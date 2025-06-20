【東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ】前半メニュー・特典などコラボカフェ詳細を公開！

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株式会社スクウェア・エニックス

2025年7月23日（水）から「東京エイリアンズ」のコラボカフェ「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」を開催いたします。



本日、東京会場前半期間のメニュー・特典・予約開始日の詳細情報が発表されました。


皆様のご来店をお待ちしております。



■コラボメニュー


「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」東京会場で前半期間【7月23日(水)～9月9日(火)】に提供するメニューをご紹介いたします。




「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」フードメニュー（前半期間）




デザートメニュー（前半期間）





ドリンクメニュー（前半期間）





テイクアウトメニュー（前半期間）




■特典


「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」東京会場で前半期間【7月23日(水)～9月9日(火)】にプレゼントする各種特典をご紹介いたします。



「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」オリジナルコースター（前半期間）



オリジナルポストカード（前半・後半期間共通）





フォト風カード（前半・後半期間共通）





■コラボグッズ


「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」で販売されるグッズラインナップをご紹介いたします。




「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」で販売されるグッズラインナップ




販売されるグッズラインナップ





販売されるグッズラインナップ





販売されるグッズラインナップ





■ご利用・ご予約方法


「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」は先着予約制となります。


詳細は公式HPをご確認ください。


公式HP：https://tokyoaliens.motto-cafe.com/




「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」東京会場前半期間の予約情報


■「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ」開催概要


入場方法 ：先着予約制


※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。



■東京会場


　会期：前半期間2025年7月23日（水）～9月9日（火）


　　　　後半期間2025年9月10日（水）～10月26日（日）


　会場：motto cafe 池袋店


　


■大阪会場


　会期：2025年8月27日（水）～11月16日（日）


　会場：motto cafe 大阪店


　


公式HP：https://tokyoaliens.motto-cafe.com/


■「東京エイリアンズ ハオ☆ハオ カフェ＆ショップ」


「東京エイリアンズ ハオ☆ハオ カフェ＆ショップ」は2025年7月より東京・大阪にてカフェ、2025年10月より東京・大阪・福岡・愛知にてショップが開催されるイベントです。



「東京エイリアンズ ハオ☆ハオカフェ＆ショップ」メインビジュアル

【東京エイリアンズ ハオ☆ハオ カフェ＆ショップ】


公式HP：https://sqex.to/TA2025


公式X ：@SQEX_ComicGoods