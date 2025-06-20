【楽天マラソン】6/22(日)スタート！夏の必須アイテムまとめ買い！

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、6月22日(日)より開催される楽天市場『楽天マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム70点を最大30%オフで販売いたします。

【MOTTERUのSALE期間：6/20(金) 20:00-6/27(金) 14:00】

(楽天マラソン対象期間：6/22(日) 20:00-6/27(金) 01:59)

注目の新商品(一部抜粋)

SALE対象商品はこちら :https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/マグネット式 ワイヤレス充電器 車載 (MOT-QI15WCH02EC)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-qi15wch02ec/)

Qi2対応ワイヤレス充電可能な車用のスマホスタンドです。マグネットで固定でき走行中も安定し、好きな向きに固定可能です。MagSafe対応、Qi2対応のケースであれば、ケースをつけたままでも充電ができます。

【セール特価(税込)：3,980円(1,000円OFF)】

4in1マグネット式ワイヤレス充電器(MOT-QI15W04-EC)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-qi15w04ec/)

iPhone、Apple Watch、AirPods、さらにiPadやMacBook Airなどを最大4台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。

Qi2およびMagSafe対応で、最大15Wの急速充電が可能。0～60度の角度調整ができるスタンド機能も搭載し、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。シリコンケーブルバンドが付属し、持ち運びにも便利。

【セール特価(税込)：7,980円(2000円OFF)】

ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 暗闇で光る (MOT-CBBAND06)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-cbband06/)

蓄光素材を使用しており、暗い場所でもほんのり光るケーブルバンドです。柔らかなシリコン製で手に優しく、繰り返し使用可能な4つ穴タイプ。デスク周りやバッグ内でのケーブルの絡まりを防ぎ、整理整頓がスムーズになります。

【セール特価(税込)：1,580円(300円OFF)】

防水ケース 大きめサイズ 防水(MOT-WPC03)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-wpc03/)

夏のレジャーやアウトドアにぴったりな防水ケースです。IP68等級の防水・防塵性能を備え、最大水深30mまで対応。6.9インチまでのスマートフォンを収納可能で、ケースに入れたまま画面操作や写真撮影、通話、顔認証が行えます。さらに、便利なネックストラップが付属しています。

【セール特価(税込)：1,480円(200円OFF)】

ポイント10倍＆15倍アイテム！

1000円ぽっきりアイテム！

ケーブルバンド(MOT-CBBAND05)マグネットリング(MOT-SRING01)防水ケース(MOT-WPCGD)充電ケーブル(MOT-SCBACG)充電ケーブル(MOT-BCECCC)ケーブルバンド(MOT-CBBAND02)

その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。

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