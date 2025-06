farmers 360° link をパートナーとしたザンビア地方農村でのフランチャイズ展開を開始

株式会社Dots for

株式会社 Dots for(本社:東京都千代田区、代表取締役:大場博哉、以下:Dots for)は、farmers 360° link(会社名:FL 360 (PTY) LTD、本社:南アフリカ共和国、Managing Director:小林希、以下:FL360)と協力し、FL360が活動するザンビアの地方農村部のコミュニティに対し、Dots forが西アフリカで展開する分散型通信・デジタル化プラットフォーム「d.CONNECT」とそのプラットフォームを通じてアクセスできるデジタルサービスを提供し、そのザンビアでの運営をFL360が実施するフランチャイズ展開パートナーシップを2025年5月より開始しましたのでお知らせします。

現在のアフリカでは、デジタル化の波から取り残されている地方農村部の小規模集落に大多数が居住していますが、既存の通信会社は、採算性の観点からアフリカ農村部にインフラ投資を行わず、デジタルインフラが全く存在しません。このため、先進国と途上国間、都市部と地方間での情報格差と機会格差はさらに広がっており、同様に収入格差も拡大しています。

Dots forは、未通信地域であるアフリカ地方の農村を「誰でも技術も知識も不要ですぐに簡単に通信・デジタルインフラとサービスが作れる」を合言葉にハードウェア、ソフトウェアを統合したデジタルプラットフォームとビジネスモデルを作り上げ、西アフリカのベナンとセネガルで活動して来ました。 このプラットフォームを通信とデジタルサービスで、情報格差や機会格差を解消し、農村にあるさまざまな課題をスマホを通じて解決するデジタルサービスや農村にいながら住民の収入を増加することを実現できる世界を目指しています。

ザンビアの小学校の校舎屋根にシステム給電のためのソーラーパネルを設置

今回のFL360とのザンビアでの取り組みは、この西アフリカでの取り組みを、4,000km離れた南部アフリカのザンビアでも再現し、アフリカ全土でDots forの通信・デジタル化ソリューションが地方農村の人々の生活に大きなポジティブな変化をもたらすための第一歩になると信じています。

協業にあたってのコメント

小学校に設置されたDots forの分散型通信システム校長たちに使用方法をデモンストレーションする様子小学校の先生たちに利用方法を説明する様子小林 希, MD of farmers 360° link

FL360は、農家・コミュニティ単位でトレース可能なコットンにより出来た洋服に、色鮮やかな農家のストーリーを乗せてご購入者に提供し、「見える、繋がる、楽しい」新しい消費体験の実現を目指しています。提携ファッションブランドのご支援により今回Dots forの分散型通信システムの導入が実現し、電気も通信もないザンビアの農村の環境において長時間のものを含む数百・数千の動画コンテンツへのアクセスが可能となりました。とても大きなインパクトです!今後Dots forと共にこれをアフリカ各国に普及すべくチーム一同頑張って参ります。

Dots forシステムを導入したザンビアの小学校にて大場 カルロス, 創業者兼CEO of Dots for

farmers 360° linkとDots forは、4,000km以上離れた西アフリカとザンビアにおいて「アフリカ農村の人たちを、正しく世界の経済の中に組み込む」という共通のパーパスを持ってそれぞれ活動していました。

そのようなfarmers 360° linkと、今回のDots forシステムのザンビアでのフランチャイズ展開という形で協業できること、とても嬉しく思います。

farmers 360° linkについて

farmers 360° linkは、三井物産の関係会社でアフリカ45カ国で事業を行う農業サプライチェーン会社であるETGの子会社として設立され、世界中の農家のトレーサブルな生産物とデジタル技術を組み合わせて、購入者と生産者をつなぎ、新たな消費体験を提供しています。その第一弾として、国際認証を取得した環境と人権に配慮したコットンをアフリカ小規模零細農家から調達し、ザンビアの農家を支援しています。

https://farmers360link.com/

株式会社Dots forについて

7億人とも言われるアフリカ地方農村民は、通信が無いために使ったお金が投資にならず、苦しい生活から抜け出せない。しかし、個人ではどうすることもできない。というアフリカ農村が抱えているジレンマに対して、アフリカ農村に特化した通信プラットフォームによる「農村のデジタル化」により解決するため、2021年10月に株式会社Dots forを創業しました。

Dots forは、アフリカ農村住民に対してデジタルサービスと通信インフラとデバイス販売を組み合わせて提供することにより、これまで誰も手に入れることができなかった彼らの行動データを手に入れ、これを活用して農村住民の生活を劇的に向上しています。



このデジタル化によって「アフリカ地方部の制約をなくす」ことを目指して、現在は西アフリカのベナンやセネガルでの事業を展開しています。

会社概要

社名 : 株式会社Dots for (ドッツフォー)

所在地 : 東京都千代田区外神田3-6-4 第一勧業信用組合秋葉原ビル5階

代表者 : 大場 カルロス 博哉

設立 : 2021年10月

事業 : アフリカ農村のデジタルプラットフォーム「d.CONNECT」の運営

会社HP : https://dotsfor.com





パーパス

「アフリカ地方部の制約をなくす」

ミッション

「2030年までに西アフリカの地方部に住む2億人がインターネットに繋がってその利便を享受できる社会を作る」

コアバリュー

- 全ては顧客のために / Everything for customers

- 全ての人の可能性を信じよう / Trust all “dots”

- 心震える瞬間を大事にしよう / Shake your heart

- 世界に価値を残そう / Prove your value for the world

- 誰よりも先に転ぼう / Tumble first

- 謙虚な探求者であろう / Be modest explorers

- 自分の足で立とう / Stand on your feet