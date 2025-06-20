SBIエステートファイナンス株式会社

SBIアルヒ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO兼COO：伊久間 努、以下 SBIアルヒ）の子会社であるSBIエステートファイナンス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋 和彦、以下 SBIエステートファイナンス）は、2025年6月20日より株式会社きらやか銀行（本店：山形県山形市、代表取締役頭取：西塚 英樹、以下 きらやか銀行）の不動産事業者さま向け不動産担保ローン(事業性不動産融資専用ローン)に関する保証業務を開始いたします。

きらやか銀行へ不動産担保ローン借入のお申し込みをした不動産事業者さまに対して、きらやか銀行及びSBIエステートファイナンスが与信審査を行うとともに、きらやか銀行の貸出に対して、SBIエステートファイナンスが当該貸付債権への信用保証を行うものです。

SBIエステートファイナンスは、国内最大手※の住宅ローン専門金融機関SBIアルヒグループの一員として、不動産担保融資事業及び不動産関連サービス事業を展開し、不動産を利用する個人のお客さまとそれを提供する不動産事業者の皆さまをサポートする、住宅金融のリーディングカンパニーを目指しております。今般、きらやか銀行と強力なタッグを組み、保証業務を通じて不動産担保融資事業のノウハウを活かすことで、地域のお客さまを支援してまいります。

※2010年度～2024年度統計、取り扱い全金融機関のうち借り換えを含む【フラット３５】実行件数（2025年3月末現在 SBIアルヒ調べ）

【きらやか銀行の概要】

【銀行名】株式会社きらやか銀行

【代表者】代表取締役頭取 西塚 英樹

【本店所在地】山形県山形市旅篭町三丁目２番３号

【設立年月日日】2007年5月7日

【資本金】２４０億円

【業務内容】銀行業

【URL】https://www.kirayaka.co.jp/

【SBIエステートファイナンス株式会社の概要】

【会社名】SBIエステートファイナンス株式会社（SBI Estate Finance Co., Ltd.）

【代表者】代表取締役社長 高橋 和彦

【本社所在地】東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル22階

【創業日】1996年8月8日

【資本金】24億500万円

【業務内容】不動産担保融資業（不動産担保ローン、住宅ローン、各種ローン）、不動産関連サービス事業（シニアのための相談窓口）

【URL】https://www.sbi-efinance.co.jp/

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBIアルヒ株式会社 経営企画部コーポレートコミュニケーショングループ

Tel：03-6910-0028 / Email：ccom@sbiaruhi.co.jp

SBIエステートファイナンス株式会社 営業部

Tel：03-6851-4641

登録番号： 貸金業者登録番号 関東財務局長（3）第01516号

特定金融会社登録番号 関東財務局長第55号

加盟団体： 日本貸金業協会会員 第003635号