【いよいよ来週】スポーツビジネスの最前線！スポーツチーム・アスリート向け総合展を開催

RX Japan株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:田中 岳志)は2025年6月25日(水)~27日(金)の3日間、東京ビッグサイトでスポーツチーム・アスリート向け総合展2025 -Japan Sports Week-を開催します。

気候変動リスクやファンエンゲージメントの複雑化、アスリート支援の高度化など、スポーツ産業は今転換点にあります。本展では、「スタジアム・アリーナ」「チーム運営支援」「ファンエンゲージメント&マーケティング」「アスリートパフォーマンス」の4つの分野に焦点をあて、最新の製品・サービスを紹介します。「勝利」や「マネタイズ」に繋がる製品・サービスのデモや商談を求めて、全国からスポーツチームやアスリートが来場し、業界関係者が一堂に会する場となります。

また、今回はスポーツチームが一堂に会する特別エリア「Sports Team Sponsorship Hub」を特設! チーム関係者と直接つながり、スポンサーシップの交渉や新たなビジネスチャンスを生み出す絶好の機会を創出します。

注目の出展製品を一部ご紹介!

注目の出展製品を一部ご紹介!

製品名:汗乳酸センサ

企業名:株式会社グレースイメージング

有酸素運動は「20分以上実施した方が良い」と言われていますが(※1)、実は人によって有酸素運動能力には違いがあります。 汗乳酸測定を行うことで、乳酸量の変化から適正な運動負荷(※2)を測定し、日々のトレーニング・コンディショニング調整などに役立てることができます。汗乳酸測定を実現する「汗乳酸センサ」は、・ 小型・軽量・非侵襲 ・ 乳酸量の変化を連続的に記録 ・ 結果を可視化、コメント入力 ・ センサチップ・デバイス・アプリだけで、いつでもどこでも簡単に測れます。

※1 厚生労働省「e-ヘルスネット」健康用語辞典より ※2 参考文献: Oliver Faude et al. 「Lactate Threshold Concepts - How Valid are They ?」 (Sports Med 2009; 39(6))

■全天候型スピーカー

製品名:ArenaMatch

企業名:BOSE PROFESSIONAL

ArenaMatch スピーカーは、高い音質と柔軟な施工性をスタジアム、競技場、エンターテイメント施設など、さまざまな屋内および屋外空間に提供します。風雨に直接さらされる屋外での使用に対応する全天候仕様でありながら、標準在庫品で短納期のプロジェクトにも対応します。また、水平・垂直のカバレッジを柔軟に構成でき、クリアで安定したサウンドを会場内のすべてのリスナーに提供します。

■選手のプレーを360度映像で記録

製品名 : EMPATHLETE

企業名:株式会社 リコー

EMPATHLETE(エンパスリート)は、株式会社リコーが開発した革新的なサッカーコーチング支援ソリューションです。同社の360度カメラ技術を活用し、選手のプレーを360度映像で記録することで、選手とコーチがリアルな視点でプレーを振り返ることが可能となります。この技術により、選手の判断力向上やコーチとの対話の質の向上が期待されます。 現在、EMPATHLETEはトライアルプランを提供しており、360度ウェアラブルカメラ「BR1」、EMPATHLETE Viewerアプリケーション、VRゴーグルなどを活用した体験が可能です。このプランでは、スタッフが出張して撮影から動画視聴までをサポートし、選手1~2名に装着して練習試合などを撮影します。撮影した映像は、ピッチの俯瞰映像と合わせてPC、タブレットやスマホで視聴でき、VRゴーグルでの追体験も可能です。

■スポーツ観戦をもっと楽しく、もっと快適に

製品名:あしもとネット付きクッションシリーズ【意匠登録済】

企業名:株式会社 聡研プランニング

多くのスポーツチーム様で採用実績のある【あしもとネット付きクッション】に新商品が登場しました! 販売実績10万個突破のベーシック商品に加え、より使いやすく、多機能になった新商品のサンプルも展示しています。 FAVSELECTION「スポーツ観戦をもっと楽しく、もっと快適に」商品ラインナップより 【あしもとネット付きクッション】の新商品が登場 https://soken-group.jp/page3_16.html

順不同/一部抜粋/2025年6月4日現在。出展社・製品が予告なく変更となる場合があります。

展示会概要

出展製品検索はこちら :https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/search/2025/product.html?utm_campaign=JSW_0620_press_exhibits&utm_medium=referral&utm_source=prtimes随時更新中!

スポーツチーム・アスリート向け総合展 2025

【会期】2025年6月25日(水)~27日(金) 10:00~17:00

【会場】東京ビッグサイト(南展示棟)

<構成展>

第8回 ファンエンゲージメント&マーケティング EXPO

第4回 チーム運営支援 EXPO

第4回 スタジアム・アリーナ EXPO

第4回 アスリートパフォーマンス EXPO

来場登録はこちら :https://www.sportsexpo.jp/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+hvwN92YpXPpXcZ2P3Vwr30CPnmbGakHY=&T=M&utm_campaign=JSW_0620_press_regi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes

