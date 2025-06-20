【いわきFC】7/12(土) 長崎戦を「誠和梱枹運輸プレゼンツマッチ～海ごみゼロDAY～」として開催

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、7月12日（土）に開催される2025明治安田J2リーグ 第23節 V・ファーレン長崎戦を「誠和梱枹運輸プレゼンツマッチ～海ごみゼロDAY～」として開催いたしますので、お知らせします。

【ブース情報】

|SEIWA×海と日本プロジェクトブース

実施時間：15:00～ハーフタイムまで

内容：

１. REBOOT>>Rアクション宣言

ごみ削減や環境保全にまつわる「R」で始まるワードを考え、Myアクションとしてボードに記入。記入してくれた方にはもれなくハーマー＆ドリーデザインのデジタルカードをプレゼント！

※福島中央テレビの「KICK OFF! FUKUSHIMA 公式LINE」の友達登録が必要になります。

２. 海ごみチャリティー抽選会

1回500円の寄付で「いわきFC × 誠和梱枹運輸株式会社 光るLEDリストバンド」が300名様に当たる！

その他、選手サイン入りグッズや昭和産業の商品詰め合わせ、ふくしま海ごみ削減プロジェクト×いわきFCコラボグッズをご用意！

【イベント情報】

|薄磯海水浴場で清掃活動

試合当日の朝に「薄磯海水浴場」を清掃活動します。

参加者にはハーマー＆ドリーデザインのデジタルカードをプレゼント！

※福島中央テレビの「KICK OFF! FUKUSHIMA 公式LINE」の友達登録が必要になります。

【概要】

日時：7月12日（土）8:00～9:00

場所：薄磯海水浴場

参加費：無料

※事前申込制となります。

お申し込みはこちら :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Kfq8kw9joUeSSUe8eloTcX1jvywM9cZMmliL2jdiGldUOUI3M05CRDRMNlU1M0Y0VVhTVE9LMzFCUS4u&route=shorturl

【試合概要】

|日時

2025年7月12日（土）18:03キックオフ

|対戦

2025明治安田J2リーグ第23節

いわきFC vs V・ファーレン長崎

|会場

ハワイアンズスタジアムいわき（〒972-8311 福島県いわき市常磐水野谷町竜ケ沢308）

|マッチパートナー

誠和梱枹運輸株式会社

|中継

・DAZN

・FMいわき（ラジオ）