PK shampoo、東京・新宿歌舞伎町一帯ライブハウスにて11月15日に『PSYCHIC FES 2025』開催を発表！第1弾出演アーティスト12組を発表！

圧倒的なパフォーマンスで最注目のロックバンド・PK shampoo。

PK shampooがMajor 1st Full Album『PK shampoo.log』リリース記念フリーライブを東京・新宿歌舞伎町シネシティ広場にて開催した。

終演後のMCで、PK shampooが主催するサーキットフェスイベント「PSYCHIC FES 2025」の開催が発表された。第1弾出演アーティストとして、PK shampoo / 171 / クリトリック・リス /さよならポエジー / ザ・シスターズハイ / 多次元制御機構よだか /トップシークレットマン / the bercedes menz / 眉村ちあき / モーモールルギャバン / 山田亮一とアフターソウル / 浪漫革命の12組が発表された。

「PSYCHIC FES」は、ライブシーンを盛り上げようとPK shampoo・ヤマトパンクスに縁の深いアーティストに声を掛け実現しているサーキットフェス。

2023年11月「PSYCHIC FES 2023」を東京・新宿歌舞伎町一帯ライブハウスにて初開催し、総勢28組のアーティストが出演、大成功を収めた。

2024年8月「PSYCHIC FES 2024」を大阪・心斎橋一帯ライブハウスにて開催、前回規模を超える総勢44組のアーティストが集結。チケットは完売、大盛況で終幕している。

チケットは本日よりファンクラブおよびオフィシャルにて先行予約がスタート。チケットの入手は是非お早めに。

ヤマトパンクスからコメントが届いた。

なんかぁ

むかしぃ

バイクにぃ電飾つけてあそんでてぇ

そんでみんなやってるからぁ

車とかもあるしぃ

ライブハウスでやってみたらぁ

イカしたやつあつまってきたんすよねぇ

(ヤマトパンクス)

■「PSYCHIC FES 2025」情報

公演名:PSYCHIC FES 2025

公演日:2025年11月15日(土)

会場:Zepp Shinjuku (TOKYO) / 新宿LOFT / LOFT BAR / 新宿MARZ / 新宿Marble / 他

各会場OPEN 11:00 / START 12:00

料金:前売チケット \7,300 (税込/D別) スタンディング

主催:FWWW. / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION

企画制作:日本コロムビア株式会社 / 株式会社ホリプロ / ぴあ / HOT STUFF PROMOTION

出演アーティスト:

PK shampoo / 171 / クリトリック・リス /さよならポエジー / ザ・シスターズハイ / 多次元制御機構よだか /トップシークレットマン / the bercedes menz / 眉村ちあき / モーモールルギャバン / 山田亮一とアフターソウル / 浪漫革命 / andmore(五十音順)

PSYCHIC FES 2025 Official WEB: https://pkshampoo.jp/psychicfes/

<チケット先行予約>

PK shampoo FC先行予約受付:6/20(金)19:30~6/29(日)23:59

URL: https://fanicon.net/ticket/6179

オフィシャル最速先行予約受付 6/20(金)19:30~7/6(日)23:59

URL: https://w.pia.jp/t/psychicfes-2025/

■PK shampoo Major 1st Full Albumリリース情報

タイトル:『PK shampoo.log』

発売日:2025年6月18日(水)

品番・形態・価格:COCP-42506[CD]\3,300 (tax in)

発売・配信元:日本コロムビア / From World Wide Web.

配信URL: https://lnk.to/PKshampoolog

<収録内容>

1. 旧世界紀行

2. 君が望む永遠

3. 天使になるかもしれない

4. S区宗教音楽公論(Album ver.)

5. 夏に思い出すことのすべて

6. 善人は眠れない

7. 断章

8. 落空(Album ver.)

9. 死がふたりを分かつまで

10. SSME

11. 東京外環道心中未遂譚

12. ひとつのバンドができるまで

■PK shampoo Profile

L→R:ニシオカケンタロウ(Bass)、カズキ(Drums)、ヤマトパンクス(Vocal/Guitar)、福島カイト(Guitar)

From World Wide Web. We are PK shampoo. POPS 最先端。

関西大学の音楽サークルに在籍していた4人で結成されたロックバンド。

圧倒的なライブパフォーマンスとノイジーだがどこか懐かしく美しいメロディに独特で文学的な歌詞を見事に融合させ、リスナーの心を鷲掴みにしている。

■PK shampoo WEB

Official WEB: pkshampoo.jp

Official FC: https://fanicon.net/fancommunities/5363

YouTube: www.youtube.com/@pkshampoo1978

X: https://x.com/PKshampoo

Instagram: https://www.instagram.com/realpkshampoo/

TikTok: http://www.tiktok.com/@realpkshampoo

Lit.Link: https://lnk.to/PKshampoolog