大谷翔平、二刀流再び！「ABEMA」にて6月23日（月）大谷先発予定のドジャースvsナショナルズを無料生中継！

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、日本時間平日のドジャース戦全試合を含む485試合生中継でお届けしています。

このたび、ロサンゼルス・ドジャース、大谷翔平選手が今シーズン先発予定の6月23日(月)ロサンゼルス・ドジャースvsワシントン・ナショナルズの1戦を無料生中継いたします。

6月17日(火)に行われたドジャースvsパドレスでは大谷選手が663日ぶりの投手として登板し、1回1失点の結果に大きな注目が集まりました。

「ABEMA」ではこの試合を無料生中継し、リアルタイムの総視聴数が今シーズン最高を記録。“投手・大谷”の一挙手一投足を多くの方々にご視聴いただきました。

「ABEMA」では投手登板2戦目となるこの1戦を無料生中継。解説は田口壮さん、福島良一さんのダブル解説で歴史的な1戦をお届けいたします。

2度目の登板でどんなピッチングを披露するのか。世界が注目する二刀流デーでのホームランは出るのか!?6月23日(月)ドジャースvsパドレスはぜひ「ABEMA」にて無料でお楽しみください。

■ABEMA 6月23日(月)ロサンゼルス・ドジャースvsサンディエゴ・パドレス 中継概要

放送開始日時:6月23日(月)午前4時50分~

視聴はこちらから(https://abema.tv/live-event/3e7b3b6d-5a88-4e9a-8776-209a8b2f489b)

解説:田口壮、福島良一

実況:DJケチャップ

進行:瀧山あかね(ABEMAアナウンサー)