大阪の製造業8社がベトナムで開催される「MTA VIETNAM 2025」に共同出展！「MTA VIETNAM 2025」大阪パビリオンのご案内

大阪産業局では、2012年からこれまで11回、ベトナムで開催される展示会において、府内企業による共同出展ブース「大阪パビリオン」を設置し、ベトナム市場でのビジネス展開を支援してきました。

ベトナム統計総局によると2024年のベトナムのGDPは前年比7.09%の増加と推定されており、これは近年でも特に高い水準の成長率となっています(※1)。

こうしたベトナム経済の好調を背景に、今年で12回目となる今回は、ベトナム最大級の工作機械関連見本市「MTA VIETNAM 2025」(第21回開催)に出展します。ベトナムにおいてバイヤーやサプライヤー、パートナーの発掘をめざす府内の製造業8社が、共同で「大阪パビリオン」に出展します。是非、会場にて各社の優れた技術や製品をご覧ください。

また展示会前日には、ベトナム商工会議所 ホーチミン支部のご協力のもと、現地ローカル企業との個別商談会も実施。府内企業のベトナム市場におけるビジネスチャンス創出を支援します。

(※1)出典:Socio-economic situation in the fourth quarter and 2024

https://www.gso.gov.vn/en/highlight/2025/02/socio-economic-situation-in-the-fourth-quarter-and-2024/

【参加企業 / 全8社】

1.【JP】株式会社アクロエッジ (大阪府枚方市) https://www.acroedge.co.jp/

業種: 製造業/インライン用測定器、分析用精密機器等の開発・製造販売

主要製品: 非接触の表面改質度測定センサー、UV硬化センサー、樹脂硬化収縮測定装置

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/GH8ajNywwCZSF66

2.【JP】大東潤滑株式会社 (東京都中央区 (製造拠点: 大阪府大東市) https://daito-japan.com/(https://daito-japan.com/)

業種: 製造業/特殊潤滑材の輸入・製造・販売、鉄道車両用部品等の製造・販売

主要製品: 二硫化モリブデン(MoS2)を配合した特殊潤滑剤(グリース、エアゾール、コーティング剤等)

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/CAqc7yMPSyFZJ5D

3.【JP】イーグルクランプ株式会社 (大阪市北区) https://www.eagleclamp.co.jp/(https://www.eagleclamp.co.jp/)

業種: 製造業/クランプ・トング・チェーンなど運搬用吊り具の総合メーカー

主要製品: 各種クランプ(縦吊、横吊、ねじ式)、コイルリフター

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/qqSwLHXkLn8DJFp

4.【JP】株式会社フリーベアコーポレーション (大阪府東大阪市) https://www.freebear.co.jp/(https://www.freebear.co.jp/)

業種: 製造業/ボールトランスファー(フリーベア(R))および各種搬送機器製造・販売

主要製品: ボールトランスファー(フリーベア(R))、各種搬送機器

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/CYWD7zEEnKjmJAs

5.【JP】阪奈工業株式会社 (大阪府東大阪市) https://www.hannakogyo.co.jp/(https://www.hannakogyo.co.jp/)

【VN】HANNA INDUSTRIAL VIETNAM CO.,LTD. (ホーチミン市)

業種: 製造業/金属・樹脂加工部品の調達・品質管理・設計提案

主要製品: 金属・樹脂加工部品

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/43gys2RsacRNjKS

6.【JP】株式会社マキシンコー (大阪市中央区) https://www.makishinko.co.jp/(https://www.makishinko.co.jp/)

【VN】Representative Office of Makishinko Company in Ho Chi Minh City (ホーチミン市) https://www.makishinko.co.jp/vietnam/

業種: 製造業/減速機・ジャッキ等の動力伝達製品、縦型自動回転棚等のマテハン製品の製造・販売 主要製品: 減速機、ジャッキ

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/HrEQ52PakEeQf7g

7.【JP】高石工業株式会社 (大阪府茨木市) https://takaishi-ind.co.jp/(https://takaishi-ind.co.jp/)

【VN】TAKAISHI INDUSTRY CO.,LTD. (VIETNAM FACTORY) (ホーチミン市)

業種: 製造業/各種精密ゴムパッキン製造、ゴムパッキン試作・ゴム配合薬品の性能評価試験

主要製品: 精密ゴムパッキン

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/WFDktDzGJeBjoYW

8.【JP】湯本電機株式会社 (大阪市東成区) https://www.yumoto.jp/

【VN】YUMOTO VIETNAM CO.,LTD. (ロンアン省) https://yumotovietnam.com/

業種: 製造業/切削加工

主要製品: あらゆる素材・形状の切削加工パーツメーカー(図面相談から後処理まで)

■会社紹介・希望商談(英・越):

https://f.obda.or.jp/index.php/s/jtYQXwfJYtddXmK

【MTA VIETNAM 2025 概要】

会期:2025年7月2日(水)~5日(土)

会場:Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)(ベトナム・ホーチミン)

主催: Informa Markets

出展製品:オートメーション、工作機械、表面処理、金型、マテハン&ストレージ、溶接技術、

切削工具&ツール、計測&試験、ソフトウェア、工場設備、その他

入場料:無料

URL:https://mtavietnam.com/?lang=en

実績(2024年開催分):

○参加企業数470社(内、日本からの参加企業数12社)

○出展参加国数23か国・地域以上

○来場者数15,552名(31か国・地域)

【大阪パビリオン 概要】

出展者:公益財団法人大阪産業局

面積:36平方メートル

参加企業:8社

ブースNO.:BB3-6

【本件に関する取材・お問い合わせ先】

公益財団法人大阪産業局 国際ビジネス支援チーム 担当:大地

TEL:06-6947-4088 MAIL:ochin@obda.or.jp

