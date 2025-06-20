AI時代のマーケ・セールスの成功事例23選を公開！「BtoB Marketing・Sales UPDATE 2025 Summer」に登壇します

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービスを行うキャリーミー（https://carryme.jp/agent/）を運営する株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、2025年7月8日・9日に開催される「BtoB Marketing・Sales UPDATE 2025 Summer」（主催 株式会社マーケメディア）に登壇いたします。

当日はマーケティングチームマネージャー・三森捷暉が登壇し、AIとプロ人材を活用した「-人手不足時代のマーケティング組織体制最適化メソッド-」をご紹介します。

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https://cm.marke-media.net/seminar_070809?fm_cp=682fd4261fa9081a4b7ea879&fm_mu=682fdd0d9260ff1fbaa0ca8f&utm_campaign=682fd4261fa9081a4b7ea879&utm_medium=else&utm_source=piecetopeace(https://cm.marke-media.net/seminar_070809?fm_cp=682fd4261fa9081a4b7ea879&fm_mu=682fdd0d9260ff1fbaa0ca8f&utm_campaign=682fd4261fa9081a4b7ea879&utm_medium=else&utm_source=piecetopeace)

本カンファレンスでは、最前線で活躍するマーケティング・営業のプロフェッショナルが登壇し、AI時代における実践的な戦略や事例を紹介いたします。

キャリーミーは、「AIで補い、プロ人材で伸ばす-人手不足時代のマーケティング組織体制最適化メソッド-」と題し、AI自動化で省力化すべき領域と、プロ人材の専門知見が不可欠な領域を明確化。限られたリソースで最大効果を生む“ハイブリッド組織体制”最適化メソッドを、実践事例とともに解説します。

次世代のBtoBビジネスに求められるスキルやノウハウを学び、成果につなげるヒントを得る機会ですので是非お申し込みください。

カンファレンス概要

■ 開催イベント名

第3回 BtoB Marketing・Sales UPDATE 2025 Summer

～ AI時代のマーケ・セールスの成功事例23選～

■ 開催日時

2025年 7月8日 (火) 10:00-15:20

2025年 7月9日 (水) 10:00-14:55

※ キャリーミーは8日12:40-13:05に登壇予定

■ 開催方法

オンライン

■ 主催

株式会社マーケメディア

キャリーミーとは

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

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プロ人材活用事例

■ オウンドメディア年間登録者数が6倍の3,000名超え達成！ゼロからBtoC（経営者向け）マーケティングに成功した外資生保の舞台裏

（エヌエヌ生命保険株式会社）

https://carryme.jp/agent/case_nnlife/

■ Web集客2倍、指名検索数3倍！シッター派遣会社再生物語。危機にこそ頼るべきプロ人材の変革・創出とは（株式会社ポピンズシッター様）

https://carryme.jp/agent/case_poppins_sitter/

■ 2000名のレジュメチェックから解放！採用効率化と営業利益率アップを実現した業務委託のプロ人材活用方法に迫る（株式会社ウィルゲート様）

https://carryme.jp/agent/case-willgate/

■ BtoBコンテンツマーケティングを開始し、ゼロから新規リード300件を創出！会計事務所が採用したプロ人材とは（株式会社古田土経営様）

https://carryme.jp/agent/case-kodato/

プロ活用・マーケティングお役立ち記事

■ マーケティング人材不足を解決するには？採用・育成のコツを徹底解説！

https://carryme.jp/agent/shortage-of-marketer/

■ 企業が業務委託を活用するメリット・デメリットを会社経営者が解説

https://carryme.jp/agent/subcontracting-merit-and-demerit/

■ ウェビナーの集客方法と成功させる秘訣！効果的な戦略から事例まで超解説

https://carryme.jp/agent/methods-of-attracting-customers-for-webinar/

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」

https://carryme.jp/agent/