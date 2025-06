パートナー企業表彰の「ATLED Award 2024」を発表

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡本 康広 以下、エイトレッド)は、認定販売パートナー企業を対象とした表彰制度「ATLED Award(エイトレッドアワード)2024」を開催しましたのでお知らせいたします。

「ATLED Award」は、認定販売パートナー企業を対象とした表彰制度で、2017年の新設以来、今年で8回目の表彰となります。

昨年に引き続き、今年も6月11日に開催された「ATLED Partner Meeting」会場での表彰実施となりました。

該当年度(2024年4月1日~2025年3月31日)の新規販売を対象に全製品売上金額トップのパートナー企業に贈られる「Partner of the year」や、各製品の売上金額・販売社数トップのパートナー企業に贈られる「Sales of the year」など、8部門で表彰を実施しています。さらに、本年より新たに、エイトレッドの事業に多大なる貢献をいただいた方を対象とした「Person of the year」も新設し、7名の方が受賞されました。

この度の「ATLED Award 2024」では、ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社様が「Partner of the year」を受賞するとともに、「Migration of the year」も受賞されたことによって2冠を達成されました。さらに、リコージャパン株式会社様が「ATLED Award」設立から8年連続での「X-point Cloud Sales of the year」を受賞されています。

「Partner of the year」&「Migration of the year」

ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社 様

<ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社/高木 達也様、川上 保様>

この度は「ATLED Award 2024」にて「Partner of the year」及び「Migration of the year」を受賞させていただき、誠にありがとうございます。

「Partner of the year」は6度目の受賞、「Migration of the year」は2度目の受賞となり大変嬉しく思います。

DISグループはサブスクリプション管理ポータルサイト「iKAZUCHI(雷)」による全国販売パートナー様へのクラウドビジネス販売を支援しています。

そのなかでエイトレッドの製品はワークフロー市場での知名度も高く、尚且つお客様のニーズにお応えできる様々な機能を持った製品ですので、導入頂いたお客様に大変ご満足頂いていると考えております。

これからも持続的な価値を提供できる様、導入支援や開発などを含めた販売・サポートをワンストップで行える体制を以てエイトレッド製品の拡販に努めて参りたいと思います。

ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社

ソリューション本部 テクニカル本部 サービス本部 取締役

川上 保

「AgileWorks Sales of the year【新規売上額部門】」

SCSK株式会社 様

<SCSK株式会社/宮川 正様>

この度は「AgileWorks Sales of the year」をいただき、誠にありがとうございます。

関係者一同、大変嬉しく思っております。

当社は「AgileWorks」発売当初の2010年より取り扱いを始め、これまで業種業界問わず、数多くのお客様に導入してまいりました。ここ数年は電帳法・インボイス対応等のお客様ニーズに呼応したワークフロー導入を進めてまいりましたが、今後はお客様の本格的なDX実現に資するワークフローを基軸としたサービスの創出・展開を推進してまいりたいと考えております。

弊社はお客様の声に寄り添い、安定運用から業務の全体最適化に至るまで、幅広くサポートさせていただいておりますが、今後もエイトレッド様とのパートナーシップ強化により、お客様の課題解決をご支援して参りたいと存じます。

SCSK株式会社

製造事業グループ 管掌役員

宮川 正

「AgileWorks Sales of the year【新規本数部門】」&「Growth of the year」

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 様

<富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社/牧 宜史様、小島 有貴様>

この度は【AgileWorks Sales of the year 新規本数部門】および【Growth of the year】の2つの賞をいただき誠にありがとうございます。また【AgileWorks Sales of the year 新規本数部門】については2年連続受賞となり大変光栄に思っております。

弊社は、お客様のビジネスDXへのご支援により生産性向上に寄与させていただいています。その中心となるのがお客様業務そのものであるワークフローと考えています。

昨今は生成AIやセキュリティのニーズも急速に増えており、お客様の取り巻く環境も大きく変わってきています。その変化を捉えると共に、エイトレッド様とのパートナーシップを更に強固なものとすることにより、多くのお客様のビジネスDXに貢献、価値提供をしていけるように尽力してまいります。

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

システムエンジニアリング統括部長

牧 宜史

「X-point Cloud Sales of the year」

リコージャパン株式会社 様

<リコージャパン株式会社/服部 伸吾様>

このたびは、栄えある表彰を賜り、誠にありがとうございます。

エイトレッド様とは、X-pointやAgileWorksを通じて、お客様のビジネスプロセスや社内業務の革新に向けて、長年にわたり密接に連携してまいりました。今回、8年連続での受賞という大変光栄な評価をいただけたことは、両社の信頼関係と協業の成果であり、関係者の皆様のご尽力の賜物と、心より感謝申し上げます。

近年では、電子契約システムや弊社のRICOH kintone plusなどを活用し、企業間・部門間の取引の電子化にも貢献しております。今後も、社会やお客様のニーズの変化に柔軟に対応しながら、お客様のさらなる価値創出と競争力強化、そして満足度向上に向けて、より一層の連携を深めてまいりたいと考えております。

リコージャパン株式会社

執行役員 デジタルサービス企画本部 副本部長

服部 伸吾

「Special Award」

株式会社ソフトクリエイト 様

<株式会社ソフトクリエイト/伊藤 誠様>

この度は、「Special Award【X-point Cloud売上金額】」をいただき、誠にありがとうございます。

ソフトクリエイト一同、大変光栄に存じます。

当社では、2003年よりX-pointの取り扱いを開始し、多くのお客様に対してX-pointを通じて業務効率化やDX推進のご提案を行ってまいりました。

特に2024年度は、エイトレッド社のご支援もいただきながら、マイグレーションに力を入れて取り組んでまいりました。

このような取り組みが成果として評価されましたことを、非常に嬉しく思っております。

今後もパートナーとして、さらなる価値を提供できるよう尽力してまいります。

株式会社ソフトクリエイト

執行役員 営業本部長

伊藤 誠

「Person of the year」

・池田 憲哉 様

リコージャパン株式会社

デジタルサービス企画本部 アプリケーションサービス事業センター

・鶴岡 賢一 様

ディーアイエスサービス&ソリューション株式会社

ソリューション本部 東京営業部 営業6課

・寺田 美桜 様

SCSK株式会社

製造事業グループ ソリューション第二事業本部 営業・マーケティング部

・成田 敬 様

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

システムエンジニアリング統括部 業務ソリューション第一技術部 技術四グループ

・早川 敏弘 様

株式会社ソフトクリエイト

営業本部 カスタマーリレーション営業統括部 課長

・宮前 瞬 様

株式会社日立システムズ

産業・流通情報サービス第二事業部 アプリケーションソリューション本部 第二システム部 主任技師

・森 俊文 様

株式会社サニックス・ソフトウェア・デザイン

取締役

※五十音順

「ATLED Award 2024」各賞概要

■Partner of the year

2024年度において、エイトレッド製品を最も多く販売(新規売上額)したパートナー

■AgileWorks Sales of the year【新規売上額部門】/【新規本数部門】

2024年度において、「AgileWorks」を最も多く取り扱ったパートナー

【金額部門】新規売上金額/【本数部門】新規販売社数

■X-point Cloud Sales of the year

2024年度において、「X-point Cloud」を最も多く販売(新規販売社数)したパートナー

■Migration of the year

2024年度において、「X-point」パッケージ版から「X-point Cloud」への製品移行を最も推進したパートナー

■Growth of the year

2024年度において、2022年度と比較して最も取り扱い額が増えたパートナー

■Special Award

2024年度において、「X-point Cloud」の新規売上金額において最も多く取り扱ったパートナー

■Person of the year

2024年度において、エイトレッドの事業に多大なる貢献をいただいた個人

ワークフローシステム「AgileWorks」について

「AgileWorks」は、複雑な承認フローにも対応できる標準機能と高い拡張性を併せ持つ中堅・大規模組織向けワークフローシステムです。大規模かつ複雑な組織構造を考慮した設計で、人事異動や組織改編にも素早く柔軟に対応できます。R3.0では「Web API」を実装するとともに「全文検索」や「ビジネスチャット通知」などの新機能が追加されたほか、利便性が大きく向上する「スマホアプリ」も利用可能となりました。さらに「ワークフロー統計情報の取得」が新たに可能となり、社内の申請承認業務の状況が可視化され、単なる電子化に留まらない業務効率化を推進します。お客様の企業規模やニーズに合わせてパッケージ版とクラウド版をお選びいただけます。

https://www.atled.jp/agileworks/

クラウド型ワークフロー「X-point Cloud」について

「X-point Cloud」は、直感的操作で誰にでも使いやすく、まるで紙のようなフォームだからスムーズに導入可能なクラウド型ワークフローです。ノーコード&安心のサポート体制で現場にも運用者にもストレスなくペーパーレス化、データベース化を同時に実現。稟議をはじめとした申請承認業務の電子化だけでなく、多彩な連携機能と便利な検索・集計機能で業務をどんどん効率化し、スピーディーな経営につなげます。

https://www.atled.jp/xpoint_cloud/

<エイトレッド>

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks(アジャイルワークス)」「X-point(エクスポイント)」及び、クラウド型ワークフロー「X-point Cloud(エクスポイントクラウド)」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関(特殊法人や行政、学校等)に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称:株式会社エイトレッド(東証スタンダード:3969)

所在地:東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー

代表者:代表取締役社長 岡本 康広

設立:2007年4月

事業内容:ワークフロープロダクトの製品開発・サポートサービス・クラウドサービス

URL:https://www.atled.jp/