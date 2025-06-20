【いわきFC】7/12(土) 長崎戦を「誠和梱枹運輸プレゼンツマッチ～海ごみゼロDAY～」として開催
このたび、いわきFCは、7月12日（土）に開催される2025明治安田J2リーグ 第23節 V・ファーレン長崎戦を「誠和梱枹運輸プレゼンツマッチ～海ごみゼロDAY～」として開催いたしますので、お知らせします。
【ブース情報】
|SEIWA×海と日本プロジェクトブース
実施時間：15:00～ハーフタイムまで
内容：
１. REBOOT>>Rアクション宣言
ごみ削減や環境保全にまつわる「R」で始まるワードを考え、Myアクションとしてボードに記入。記入してくれた方にはもれなくハーマー＆ドリーデザインのデジタルカードをプレゼント！
※福島中央テレビの「KICK OFF! FUKUSHIMA 公式LINE」の友達登録が必要になります。
２. 海ごみチャリティー抽選会
1回500円の寄付で「いわきFC × 誠和梱枹運輸株式会社 光るLEDリストバンド」が300名様に当たる！
その他、選手サイン入りグッズや昭和産業の商品詰め合わせ、ふくしま海ごみ削減プロジェクト×いわきFCコラボグッズをご用意！
【イベント情報】
|薄磯海水浴場で清掃活動
試合当日の朝に「薄磯海水浴場」を清掃活動します。
参加者にはハーマー＆ドリーデザインのデジタルカードをプレゼント！
※福島中央テレビの「KICK OFF! FUKUSHIMA 公式LINE」の友達登録が必要になります。
【概要】
日時：7月12日（土）8:00～9:00
場所：薄磯海水浴場
参加費：無料
※事前申込制となります。
お申し込みはこちら :
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kfq8kw9joUeSSUe8eloTcX1jvywM9cZMmliL2jdiGldUOUI3M05CRDRMNlU1M0Y0VVhTVE9LMzFCUS4u&route=shorturl
【試合概要】
|日時
2025年7月12日（土）18:03キックオフ
|対戦
2025明治安田J2リーグ第23節
いわきFC vs V・ファーレン長崎
|会場
ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）
|マッチパートナー
誠和梱枹運輸株式会社
|中継
・DAZN
・FMいわき（ラジオ）