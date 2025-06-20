JAXA・01Booster・SPACETIDE共催セミナー【「地域産業×宇宙」で創る新たなエコシステム】開催のお知らせ

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 新事業促進部

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、株式会社ゼロワンブースター（01Booster）、一般社団法人SPACETIDE（SPACETIDE）との共催により、2025年7月10日（木）に「地域産業×宇宙」をテーマとしたセミナーを開催いたします。

本イベントでは、JAXA・01Booster・SPACETIDEの共催により、地域での宇宙データ活用や宇宙機器製造に関するサプライチェーン構築に向けた取り組み事例を、当事者を招いたパネルディスカッションを通じて紹介します。スタートアップや地場企業、自治体、さらには金融機関との共創による新産業創出のリアルなど、次の一歩に踏み出すためのヒントとネットワークを得られる機会です。

開催形態は現地オフライン開催とオンライン配信のハイブリッドで行いますので、全国から広くご参加をいただけますと幸いです。

詳細・参加申し込みは、以下のリンクをご参照ください。

https://spacetaide-side-event-jaxa01.peatix.com/

■開催概要

【日時】2025年7月10日（木） 17:40～20:10 （開場：17:30）

【開催方法】ハイブリット開催（リアル開催・オンライン同時配信）

【会場】VISION CENTER TOKYO TORANOMON

東京都港区虎ノ門２丁目４－７ T-LITE(トライト 4F）

※オンライン視聴の方には、お申し込み後視聴用リンクをお送りします。

【定員】リアル開催：80名（定員に達した場合は受付を締め切らせていただきます。）

【共催】宇宙航空研究開発機構(JAXA)、株式会社01Booster、一般社団法人SPACETIDE

■タイムテーブル（予定）

17:40-17:50 開会・JAXAオープニングトーク

17:50-18:40 セッション１ 「宇宙スタートアップ×衛星データ×地域課題解決」

18:40-19:30 セッション２ 「地場ものづくり企業×宇宙サプライチェーン」

19:30-20:05 登壇者・参加者交流会

20:05-20:10 クロージング

■パネルディスカッション登壇者

セッション１：宇宙スタートアップ×衛星データ×地域課題解決

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/43170/table/67_1_29a0745ea248a7753c9dea2e29e7c14f.jpg?v=202506220825 ]

モデレーター

セッション２：地場ものづくり企業×宇宙サプライチェーン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/43170/table/67_2_4e690463c568283cc4e3a4f66b9009c6.jpg?v=202506220825 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/43170/table/67_3_43800a71badda9a5f28cbca4029b5af3.jpg?v=202506220825 ]

モデレーター

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/43170/table/67_4_7c673e7b833ec4863f38013901ab37b7.jpg?v=202506220825 ]

■登壇者・参加者交流会について

本交流会では、登壇者や宇宙自治体、宇宙スタートアップ、また観覧者の皆様のネットワーキングを促す目的で、マッチング掲示版を設置し、参加者の課題解決やマッチング希望先との接続をサポートします。

是非、お申し込みの際に、マッチング掲示板への掲載希望と、具体的なニーズをご記載ください。