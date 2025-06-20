湘南人が日本テレビ系列『ヒルナンデス！』　2025年7月3日（木）放送予定の鎌倉特集で取材協力を行いました

株式会社ジーン画像出典：湘南人

湘南エリアの総合情報メディア『湘南人』（運営企業：株式会社ジーン、本社：東京都、代表取締役社長：林田洋明、以下当社）では、他メディアからの要請を受け、地元在住ライターのセレクトで情報を提供。湘南エリアを題材とするコンテンツ制作に協力して参りました。

メディア間のリレーションの実績としては、2025年6月19日に日本テレビ系列『ヒルナンデス！』の鎌倉エリア情報を提供。陣内貴美子さんと伊達公子さんが初夏の鎌倉を巡ると共に、『湘南人』所属ライターが実際にインタビュー取材を受け、番組内でオススメ理由を解説する動画を放映しました。この情報提供施策の続編として、2025年7月3日（木）にも鎌倉特集が『ヒルナンデス！』にて放送予定です（プログラム変更の場合があります）。

当社および『湘南人』編集部では、湘南エリア14 自治体（三浦市、横須賀市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、平塚市、二宮町、大磯町、小田原市、真鶴町、湯河原町）在住のライターと契約する情報メディアの特性を活かし、TV番組を中心に地元目線でセレクトした情報を様々なメディアに提供して参ります。

※情報提供には当社内の審査が必要となります。企画・条件等の理由で要望をお断りさせて頂く場合があります。予めご了承ください。

株式会社ジーンのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74187

総合情報メディア「湘南人」について

湘南人

湘南人は、湘南エリアに関する様々な情報をお届けする湘南応援メディアです。

湘南人不動産は、湘南人における不動産情報・不動産業務の取扱部門として運営されております。

■ 湘南人・公式サイト：

https://shonanjin.com/

湘南エリアの社会・政治経済に関するニュースから、新規開店やオススメレストランのグルメ記事、湘南エリアで行われる各種イベントまで多種多様な情報をお届けします。

■公式SNS：

Instagram： https://www.instagram.com/shonanjincom/

X： https://x.com/shonanjincom

Facebook： https://www.facebook.com/shonanjin

株式会社ジーンについて

株式会社ジーン

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート‧メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング‧アドサービス事業＞

‧市場調査、競合調査など各種リサーチ

‧インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

‧ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

‧クリエイティブ制作、システム開発

‧各種コンサルティングサービス

‧ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート‧メディア事業＞

・現代アートギャラリー「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業部「LIPOPEEL（美容液）」https://lipopeel.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://x.com/xeenjp

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp