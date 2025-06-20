【東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ】前半メニュー・特典などコラボカフェ詳細を公開！
2025年7月23日（水）から「東京エイリアンズ」のコラボカフェ「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」を開催いたします。
本日、東京会場前半期間のメニュー・特典・予約開始日の詳細情報が発表されました。
皆様のご来店をお待ちしております。
■コラボメニュー
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」東京会場で前半期間【7月23日(水)～9月9日(火)】に提供するメニューをご紹介いたします。
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」フードメニュー（前半期間）
デザートメニュー（前半期間）
ドリンクメニュー（前半期間）
テイクアウトメニュー（前半期間）
■特典
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」東京会場で前半期間【7月23日(水)～9月9日(火)】にプレゼントする各種特典をご紹介いたします。
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」オリジナルコースター（前半期間）
オリジナルポストカード（前半・後半期間共通）
フォト風カード（前半・後半期間共通）
■コラボグッズ
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」で販売されるグッズラインナップをご紹介いたします。
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」で販売されるグッズラインナップ
販売されるグッズラインナップ
販売されるグッズラインナップ
販売されるグッズラインナップ
■ご利用・ご予約方法
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」は先着予約制となります。
詳細は公式HPをご確認ください。
公式HP：https://tokyoaliens.motto-cafe.com/
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」東京会場前半期間の予約情報
■「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」開催概要
入場方法 ：先着予約制
※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。
■東京会場
会期：前半期間2025年7月23日（水）～9月9日（火）
後半期間2025年9月10日（水）～10月26日（日）
会場：motto cafe 池袋店
■大阪会場
会期：2025年8月27日（水）～11月16日（日）
会場：motto cafe 大阪店
公式HP：https://tokyoaliens.motto-cafe.com/
■「東京エイリアンズ ハオ☆ハオ カフェ＆ショップ」
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオ カフェ＆ショップ」は2025年7月より東京・大阪にてカフェ、2025年10月より東京・大阪・福岡・愛知にてショップが開催されるイベントです。
「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ＆ショップ」メインビジュアル
【東京エイリアンズ ハオ☆ハオ カフェ＆ショップ】
公式HP：https://sqex.to/TA2025
公式X ：@SQEX_ComicGoods