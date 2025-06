昨年即完売のoasis　10Culture / ADAM ET ROPE′の25SS新作Tシャツが登場！シングルやアルバムのアートワークをデザインに用いた全10柄は必見

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ) 」は、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture(テンカルチャー) 」と英国を代表するロックバンド=oasis(オアシス)のコラボレーション企画として制作するoasis 10Culture / ADAM ET ROPE' の新作Tシャツを発売します。

本アイテムは、2025年6月20日(金)より、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン) 」にて予約受付を開始し、2025年7月19日(土)よりADAM ET ROPE'取り扱い店舗及び「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売します。

英国を代表するロックバンド =oasis(オアシス)とのコラボレーション企画として、2018 年にローンチした当企画。

同バンドの数々の名曲を使用したプリントTシャツは、発売開始から多くの反響をいただいています。

待望の再結成や世界ツアーなどを機に、改めて注目が集まる数々の名曲たち。今回は、その中からリリース当時の貴重なシングルのジャケットを始め、アルバムのブックレットのアートワークをデザインとして落とし込んだ全10柄をホワイト、ブラックの2色で制作。

1994年リリースのファーストアルバム『Definitely Maybe (邦題:オアシス) 』の先行シングルとなる「supersonic」、「Shakermaker」、同アルバムより、後にシングルカットとしてリリースされた「Cigarettes & Alcohol」や、ロック史に燦然と輝く1995年の 2ndアルバム『(What’s The Story) Morning Glory?』、言わずと知れた名曲「Champagne Supernova」、「D’You Know What I Mean?」まで、幅広くラインアップします。

年齢・性別・国籍を問わない、ボーダレスなデザインが魅力のアイテムに仕上がっています。

【oasis 10Culture / ADAM ET ROPE'】

Artwork design T-shirt

PRICE 8,800(Tax Included)

SIZE M / L / XL

COLOR WHITE / BLACK

アイテムはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/tshirt-cutsew/GMM75020)

▪予約開始日:

2025年6月20日(金)

※ジュン公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

▪販売開始日:

2025年7月19日(土)

▪取扱店:

全国のADAM ET ROPE' 取扱い店舗

※アウトレット店舗を除く

ジュン公式オンラインストア J’aDoRe JUN ONLINE

oasis 10Culture / ADAM ET ROPE'

2025SS COLLECTION|DESIGN LINEUP

supersonic

1994年にオアシスが発表した楽曲、及び同曲を収録したシングル。デビュー・シングルである。発売30周年を記念して、コレクターズエディションが発売された同シングルは、ノエル・ギャラガーが作詞作曲を担当している。

Shakermaker

ノエル・ギャラガーの作詞・作曲。デビュー・アルバム『Definitely Maybe (邦題:オアシス) 』からの第2弾先行シングル。1994年に発表されており、通算二枚目のシングルとなる。

Cigarettes & Alcohol

1994年に発表されたデビュー・アルバム『Definitely Maybe (邦題:オアシス) 』からのシングル・カット第4弾で、ノエル・ギャラガーが作詞・作曲を担当。全英シングルチャートで7位を記録した。

champagne supernova

1995年にリリースされたセカンドアルバムである『(What’s The Story)Morning Glory?』にて発表され、翌年の1996年にシングルとして、フランス、オーストラリア、ニュージーランドのみでCDとカセットでリリースされた。

D’You Know What I Mean?

1997年発売のサード・アルバム『Be Here Now』からの先行シングル。

イギリスでは「Wonderwall」に次ぐ、2番目のセールスを記録する代表曲の1つ。

LET THERE BE LOVE

oasisの6作目のオリジナル・アルバム『Don't believe the truth』より、2005年に発表した通算25枚目のシングル。リード・ボーカルを、リアム・ギャラガーとノエル・ギャラガーが交代で担当した貴重な楽曲でもある。

GO LET IT OUT

2000年に発表した通算16枚目のシングル。通算4枚目のオリジナル・アルバム『Standing On The Shoulder Of Giants』からのシングル・カット。輝かしき船出を約束する新境地のナンバー。

ALL AROUND THE WORLD

1997年のアルバム『Be Here Now』からの3rdシングルとして1998年に発売され、オアシスにとって4作目の全英1位を獲得したシングル。マーク・フェルサムがハーモニカでゲスト参加したことも知られている。

(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?

目もくらむような輝きと熱い生命感がほとばしる、オアシスが世界を制した90年代UKロック・シーンの金字塔。全英初登場1位、全世界で2,200万枚、イギリスだけでも歴代5位となる470万枚以上のセールスを記録した、1995年発表のセカンド・アルバムにしてロック史に残る問答無用のマスターピース。

【oasis(オアシス)について】

<オアシス ミニバイオグラフィー>

1994年に英国マンチェスターから突然変異的に現れた、ノエル(G/Vo)とリアム(Vo)のギャラガー兄弟擁する英国音楽史上最強のロックンロール・バンド。兄(ノエル)が書き下ろす反則なまでにキャッチーな曲を、弟(リアム)が力強くふてぶてしい声で歌うという基本方程式のもと、直感的なロックンロールの過剰さや奔放さを湛えた楽曲群は、バンド解散後も、圧倒的な熱量で “永遠に生き続ける(Live Forever)伝説” として燦然と輝き続けていた。

1994年のデビューから2008年までの14年に亘るレコーディング・キャリアを通じ、全世界で7,500万枚以上のトータル・セールスを記録。<英国を代表するアンセム>として愛され続ける 「Don't Look Back In Anger」 の他にも、「All Around The World」、「Wonderwall」 を含む8曲の全英シングル・チャート1位獲得、シングル22曲連続で全英トップ10入り、7作のスタジオ・アルバム全てが全英1位を獲得するなど、数々の音楽史を塗り替えてきた。中でも1995年10月にシングル・リリースされた 「Wonderwall」 は、2020年10月に、<1990年代にリリースされた曲の中でSpotifyにて10億回再生を初めて突破した楽曲>と認定された。音楽的な功績を残すと同時に、世界中のメディアを賑わす数々のお騒がせ事件/破天荒エピソードや、兄ノエルと弟リアムの兄弟喧嘩の歴史もバンドの歴史である。バンド活動中、幾度となく解散の危機を乗り越えてきたが、09年ノエル・ギャラガーの脱退によりその黄金の歴史にピリオドを打った。結成30周年/伝説のネブワース公演25周年となった2021年には、長編ドキュメンタリー 『オアシス:ネブワース1996』 が公開され、豪華ライヴ・パッケージもリリースされた。

デビュー30周年を迎えた2024年、8月30日にデビュー・アルバム 『Definitely Maybe (邦題:オアシス) 』 30周年記念盤リリース、11月にはオアシス30周年特別展の開催も控えていた中、8月27日に翌2025年の再結成ツアーの開催がアナウンスされ、世界中のファンを驚喜させた。日本公演開催決定より先に発表された【Oasis Live '25】 ツアーの日程は即日完売し、英国とアイルランドでは158か国から1,000万人以上のファンがチケット購入に殺到するなど圧倒的な反響を巻き起こし、過去最大規模のチケット売上数を記録した。そして、8月29日にリリースされた記念すべきデビュー・アルバム 『Definitely Maybe』 の30周年記念盤は、9月6日付のUKアルバム・チャートで通算8作目となるNo.1を獲得。更に、ベスト盤の 『Time Flies...1994-2009』 と 『What’s The Story (Morning Glory)?』 がそれぞれ3位/4位と、同チャートのTOP5に同時ランクインするという快挙を達成した。

オアシスはストリーミング時代でも大きな魅力を放ち、これまでに全プラットフォームでの再生回数は125億回近くに達している。