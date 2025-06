北米のVTuberシーンを牽引する一大イベント『OffKai Expo Gen4』に、Brave groupから36名のタレントが参加

株式会社Brave group

株式会社Brave group(本社:東京都港区、代表取締役:野口 圭登、読み:ブレイブグループ、以下「Brave group」)は、2025年6月20日(金)~22日(日)にアメリカ・サンノゼで開催される『OffKai Expo Gen4』にBrave groupのグループ会社が運営するVTuberプロジェクト「V4Mirai」、「ChromaSHIFT」、「VSPO! EN」、「globie」から計36名のタレントが参加することをお知らせいたします。また、「V4Mirai」と「ChromaSHIFT」は3Dコンサートにも出演いたします。

■『OffKai Expo Gen4』概要

2022年から開催されている本イベントは、北米のVTuberシーンを牽引する、ファンが主体となって企画・運営する究極のオフ会です。



タイトル:OffKai Expo Gen4

開催日程:2025年6月20日(金)~22日(日)

開催会場:San Jose Convention Center(サン ノゼ コンベンションセンター)

公式サイト:https://www.offkaiexpo.com/

■「V4Mirai」「ChromaSHIFT」3Dコンサート

<Sea Spirits ― V4Mirai・3Dコンサート>

昨年に続き、今年二度目の出演となる「V4Mirai」は、2025年6月10日(火)に2周年を迎え「V4Mirai 3.0」として始動しました。

「V4Mirai3.0」のテーマは「V4Mirai:High Tide Mirai All Around You」。

まさに "最高潮" な彼女たちが織りなす "ミライ" のステージ「Sea Spirits」をお届けします。

開催日時:6月20日(金) 18:00~(PDT)

開催場所:メインステージ

出演者:Alias Anono / Dr.NOVA(e) / Kou Mariya / Lyko Lianna / Mono Monet / Poma Pon / Rara Rocora / REM Kanashibari / Serina Maiko / Terra-404 / Yae Yugiri / Yumi the Witch

<Supernova ― ChromaSHIFT・FIRST 3Dコンサート>

「ChromaSHIFT」は、2025年6月に「idol」からリブランディングしました。

3Dコンサート「Supernova」は、ChromaSHIFTとしての最初のステージとなります。

新たな旅の始まりに、ご期待ください。

開催日時:6月21日(土) 13:00~(PDT)

開催場所:メインステージ

出演者:Akugaki Koa / Cersea Soulstorm / Chikafuji Lisa / Daisy Dandelion / Enya Ignis / Kai Saikota / Coni Confetti / Lalabell Lullaby / Mia Melonya / Nikki Rei / Poko Rakun / Riki Poppet / Roca Rourin / Ruby Runeheart / Shabel Tonya / Taiga Toragami / Yena Youngblood

■バラエティ豊かな、ファン参加型のステージイベント

メインステージでのコンサートに加え、タレントとファンが直接交流できる参加型のステージイベントも多数企画しています。

ゲーム対決や謎解きなどを通じて、OffKai Expoならではのコミュニティとの一体感をお楽しみいただけます。



<Let’s play together! w/ VSPO! EN>

VSPO! ENと対戦する、ファン参加型のゲームイベントです。

開催場所:Panel Room 1(サン ノゼ コンベンションセンター)

出演者:VSPO! EN (Remia Aotsuki / Arya Kuroha / Jira Jisaki / Narin Mikure / Riko Solari)



<ChromaSHIFT panel>

ChromaSHIFTが企画する、ファン参加型のパネルステージです。

開催場所:コミュニティステージ(サン ノゼ ボールルーム)

出演者:Enya Ignis / Chikafuji Lisa / Shabel Tonya / Yena Youngblood



<Voltail in Wonderland―Voltail from V4Mirai>

Voltailとともに Glitcher landをめぐる、ファン参加型のパネルセッションです。

開催場所:コミュニティステージ(サン ノゼ ボールルーム)

出演者:Voltail( Poma Pon / Lyko Lianna / Rara Rocora / Terra 404 )

■「V4Mirai」「ChromaSHIFT」ブース出展

企業展示ホールでは、「V4Mirai」と「ChromaSHIFT」がブース出展いたします。

リブランディングしたばかりのChromaSHIFTのロゴ入りグッズもお楽しみに。

開催場所:Hall 1(サン ノゼ コンベンションセンター)

・ブースNo.313 - ChromaSHIFT

・ブースNo.314 - V4Mirai

■Meet & Greets

OffKai Expoの人気イベントのひとつ、タレントと直接対話が楽しめる「Meet & Greets」に「V4Mirai」から4名、「ChromaSHIFT」から5名、さらに、欧州を中心に活動する「globie」からKiri KilovoltとBonnie Barkswellの2名が初参加いたします。

▼出演者

・V4Mirai:Alias Anono / Dr.NOVA(e) / REM Kanashibari / Yumi the Witch

・ChromaSHIFT:Ruby Runeheart / Enya Ignis / Ceresa Soulstorm / Shabel Tonya / Riki Poppet

・globie:Kiri Kilovolt / Bonnie Barkswell



▼お申し込み

・OffKai Expo Meet & Greets URL:

https://www.offkaiexpo.com/activities/meet-and-greets/

■VTuberプロジェクト「V4Mirai」概要

「V4Mirai(読み:ブイフォーミライ)」は、Brave group USの第1弾としてリリースした、英語圏に特化したVTuberプロジェクトです。本プロジェクトのビジョンは、“Creating Our Mirai, Creating Our World(セカイと一緒に、ミライをつくる。)”で、ちょっと先の未来を感じる企画や、テクノロジーを活かした配信を行い、Brave groupのミッションである「80億の、心をうちぬけ」を実現すべく、世界中の人々に感動を提供してまいります。

HP:https://v4mirai.com/

YouTube:https://www.youtube.com/@V4Mirai/

X:https://twitter.com/V4Mirai/

■VTuberグループ「ChromaSHIFT」概要

「ChromaSHIFT(読み:クロマシフト)」は、"SHIFT Into The New World"(新たな世界へシフトする)をテーマに、14名の多様なタレントが所属するVTuberプロジェクトです。英語やスペイン語など多言語での配信や、ジャンルを超えた多彩なコンテンツを通じて、全く新しい世界を開拓します。

※ChromaSHIFTは、2022年5月に「idol」として活動を開始いたしました。2024年8月にBrave group USが事業譲受したのち、2025年6月に現ブランドへ再編しています。

HP:https://chroma-shift.com/

YouTube:https://www.youtube.com/@ChromaSHIFT_bg

X:https://x.com/ChromaSHIFT_BUS

■VTuberグループ「globie」概要

「globie(読み:グロービー)」は、Brave group Europeから第1弾としてリリースされた、欧州圏多言語VTuberプロジェクトです。

世界のなかまを意味する造語「globie」

世界(国際的)という意味を持つ「Global」と、仲間や友人、相棒など、親しみや愛着を想起する意味を持つ「Mate」から派生した「Matie」という語源に接尾辞の「ie」を組み合わせて生まれました。「globie」には、文化や言語を超えて集まった世界中の人々が共に表現やエンターテイメントを楽しみ、互いに輪や繋がりを築いて欲しい、また、趣味や得意なことを通じて自分のコミュニティを作って欲しいという願いが込められています。

本プロジェクトビジョンは、 “Unveil the world together”



新しい未来に向けて、本当の自分らしくいられる場所(世界・コミュニティ)を共に創造していこう。という想いを込めて掲げています。

・HP:https://globie.net/

・YouTube:https://www.youtube.com/@globieofficial/

・X:https://twitter.com/globiesocial/

・Reddit(subreddit):https://www.reddit.com/r/globie_hub/

■VTuberグループ「VSPO! EN」概要

「ぶいすぽっ!」のプロジェクトビジョンを日本だけでなく世界中の国・地域へ広げ、伝えていきたいという考えのもと、英語圏プロジェクト『VSPO! EN(読み:ぶいすぽっ! いーえぬ)』を2024年6月よりスタートしました。『VSPO! EN』では「ぶいすぽっ!」と同じくゲーム、esportsという共通言語を使ってより多くの人々に私達のプロジェクトビジョンを届けていきたいと考えています。

・HP:https://vspo.jp/en/

・YouTube:https://www.youtube.com/@VSPO-EN/

・X:https://x.com/VSPO_EN/

■会社概要

Brave group US Inc.

・設立:2023年3月・CEO:Norikazu Hayashi

・Director:Masaru Yamazaki, Kyuyon Kim, Yuji Watanabe

・所在地:95 3rd St 2nd Floor, San Francisco, CA 94103

・事業内容:IP Production(VTuber事業)/IP Platform事業(ファンコミュニケーション事業)

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/bg-us/

Brave group Europe ltd.

・設立:2023年3月

・Managing Director:Takahiro Takizawa

・Director:Masako Eguchi-Bacon, Kazutoshi Takayama, Kyuyon Kim, Yuji Watanabe

・所在地:Hawke House, Old Station Road,Loughton, Essex, United Kingdom,IG10 4PL

・事業内容:IP Production(VTuber事業)

・公式サイト:https://bravegroupeurope.com/



株式会社バーチャルエンターテイメント

・設立:2018年3月

・代表取締役:星 崇祥

・取締役:山本 瑶司、山崎 優・所在地:東京都港区

・事業内容:IP Production(VTuber事業)

・公式サイト:https://virtual-entertainment.co.jp/



株式会社Brave group

・設立:2017年10月11日

・資本金:46.8億円(資本剰余金含む)

・代表取締役:野口 圭登

・所在地:東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容:IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト:https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト:https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア:https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X:https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧:https://bravegroup.co.jp/company/#group-company