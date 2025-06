『TOMORROW X TOGETHER』スビン＆ヒュニンカイが登場！IVEレイらと”犬幼稚園”の先生に！ヒュニンカイ、子犬6匹のお世話に大奮闘｜家を出たら、贅沢～犬幼稚園～第3話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、韓国の新バラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』の第3話を、2025年6月14日(土)18時より国内独占配信し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

このたび国内独占配信が決定したバラエティ番組『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』は、犬たちの幸せのために自ら苦労の道を選んだ5人の愛犬家のチョン・ヒョンム、カン・ソラ、チョ・ハンソン、パク・ソニョン、韓国の6人組ガールズグループ・IVEのレイが、ドタバタながらも犬幼稚園を運営する様子を記録した観察型リアリティ番組です。芸能人の愛犬や問題行動のある犬、保護犬、老犬など、犬幼稚園に訪れるさまざまな犬たちを専門家とともにサポートします。

2025年6月14日(土)配信の第3話では、韓国の5人組ボーイズグループ『TOMORROW X TOGETHER』のスビンとヒュニンカイが幼稚園を訪問。生後2か月の6匹の子犬たちの飼育を手伝うことになりました。さっそく2人は園長のチョン・ヒョンムより、「うんちを食べないようにしっかり見ておいてね」とミッションを与えられ、人懐っこい6匹の子犬たちと遊びながら距離を縮めていきます。

順調な滑り出しと思いきや、スビンが「うんちのにおいがする…」とつぶやいた途端、6匹の子犬が次々と排泄。2人はトイレットペーパーで必死に片付けるも、排泄物を口に入れてしまう子犬も現れるなど、大トラブルに見舞われます。奮闘の末、ヒュニンカイは「排泄物の片付けなら韓国一になれます」と冗談めかして語り、その場でぐったりと横になってしまいました。膝の上で眠る子犬を見つめながら「初めての感情を覚えました。幸せという言葉では足りません」と、優しくつぶやく一幕も。

その後、スビンはチョン・ヒョンム園長とともに幼稚園の見学へ。大型犬が好きというスビンは、他の飼育員の犬との接し方を学ぶことに。大型犬・ケニーの世話をするチョ・ハンソンは「声はハイトーンで」「おやつを見せながら“忠誠”って言ってみて」と教えられ、その通りにすると、大型犬・ケニーが敬礼するような仕草を見せ、感動の瞬間が生まれます。また、チョ・ハンソンからの「犬と遊ぶときはトレーニングのことは忘れて、全力で体を動かして!」というアドバイスのもと、スビンはケニーと室内を猛ダッシュ。飼い主からの「ダイエットをさせてほしい」というリクエストにも応えていきます。そんなスビンの姿を見たチョ・ハンソンは、「体育教師の素質がある」と絶賛しました。

さらに一行は、犬たちが室内でも楽しめるよう、段ボールで迷路を作るアクティビティにも挑戦。果たして、犬たちを満足させることはできたのでしょうか?また、IVEのレイが視覚・聴覚に障がいをもつ犬の担当となり、少しずつ距離を縮めていく様子も描かれる『家を出たら、贅沢~犬幼稚園~』第4話は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひご覧ください。そして第4話は、6月21日(土)夜6時に配信開始です。どうぞお楽しみに。

