¡Ú6/20¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ÛBiViÆó¾ò¤È¡ÖµþÅÔ°¼à¥¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£ µþÍ§Áµ¤Î¡ÈÊÁ¡É¤ò¸½Âå¤Ø¾º²Ú¤¹¤ë¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ÜÀß¤òºÌ¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÃÏÃÒ¼Ì¿¿·¿À½ºî½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡¿ÂåÉ½¡§°ËÃÏÃÒ ·®¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKYOTO KENRAN － µþÅÔ°¼à¥¡×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î20Æü¤Î¡ÖBiViÆó¾ò¡×¡ÊµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËºÝ¤·¡¢´ÛÆâÁ´ÂÎ¤ÈÁ´ÌÌÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢¡ÖµþÅÔ°¼à¥¡×¤ÎµþÍ§Áµ¤Î¡ÈÊÁ¡É¤ò¸½Âå¤Î´¶À¤Ç¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥¢ー¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡¢´ÛÆâ5¼ï¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÄÌ¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ïÀß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¸½Âå¤ÎÉ½¸½¤¬Í»¹ç¤·¡¢¿§ºÌ¤ÈÆ°¤¤¬¶õ´Ö¤òËþ¤¿¤¹BiViÆó¾ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È°¼à¥ÂÎ¸³¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþÅÔ°¼à¥¸ø¼°HP :
https://kyotokenran.ijichi-screen.co.jp
¢£ ÇØ·Ê
2025Ç¯6·î20Æü¡¢¡ÖBiViÆó¾ò¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°û¿©¡¦ÊªÈÎ¡¦¥µー¥Ó¥¹µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅÁÅý»º¶È¡¦¿©¡¦À¸³èÊ¸²½¤òÆü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÁÏÂ¤¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKYOTO KENRAN － µþÅÔ°¼à¥¡×¤¬¶õ´Ö±é½Ð¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÆâ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¡¢¸½Âå¤Î´¶À¤Ç¾º²Ú¤µ¤ì¤¿¡È°¼à¥¤µ¡É¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ë¤è¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Å¸¼¨¹½À®
1¡Ã¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ ²°³°3Ï¢¥µ¥¤¥Íー¥¸(1F)
»ÜÀß¤Î´é¤È¤Ê¤ë3ÌÌ¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Æ¡¢µþÅÔ°¼à¥¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¿ÞÊÁ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¥¦¥§¥ë¥«¥à¥àー¥Óー¤òÅ¸³«¡£²Ú¤ä¤«¤Ç°µ´¬¤Î±ÇÁü¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡Ã¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹ LED VISION¡Ê2F¡Ë
¡ÖKYOTO KENRAN¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ã²Ú¤ä¤«¡¦Ã¼Îï¡¦ÌöÆ°¡ä¤Î3¤Ä¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼´¤Ç±é½Ð¡£µþÅÔ°¼à¥¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÆ°Åª¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3¡ÃL»úÍç´ã3D LED VISION¡¡3Ï¢(2F)
¡ÖÏÂ»±¤È¸ñ¡×¡ÖÀð»Ò¤ÈÀÞ¤êÄá¡×¡ÖSAMURAI¡×¤Ê¤É¡¢Î©ÂÎ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë3D±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¡£±ü¹Ô¤¤ÈÆ°¤¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ë×Æþ´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢µþÅÔ°¼à¥¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
4¡Ã¥³¤Î»ú¥ê¥Ü¥ó LED VISION 3Ï¢(2F)
Å·°æ¤«¤éÊÉÌÌ¤Ø¤ÈÏ¢Â³¤¹¤ë¥ê¥Ü¥ó·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢µþÅÔ°¼à¥¤Î¿ÞÊÁ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅ¸³«¡£Êñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÎÆ°Àþ¤Ë¥ê¥º¥à¤È¹âÍÈ´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
5¡Ã¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥Íー¥¸¡ÊÁ´´Û¡Ë
´ÛÆâ³Æ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤â¡¢µþÅÔ°¼à¥¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ÜÀß°ÆÆâ¤ÈÍ»¹ç¡£»ë³ÐÅª¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Î¥Èー¥ó¤òÅý°ì¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ KYOTO KENRAN － µþÅÔ°¼à¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖKYOTO KENRAN - µþÅÔ°¼à¥¡×¤Ï¡¢µþÍ§Áµ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿ÞÊÁ¤ò¸½Âå¤Î»ëÅÀ¤ÇºÆ²ò¼á¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢ー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Èþ°Õ¼±¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿Îò»ËÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó»ñ»º¤ò¸½Âå¤Î´¶À¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡ÖBiViÆó¾ò¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://kyotokenran.ijichi-screen.co.jp/
¢£ Staff Credit
Client¡§ÂçÏÂ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Account Management¡§¥Ë¥åー¥é¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
Creative Direction¡§¥¨¥Ì¥¨¥¹¥Æ¥£¡¦¥°¥íー¥Ð¥ê¥¹¥È¡¡²ÃÆ£ ½ãÄÌ
Visual Development / Motion Art¡§Arcusline Inc.
Art IP / Original Motif Design¡§KYOTO KENRAN - µþÅÔ°¼à¥
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÃÏÃÒ¼Ì¿¿·¿À½ºî½ê
ÁÏ¶È90Ç¯¡¢»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤ê¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÀ½ÈÇ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢µþÍ§Áµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´¶À¤ä·Ý½ÑÅª²ÁÃÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¦¿Í¤Î¼ê¸µ¤Ë»¶ºß¤·¡¢½½Ê¬¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µþÍ§Áµ¤Ï¡¢ÊÁ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤ÈÈë¤á¤é¤ì¤¿ÎÏ¤ò½É¤¹¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£
¡ÖµþÅÔ°¼à¥¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈþÅª²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤ÄÎà¤Þ¤ì¤ÊÀº¿ÀÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò°ËÃÏÃÒ¼Ì¿¿·¿À½ºî½ê
½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÅÄÃæÈôÄ»°æÄ®£³£°
ÀßÎ©¡§1935Ç¯
»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¼èÄùÌò¡§°ËÃÏÃÒ ·®
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³ØÉÕÂ° µþÅÔ·Ý½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥óÀìÌç³Ø¹»¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Äó·È´ë¶È
µþÅÔ°¼à¥URL¡§https://kyotokenran.ijichi-screen.co.jp