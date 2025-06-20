ºòÇ¯ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¢¤Î´ë²è¤¬¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ªÄ¬´³¼í¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー2025ÈÇ～ºë¶Ì¡á³¤¤Ê¤·¸©¡¢¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¡ª～

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ




¡Ö¾Ð´éÁÏÂ¤¡×¤¬´ë¶ÈÍýÇ°¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ(ËÜ¼Ò:ºë¶Ì¸©ËÌËÜ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÃæÂ¼½¨É×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤Ï¡¢6·î16Æü～£··î31¤Ë¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤2Å¹ÊÞ(¹ÔÅÄÅ¹¡¢²³ÀîÅ¹)¤Ë¤Æ¡¢¡Ö³¤¤Ê¤·¸©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºë¶Ì¸©¤Ç¡¢Ä¬´³¼í¤ê¤Îµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÖÄ¬´³¼í¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー2025ÈÇ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



¢£Á°²ó¤ÏÂçÈ¿¶Á¡ª¤½¤Î¤ï¤±¤Ï¡¢



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¬Á°²ó¤ÎÄ¬´³¼í¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤ÎÍÍ»Ò

¤³¤ÎÄ¬´³¼í¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤Ï¡¢ºòÇ¯¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤Ç´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÂçÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£¡Ö³¤¤Ê¤·¸©¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºë¶Ì¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢·§¼ê¤Ç³­³Ì¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶½Ì£¤ò¼æ¤­¤Ä¤±¡¢Í½ÁÛ¤Î3ÇÜ°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£






¢¬³­³Ì¤¬¼è¤ì¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò

¢¬¥¢ー¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó


¢¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿³­³Ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¢£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢


¡Ú¤´ÅöÃÏ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤³­³Ì¤òGET¤Ç¤­¤ë¡ª¡Û


º£²ó¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥«¥Ë¤äµû¡¢³­³Ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ä°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Î¤´ÅöÃÏ¤ÎÄ¬´³¼í¤ê¾ì¤Ç¤·¤«·¡¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤³­³Ì¤¬¡¢ÂæÃæ¤Îº½ÉÍ¤ÎÃæ¤ËËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´Éô¤Ç£±¤Ä£²¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥ì¥¢¤Ê³­³Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£



¡ÚºòÇ¯¤«¤é¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÅÀ¡Û¡¡


2024Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯


¡¦´ë²è¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¢ª³¤¤Ê¤·¸©¡õ¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦´ë²è¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¢ª¤´ÅöÃÏ¸ÂÄê¤ÎÄÁ¤·¤¤


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¬´³¼í¤ê¤¬¤Ç¤­¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³­³Ì¤¬GET¤Ç¤­¤ë¡£


¡¦³­³Ì¢ª¥ì¥×¥ê¥«¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³­³Ì¢ª¼ÂºÝ¤Î³¤¤«¤éºÎ¤Ã¤¿³­³Ì




¢£ÅÐ¾ì¤¹¤ë³­³Ì¤Î¼ïÎà


¡Ú¥Ð¥«³­¡Û



¢¬³­³Ì¤Î¼Ì¿¿

¤³¤Î³­³Ì¤¬ºÎ¤ì¤ë¼ç¤ÊÄ¬´³¼í¤ê¾ì


¡¦°¦ÃÎ¸©ÃÎÂ¿·´ÆîÃÎÂ¿Ä®Ë­µÖ»³ÅÄ³¤´ßÄ¬´³¼í¤ê¾ì


¡¦º´²ì¸©º´²ì»Ô ÀîÉûÄ®´Ñ¸÷Ä¬´³¼í¤ê²ñ¾ì









¡Ú¥Ä¥á¥¿³­¡Û



¢¬³­³Ì¤Î³­³Ì¤Î¼Ì¿¿

¤³¤Î³­³Ì¤¬ºÎ¤ì¤ë¼ç¤ÊÄ¬´³¼í¤ê¾ì


¡¦ÀéÍÕ¸©ÉÙÄÅ»Ô ÉÙÄÅÌ¨


¡¦²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô ¹â½£¤ÎÀõÀ¥





¡Ú¥¢¥«¥Ë¥·³­¡Û



¢¬³­³Ì¤Î¼Ì¿¿

¤³¤Î³­³Ì¤¬ºÎ¤ì¤ë¼ç¤ÊÄ¬´³¼í¤ê¾ì


¡¦°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô À¾È¨Æ¦Ä»±©³¤´ß





¡Ú¥µ¥ë¥Ü¥¦³­¡Û



¢¬³­³Ì¤Î¼Ì¿¿

¤³¤Î³­³Ì¤¬ºÎ¤ì¤ë¼ç¤ÊÄ¬´³¼í¤ê¾ì


¡¦°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô À¾È¨Æ¦Ä»±©³¤´ß





Ä¬´³¼í¤ê¤È¤¤¤¨¤ÐÄêÈÖ¤Î¥¢¥µ¥ê¤ä¡¢¥Ï¥Þ¥°¥ê¤Î³­³Ì¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£



¢£Ä¬´³¼í¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー2025ÈÇ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×


´ë²èÌ¾¡§ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤¢¤Î´ë²è¤¬¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡ª


¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¬´³¼í¤ê¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー2025ÈÇ～ºë¶Ì¡á³¤¤Ê¤·¸©¡¢¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¡ª～


ÆâÍÆ¡§Ê¼¸Ë¸©¤ä°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Î¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Ç¤·¤«ºÎ¤ì¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤³­³Ì¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿º½ÉÍ¤ò¡¢·§¼ê¤¬¤Ä¤¤


¡¡¡¡¡¡¤¿¥¢ー¥à¤Ç·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ³­³Ì¤òGET¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÇÄ¬´³¼í¤ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë´ë²è


¡¡¡¡¡¡¤Ç¤¹¡£


ÆÃÄ§¡§£±.ºòÇ¯ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À´ë²è¤¬¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¡¡£².ÃÏÊý¤ÎÄ¬´³¼í¤ê¾ì¤Ç¤·¤«ºÎ¤ì¤Ê¤¤ÄÁ¤·¤¤³­³Ì¤¬GET¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¡¡£³.³¤¤Ê¤·¸©¤Ç¤âÄ¬´³¼í¤ê¤Îµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£


³«ºÅ´ü´Ö¡§6·î16Æü～7·î31Æü


³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹¡¢¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹


³«ºÅÇØ·Ê¡§Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤Î´ë²è¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆºÆÅÐ¾ì¤µ¤»¤¿¤¤


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£


Ãí°Õ»ö¹à¡§±ÒÀ¸ÌÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï³­³Ì¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãæ¿È¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£




¢£ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î³­³Ì°ìÍ÷



¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ


ËÜ¼Ò½»½ê¡§ºë¶Ì¸©ËÌËÜ»ÔÃæ´Ý9-211


ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-593-0999(#)


¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ev-toyo.com/



¡Ô¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à»ö¶ÈÉô»ö¶ÈÉô¡Õ


¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyo-everyday.com/



¡¦¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÀßÃÖÂæ¿ô ¸µÁÄ¡¦¥®¥Í¥¹À¤³¦°ì¤Î¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹¡Ù


¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ufo-everyday.com/



¡¦ÀßÃÖÂæ¿ô500Âæ¤Î´ØÅìºÇÂçµé¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤­²°ÅìµþËÜÅ¹¡Ù


¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://everyday-cranegame-world.com/



¡¦¥Æ¥Ë¥¹¥³ー¥È13ÌÌÁêÅö¡¦ÅÔÆâºÇÂç¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤Â¿Ëà¥Î¹ñÅ¹¡Ù


¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://everydaytamanokuni.com/



¡¦¶È³¦½é¡ª50±ß¤Ç¥×¥ì¥¤¤ÎÈ¾³Û¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à100ÂæÀßÃÖ¡ª


¡¡2024Ç¯7·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÀìÌçÅ¹¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹¡Ù


¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toretoreya-okegawa.com/



¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢Íí¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ


¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¡§¾®Àô ÎéÊæ(¤³¤¤¤º¤ß ¤ì¤ª)


Ã´Åö¼ÔÄ¾ÄÌ·ÈÂÓ¡§080-9021-8647(#)


¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§toyo-press@toyo-egroup.jp