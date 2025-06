Salesforce、Pride Monthにあわせて「LGBTQ+戦略ガイドブック」を公開

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン(本社:東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長:小出 伸一、以下 Salesforce)は、LGBTQ+コミュニティの尊厳・平等・権利を称え、支援するPride Monthにあわせて、LGBTQ+およびそのアライ(支援者・盟友)コミュニティのために、企業が自社の取り組みや人材戦略に取り入れることをサポートする「LGBTQ+戦略ガイドブック(https://www.salesforce.com/ja-jp/wp-content/uploads/sites/13/documents/company/equality/LGBTQ_strategy_guidebook.pdf)」を公開しました。

AIの進化がビジネスの在り方を大きく変える中、LGBTQ+に配慮した取り組みを実施している企業は日本全国の企業のうち全体の24.2%、中小企業に限るとわずか18.0%にとどまっています。(注)

Salesforceは、AIエージェント時代を牽引する企業として、テクノロジーの進化が誰かを置き去りにすることのないよう、平等なアクセスとスキル習得の機会をすべての人に提供することを目指しています。また、イノベーションやビジネスの成長には、すべての人々がAIのスキルアップをする平等な機会や経験に恵まれることが不可欠であると考えており、誰もが安心してありのままの自分で活躍できる環境作りに取り組んでいます。

実際に、2024年にSalesforceが実施した「Salesforce Japan LGBTQ+サーベイ(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/lgbtq-japan-survey/)」では「SalesforceはLGBTQ+の当事者にとって働きやすい会社だと思いますか?」という質問に対し、約80%の回答者が「はい」と回答しており、多くの従業員が、性自認や性的指向にかかわらず、Salesforceが働きやすい会社であると感じていることがわかりました。



本ガイドブックは、LGBTQ+およびそのアライの方々に対する経験や機会の平等を実現するために、企業が取り組む際の指針やヒントをまとめたものです。多様性と平等の推進に向けた施策を検討する企業の皆様に向けて、Salesforceのビジョンや戦略、そしてSalesforceがグローバルで培ってきた「イクオリティ(平等)」実現のための取り組みと、次の6つの視点から体系的に整理されたLGBTQ+戦略を紹介しています。

LGBTQ+戦略ガイドブック:6つの問い

- WHY - なぜ日本の企業にとって、LGBTQ+戦略が必要なのか?- HOW - どのように自社のLGBTQ+戦略を立案するのか?(5-L フレームワーク)- WHICH - Salesforceはどのような戦略を実践しているのか?- WHO - 誰が戦略をリードしているのか?- WHAT - AI時代における「Agentforce」とは何か?- WHEN - いつ戦略策定を始めるべきか?

株式会社セールスフォース・ジャパン Office of Equality & Engagement日本・韓国・台湾地域統括ディレクター蓮見 勇太は次のように述べています。

「AIが社会のインフラとなる今こそ、いろいろな人々の声や経験が反映され、誰もがその未来を一緒に創る担い手になれるようにすることが不可欠です。Agentforceをご利用いただいている皆様をはじめ、すべてのパートナーと共に、一人ひとりにとって尊厳ある、平等な社会の実現を目指します」

Salesforceは、今後もLGBTQ+コミュニティの声に耳を傾け、テクノロジーと人の力でよりよい未来を築いてまいります。

(注)出典:2023年6月 Indeed Japan株式会社「企業のLGBTQ+当事者の従業員への取り組みに関する調査(https://jp.indeed.com/press/releases/20230420-2?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwpMTCBhA-EiwA_-Msmb2lUS4-1b_jOJln2VIiwk1KyKcMXoeQLRJ_QGeixvFVuX5NYbPInBoCMbEQAvD_BwE&gad_campaignid=22179009976&gbraid=0AAAAADe9XJtM_Y4qQTdDMfyH9tLDSStpp&aceid=&gclsrc=aw.ds)」

詳細情報:

- Salesforceにおける平等(イクオリティ)の取り組みは、こちら(https://www.salesforce.com/jp/news/topics/equality/)。- 「Salesforce Japan LGBTQ+サーベイ」に関連する記事は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/lgbtq-japan-survey/)。

