.）



会場：神奈川・関内ホール　大ホール (〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1）


席種・料金：全席指定・\9,900 (税込)


主催・企画：日本コロムビア


制作：モストプランニング



★内田彩OFFICIAL WEBSITE先行


受付日程：2025年6月12日(木) 18:00～6月29日(日) 23:59


当落確認：7月3日(木) 18:00頃を予定しております。


入金期間：7月3日(木) 当落発表後～7月7日(月) 23:59


詳しくは： https://aya-uchida.net/contents/943434



【Profile】


内田 彩


Aya Uchida


アクロスエンタテインメント所属


【BIRTH】7月23日生まれ


【出身地】群馬県



＜Official Information＞


内田彩OFFICIAL WEB SITE


https://aya-uchida.net/


内田彩 音楽情報HP


https://columbia.jp/uchidaaya/


内田彩 -Aya Uchida- Music Channel


https://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial


音楽スタッフ公式Twitter


https://twitter.com/uchidaaya_staff


音楽スタッフ公式Instagram


https://www.instagram.com/uchidaaya_staff/


内田彩 公式LINE


https://lin.ee/x9DqItB



≪DISCOGRAPHY≫


2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。


2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。


2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。


2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。


2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。


2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。


2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。


2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。


2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。


2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。


2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。


2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも　二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。


2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。


2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。


2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。


2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。


2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。


2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。


2024年11月13日、10周年記念シングル『にぎやかな心たち』リリース。


2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。


2025年07月23日、10周年記念アルバム『Re:birthday』リリース予定。