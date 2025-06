内田彩、7月23日バースデー発売アルバム『Re:birthday』収録詳細発表

日本コロムビア株式会社

内田彩が、7月23日の誕生日にリリースするアーティストデビュー10周年記念アルバム『Re:birthday』の収録詳細が発表された。

『Re:birthday』は、昨年に発表した10周年記念シングル楽曲や、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」をCD初収録するほか、内田彩の10年間の楽曲を彩ってきた作家陣による新録曲6曲を収録する、約1年8か月ぶりとなるニューアルバム。

アルバムの1曲目を飾るリード曲「Minty Smile」は、1stアルバム表題曲「アップルミント」や1stシングル表題曲「SUMILE SMILE」等を手掛けた持田裕輔が作曲を手掛け、初回限定盤Blu-rayにはミュージックビデオとメイキングムービーが付属。さらに「アップルミント」をはじめ数々の作詞を手掛けてきた中村彼方が作詞、「Sign」「Destiny」の作曲を手掛けた松坂康司による新曲「fuwari」のリリックビデオなどが収録される。

公式サイトでは、CD購入者を対象にした特典ビジュアルやキャンペーン情報も発表されている。

9月15日(月・祝)には神奈川・関内ホール 大ホールで2015年に開催した1stライブを再演する『AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ~アップルミント Baby, Are you ready to go?~』、最新アルバムタイトルを冠にした『AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ~Re:birthday~』と題した昼夜異なるコンセプトライブが開催。黒須克彦(Ba.)、村田一弘(Dr.)、宮崎京一(Gt.)、YOSHIHIRO(Gt.)、野崎洋一(Key.)のバンドメンバーとともに10周年を締めくくる。

内田彩OFFICIAL WEBSITEでは現在チケット先行が受付中。

さらに、ライブ来場者を対象にしたニューアルバム『Re:birthday』CD購入者連動プレゼントキャンペーンの実施も決定。詳しくは公式サイトをチェックしよう。

【Release】

2025/7/23

内田彩『Re:birthday』

10周年記念セット:CD+2Blu-ray(LIVE)+2アクリルスタンド|\18,700 (\17,000+tax)|コロムビアミュージックショップ限定販売

初回限定盤:COZX-2188-2189|CD+Blu-ray(MV)|\4,400 (\4,000+tax)

通常盤:COCX-42509|CD|\3,300 (\3,000+tax)

<共通:CD>

1. Minty Smile(作詞:habana 作曲:持田裕輔 編曲:佐藤清喜)★新録

2. Summer Lasting(作詞:東乃カノ 作曲:宮崎京一(KEYTONE)、清水"カルロス"宥人(KEYTONE) 編曲:清水"カルロス"宥人(KEYTONE))★新録

3. 初めて会った日(作詞・作曲:金子麻友美 編曲:佐藤清喜)★新録

4. fuwari(作詞:中村彼方 作曲・編曲:松坂康司)★新録

5. うさぎのプティフール(作詞・作曲・編曲:ササキトモコ)

6. with me(作詞・作曲・編曲:hisakuni)

7. Not Enough(作詞:渡部紫緒 作曲・編曲:黒須克彦)★新録

8. Veil of Lies(作詞・作曲・編曲:小野貴光)★新録

9. ヘルプ!!(作詞・作曲:俊龍 編曲:Sizuk)

10. Explosive Heart(作詞・作曲・編曲:永塚健登)

11. にぎやかな心たち(作詞:只野菜摘 作曲・編曲:坂部剛)

<初回限定盤:1Blu-ray>

・Minty Smile (Music Video)

・Minty Smile (Music Video Making Movie)

・fuwari (Lyric Video)

・Explosive Heart (Music Video)

・にぎやかな心たち (Music Video)

・ヘルプ!! (Lyric Video)

・うさぎのプティフール (Lyric Video)

・with me (Visualizer)

<10周年記念セット:2Blu-ray>

声優・アーティストの内田彩が、2025年2月23日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催した10周年記念ツアーファイナル公演『AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年』side A、side Bの両公演を全編収録。

内田彩の持ち曲78曲を2つのセットリストで全曲披露し、色とりどりの楽曲が彩り豊かに混ざり合っていく“マーブル”アレンジも話題となった同公演を、Blu-ray2枚組でコンプリートできるファン必携アイテムです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年 side A

・AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年 side B

<10周年記念セット:2アクリルスタンド>

内田彩のアーティストデビュー10周年記念ツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年』side A、side Bの衣装を着用した2つの異なるアクリルスタンドです。

・AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年 side A アクリルスタンド

・AYA UCHIDA Complete TOUR ~marble~ にぎやかな10周年 side B アクリルスタンド

【LIVE】

声優・アーティストの内田彩のアーティストデビュー10周年を締めくくるファイナルライブが、9月15日(月・祝)に神奈川・関内ホール 大ホールで開催決定!

昼夜異なるコンセプトで、昼公演は2015年5月23日に五反田ゆうぽうとホールで開催した1stライブを再演、夜公演は最新アルバムタイトルを冠に10周年を締めくくります!

現在、内田彩OFFICIAL WEBSITEチケット先行が受付中!お申し込みは 6月29日(日) 23:59までとなりますのでこの機会をお見逃しなく!

<開催概要>

AYA UCHIDA Re:1st SOLO LIVE ~アップルミント Baby, Are you ready to go?~

日程:2025年9月15日(月・祝) 開場14:15/開演15:00

バンド:黒須克彦(Ba.)、村田一弘(Dr.)、宮崎京一(Gt.)、YOSHIHIRO(Gt.)、野崎洋一(Key.)

AYA UCHIDA 10th ANNIVERSARY FINAL LIVE ~Re:birthday~

日程:2025年9月15日(月・祝) 開場17:45/開演18:30

バンド:黒須克彦(Ba.)、村田一弘(Dr.)、宮崎京一(Gt.)、YOSHIHIRO(Gt.)、野崎洋一(Key.)

会場:神奈川・関内ホール 大ホール (〒231-8455 神奈川県横浜市中区住吉町4-42-1)

席種・料金:全席指定・\9,900 (税込)

主催・企画:日本コロムビア

制作:モストプランニング

★内田彩OFFICIAL WEBSITE先行

受付日程:2025年6月12日(木) 18:00~6月29日(日) 23:59

当落確認:7月3日(木) 18:00頃を予定しております。

入金期間:7月3日(木) 当落発表後~7月7日(月) 23:59

詳しくは: https://aya-uchida.net/contents/943434

【Profile】

内田 彩

Aya Uchida

アクロスエンタテインメント所属

【BIRTH】7月23日生まれ

【出身地】群馬県

≪DISCOGRAPHY≫

2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。

2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。

2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。

2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。

2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。

2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。

2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box~50 Songs~』リリース。

2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign/Candy Flavor』リリース。

2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。

2020年03月04日、アニメ『<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。

2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。

2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。

2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録~自重を知らない神々の使徒~』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。

2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。

2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。

2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。

2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。

2024年11月12日、LINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』リリース。

2024年11月13日、10周年記念シングル『にぎやかな心たち』リリース。

2025年01月20日、アニメ『戦隊レッド 異世界で冒険者になる』エンディングテーマ「Explosive Heart」配信リリース。

2025年07月23日、10周年記念アルバム『Re:birthday』リリース予定。