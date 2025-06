株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト( 以下、ブランチ・アウト、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:大谷 真一)は、株式会社アズノゥアズのブランド『 AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス) 』にて発売予定の「ひつじのショーン」のコラボレーションアイテムを製作。「ひつじのショーン」のキャラクターがほどこされたデザインTシャツがアクキーセットになってAS KNOW AS plusから登場☆༉

[ZOZOTOWN]、[AS KNOW AS plus店舗]にて6月下旬より発売予定。

「ひつじのショーン」のかわいいが詰まったデザインTシャツ

前身頃には「ひつじのショーン」の人気キャラクター"ティミー"の愛くるしい寝顔の刺繍が施されています

バックスタイルには、ティミーの見ている夢が刺繍とプリントで描かれています☆

胸刺繍とお揃いのティミー柄アクリルキーホルダーもセットで付いてきます‧₊˚zZ

選べてうれしい4色展開︎

YouTuberアーティストのモフモフモーのお二人もかわいく着こなしてくれています(ハート)(ハート)(ハート)

空から落ちてくるキャラクターたちがとっても可愛い「ひつじのショーン」コラボアイテム︎みんなでおそろしよー♪





【品名】

●アクリルキーホルダー付き

ひつじのショーンTシャツ

(Q10890-2 )



【価格】

\2,450(税込価格 \2,695)



【カラー】

オフ、オートミール、サックス、チャコール



【サイズ】

F



【ECサイト】

ZOZOTOWN:https://zozo.jp/shop/asknowas/detail/



【SHOP】

店舗一覧:https://www.asknowasplus.com/shoplist



【コラボ特集ページ】

https://www.asknowasplus.com/collaboration



【AS KNOW AS plusについて】

2021年4月より始動したブランド「AS KNOW AS plus(アズノゥアズ プラス)」は現在、ZOZOTOWN、全国21店舗にて展開中。お洋服やバッグ、アクセサリーなどのファッションアイテムだけでなく、インテリアやコスメ、ぬいぐるみ、浴衣、推し活グッズなど、ライフスタイルやカルチャーにまつわる物まで、あらゆるアイテムを扱う。コラボレーション企画やイベントにも積極的に参加中。



【Brand Concept】

洋服、ライフスタイル、カルチャー…敏感に新しい発見をものづくりに変えて環境をデザインしていく。あなたの心に "plus" を提案していきます。



■AS KNOW AS plus 公式HP

https://www.asknowasplus.com/



■ZOZOTOWN

https://zozo.jp/sp/shop/asknowas/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/asknowasplus/



■AS KNOW AS plusショールーム

〒151-0063

東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

株式会社アズノゥアズ 2F

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。



ブランチ・アウト 公式HP ⇒https://www.branch-out.jp/



【会社概要】

会社名 : 株式会社ブランチ・アウト

設立 : 1997年7月

代表者 : 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 : 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 : 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)

◇各種SNS

●「ひつじのショーン」30周年特設サイト

https://aardman-jp.com/shaun/gromit-30th/

●「ひつじのショーン」SNS

・ひつじのショーン公式サイト:https://www.aardman-jp.com/shaun/

・ひつじのショーン公式 Instagram(@shaunthesheep_jp)

:https://www.instagram.com/shaunthesheep_jp/

・ひつじのショーン公式 X(@aardman_jp):https://twitter.com/aardman_jp

【キャラクター誕生30周年紹介】

「ウォレスとグルミット」作品で生まれた「ひつじのショーン」は、2025年に誕生30周年!

1995年12月24日に公開された『ウォレスとグルミット 危機一髪!』でスクリーン・デビューしたショーンは、2025年12月24日(水)に30回目のスクリーン・デビュー日を迎えます。30周年を記念して、「Life’s a Treat with Shaun the Sheep ~ショーンと一緒なら毎日が楽しくなる~」をテーマに数々 のスペシャル企画を開催。

【アードマン・アニメーションズについて】

ピーター・ロードとデイヴィッド・スプロクストンにより設立された「アードマン・アニメーションズ」。ストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーションの長い伝統を持ちアカデミー賞(R)をはじめとする世界の歴史と権威ある賞を多数受賞するなど、常に高い評価を獲得してきました。初期の代表作である「モーフ」をはじめ、「ウォレスとグルミット」シリーズ、「チキンラン」、そして全世界170の国や地域で展開されている「ひつじのショーン」など、愛らしく愉快なキャラクターたちを生み出し、その作品たちは、世代を超えて、大人から子どもまで魅了し続けています。

【「ひつじのショーン」について】

ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始しました。