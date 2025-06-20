¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾®À¾¹¨ÅÐÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¶¥¹¥Ñ
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¾®À¾¹¨ÅÐÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾®À¾¹¨ÅÐ HirotoKONISHI
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
FW
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
2002Ç¯11·î12Æü
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
ÂçºåÉÜ
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
171cm/72kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
º¸
¡Ú·ÐÎò¡Û
FC.VOLENTE ¢Í ÂçºåºåÆîÂç³Ø¹âÅù³Ø¹» ¢Í Î©Ì¿´ÛÂç³Ø
¡Ú¿ÇÃÇÌ¾¡Û
±¦µ÷¹ü¹üºÃ½ý