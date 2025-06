オープンワールドARPG『鳴潮』同人スペシャル番組　タイアップソングをkahoca(from Empty old City)が担当

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO/ANARCHIC RECORD所属音楽ユニット・Empty old Cityのボーカル・kahocaが、KURO GAMES開発の終末世界を舞台とするオープンワールドARPG『鳴潮』の同人スペシャル番組「ソラリスシーサイドストーリー」タイアップソング「Summertime Polaroid」の作詞および歌唱を担当することを発表いたしました。

『鳴潮』登場キャラ“フィービー”の公式キャラクターソングで話題を集めたEmpty old Cityのボーカルが書き下ろすエモーショナルな一曲

今回kahocaが書き下ろした楽曲「Summertime Polaroid」は、オープンワールドARPG『鳴潮』による公式二次創作コンテンツである同人スペシャル番組「ソラリスシーサイドストーリー」に合わせて制作された1曲です。

2025年6月21日(土)12:00より『鳴潮』公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される同番組内にて初披露予定となっています。



kahocaとMai Hayleebが手がけた全編英語の歌詞を通して、夏の海辺を舞台にした本番組の世界観と呼応した、切なさと解放感が交差するエモーショナルな情景を届けます。

現在、ショートver.を『鳴潮』公式YouTubeチャンネルにて先行公開中です。楽曲のリリース情報やMVの公開については、Empty old City公式SNS(https://x.com/Empty_old_City)にて順次発表予定のため、ぜひフォローの上解禁をお待ちください。

■kahoca (from Empty old City) アーティストコメント

「Summertime Polaroid」は、パラレルワールド“ソラリス”で仲間と過ごす夏休みを描いた楽曲です。きらめく一瞬や二度と戻らない時間を、ポラロイドのように閉じ込めました。

夏のはじまりにぴったりの一曲になっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

“Summertime Polaroid” reflects a summer spent with friends in a parallel world of Solaris.

It captures fleeting moments and the kind of memories that stay with you like Polaroid snapshots of time you can’t get back.

It’s a perfect song to kick off the summer. Hope you enjoy it!

■「Summertime Polaroid」楽曲情報

アーティスト:kahoca (from Empty old City)

作詞:kahoca (from Empty old City), Mai Haylee

作曲・編曲:TMKJ

ショートver.を『鳴潮』公式YouTubeチャンネルにて先行公開中

https://www.youtube.com/watch?v=uBFQ550LOb8

■鳴潮同人スペシャル番組「ソラリスシーサイドストーリー」配信情報

配信日時:2025年6月21日(土) 12:00

配信先:『鳴潮』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@wutheringwaves3352

■kahoca(カホカ) アーティストプロフィール

Empty old CityのVocal。

2021年からインターネットを主軸に活動を行い、2024年3月にKAMITSUBAKI STUDIOへの所属を発表、その後第1弾SG「Buffer」をリリースし、国内外に向けてリスナーが拡大。総再生数は1600万回を超え、8万人のチャンネル登録者数を持つ。まるで物語のようなストーリーと儚く美しい幻想的なメロディーと濃密なエレクトロ・サウンドとクロスオーバーする独自の世界感を持つアーティスト。

国内外問わず注目を集め、文明崩壊後の社会や自然環境とテクノロジーが融合した世界、幻想的なユートピア / デストピアな物語をシアトリカルかつエレクトロ、ゲーミフィケーションに創出する、見慣れた光景をいつもと違う角度から眺めたようなオルタナティブな感覚=スリップストリーム体験を与えてくれる逸材。現時点では顔出しはせず、ライブ活動を視野に入れながらインターネットを軸に活動している。

2025年3月に待望の1st Album「Blood in the Void」をリリースし、オープンワールドARPG『鳴潮』公式キャラクターフィービーのキャラクターソング「Daizy Crown」は200万再生を突破。また、初のワンマンライブをSOLD OUTと一層活躍の幅を広げるEmpty old Cityにご注目ください。

■YouTube:https://www.youtube.com/@kahoca

■X:https://x.com/kahoca_23

■Instagram:https://www.instagram.com/kahoca_23/

■TikTok: https://www.tiktok.com/@kahoca_23

■『鳴潮』公式アカウント

『鳴潮』公式アカウントにて最新情報を配信中

■HP:

https://wutheringwaves.kurogames.com/jp/main

■YouTube:

https://www.youtube.com/@wutheringwaves3352

■X:

https://twitter.com/WW_JP_Official

■TikTok:

https://www.tiktok.com/@wutheringwavesjp?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@wutheringwavesjp?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

■『鳴潮』ダウンロード:

https://wuwa.kurogames-global.com/jp2

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト:https://kamitsubaki.jp/

(運営 株式会社THINKR:https://thinkr.jp/)