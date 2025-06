ビジュアルコンテンツ業界の国際会議「CEPIC 2025」事後レポート　～ストックフォト資産をAIデータに転換するエージェントへと進化～

ピクスタ株式会社

ピクスタ株式会社(東京都渋谷区 代表取締役社長:古俣大介、東証グロース:3416)は、2025年5月12日(月)~14日(水)にフランス・ジュアン=レ=パンで開催されたビジュアルコンテンツ業界による世界最大規模の国際カンファレンス「CEPIC 2025」に参加いたしました。



当社が登壇したパネルディスカッション「How to License for AI Training?(AIトレーニングのためのライセンス提供はどうあるべきか?)」にて、各国と交わした議論内容についてお知らせいたします。

■ PIXTA登壇、パネルディスカッション「How to License for AI Training?」について

「CEPIC 2025」3日目に行われた、パネルディスカッション「AIトレーニングのためのライセンス提供はどうあるべきか?(How to License for AI Training?)」では、当社グループ会社 PIXTA VIETNAM CO., LTD.所属のNick Luu(ニック・ルー)がパネリストとして登壇し、5人の有識者たちと意見を交わしました。

【当社登壇者】

ピクスタ・ベトナム株式会社 Nick Luu(ニック・ルー)

ピクスタ・ベトナム株式会社(PIXTA VIETNAM CO., LTD.)

PIXTA AI セールス・マーケティング責任者

(Head of Sales and Marketing of PIXTA AI)

Nick Luu(ニック・ルー)

PIXTAグループに2023年に参加。AIライセンシングビジネスのセールス・マーケティング責任者を努め、海外向けPIXTAデータのAI向けライセンス販売を主導。同時に、AIデータプラットフォームPIXTA AIの立ち上げにも参加。

He joined the PIXTA Group in 2023. As the head of sales and marketing for the AI licensing business, he has contributed to licensing PIXTA’s data for AI training. He was also involved in launching PIXTA AI, a platform that provides data for AI development.

■ セッションレポート

パネルディスカッション「AIトレーニングのためのライセンス提供はどうあるべきか?(How to License for AI Training?)」の様子



議論では、ストックフォト業界が持つ「ラベル付けされた多様なデータ群」がAIトレーニングに最適な構造になってきたことや、今後も多様なクリエイターによるコンテンツ群、豊富なメタデータ、文化・技術的バリエーションといった要素がAIにとって極めて有用であることを再確認しました。

一方で、AI企業のニーズとストックフォト業界には大きな「翻訳の壁」があり、ストックビジネスからAIデータ供給業へと転換を図るには、このギャップを埋める必要があることも話し合われました。

また、AIデータとしてのコンテンツには従来とは異なる価値基準があり、価格設計も多様化していくことについても議論しました。

質問に答えるピクスタ・ベトナム株式会社のNick Luu(ニック・ルー)

結論として、ストックフォト業界は今後も進化していくだろう未知なるAI業界に対し、コンテンツの持つ様々な可能性と価値を橋渡しするエージェントとしての役割が重要になってくるだろうこと。そして、従来の制作力や運用の知見を活かしつつも、全く新しいコンテンツ流通のあり方を切り開いていく必要があるという認識を共有し合いました。



PIXTAは、AIによる画像認識技術などを活用し、ストックフォト資産をAIデータに転換するエージェントとしての役割を担うなど、今後もコントリビューターへの収益還元の可能性拡大に取り組んでまいります。

■ 今後の展望

カンファレンスを通じて、PIXTAは世界各国と語らい、共にストック業界の発展と新たな可能性を模索していけるよう交流を深めてまいりました。PIXTAが持つ「日本の文化的知見を持ち、権利処理が完了している高品質な画像・動画素材」という強みにも手応えを感じております。

今後も、PIXTAは創造性と技術の接続点に立つ企業として変化する市場ニーズに対応し、より多様で持続可能なコンテンツ提供の形を追求しながら、業界と共に新たな価値創出に取り組み、クリエイターの皆様に還元できるよう努めて参ります。

■ PIXTAについて

「PIXTA」はプロ・アマチュア問わず誰もが自ら制作した写真・イラスト・動画・音楽をインターネット上で売買できるデジタル素材のマーケットプレイスとして2006年5月にスタート。「日本人や日本文化に関わる画像・動画素材ならPIXTA」と評される国内最大のデジタル素材サイトです。近年は広告などのクリエイティブ制作分野への素材提供のみならず、機械学習をおこなう企業や学術機関向けにAI開発用の学習データとしての画像・動画素材を提供。アノテーションサービスと共にAI開発の支援もしています。

併せて、写真の撮り下ろしサービスとして、全国のフォトグラファーとマッチングできる法人向け出張撮影「PIXTAオンデマンド」や、モデル・ロケーション手配や撮影ディレクションまで撮影にかかる一切を請け負う「PIXTAカスタム」を展開し、ビジュアルプラットフォームとして企業の様々なビジュアルニーズに対応しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8963/table/310_1_798a64f271434b0a5e07801d240b298d.jpg?v=202506220524 ]【会社概要】

ピクスタ株式会社 (東証グロース:3416)

設 立:2005年8月25日

所在地:東京都渋谷区渋谷2丁目21-1 渋谷ヒカリエ 33階 JustCo Shibuya Hikarie

TEL:03-5774-2692

資本金:332,437千円(2025年3月末時点)

代表取締役社長:古俣 大介

URL:https://pixta.co.jp/

事業内容:デジタル素材のオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営、

法人向け出張撮影・カメラマンサービス「PIXTAオンデマンド」の運営、

出張撮影プラットフォーム「fotowa」の運営

子会社:PIXTA ASIA PTE. LTD.

PIXTA VIETNAM CO., LTD.