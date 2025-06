映画「デューン 砂の惑星」シリーズの 1 万年前を舞台にベネ・ゲセリット設立の物語を描く SF アドベンチャー「デューン 預言 ＜シーズン1＞」9 月 3 日（水）にブルーレイ＆DVD リリース決定！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門では、現在「デューン 預言 <シーズン1>」を好評 デジタル販売&デジタルレンタル中。さらに、ハピネット・メディアマーケティングより、ブルーレイコンプリート・ボックス(3枚組)の発 売とDVDレンタルを2025年9月3日(水)より開始いたします。

本作は、フランク・ハーバートが生み出したSF小説の金字塔「デュー ン」ユニバースをもとに、フランクの息子ブライアン・ハーバートとケビン・J・ア ンダーソンが執筆した小説「SISTERHOOD OF DUNE」にインスパイア された物語をドラマ化したSFアドベンチャー大作。映画「デューン 砂の惑 星」シリーズでティモシー・シャラメが演じたポール・アトレイデス誕生の1 万年前を舞台に、ベネ・ゲセリット設立の物語が描かれます。 シーズン2の制作も決定し、映画「デューン 砂の惑星」シリーズファン はもちろん、SFファン、海外ドラマファンも必見の本作が、いよいよハピ ネット・メディアマーケティングより待望のブルーレイ&DVDリリースとな ります!

主演のエミリー・ワトソンほか、 超豪華キャストが集結!

理想の人類を創るために設立された女性だけの教団「ベネ・ゲセリッ ト」を設立した姉妹の一人、主人公のヴァリア・ハルコンネンを演じるのは 第74回 ベルリン国際映画祭で最優秀助演俳優賞(銀熊賞)受賞 のエミリー・ワトソン。さらに妹のトゥーラ・ハルコンネン役をオリヴィア・ウィ リアムズ(『ファーザー』)が務めるほか、コリノ家の皇帝にマーク・ストロ ング、皇妃にジョディ・メイ、そしてアトレイデスのソードマスター、ケイラン・ アトレイデス役にクリス・メイソンなど超豪華キャストが集結!

ブルーレイコンプリート・ボックス(3 枚組)には、 メイキングほか映像特典が約90分収録! 日本初公開の映像も!

ブルーレイコンプリート・ボックス(3 枚組)には、全 6 話の舞台裏を 収めたメイキング映像ほか、「対立する大領家」や「真実かウソか 帝国 /女子修道会」など日本初公開の映像を含む映像特典が約 90 分 収録!その他にも視覚効果や⾐装、ヘアメイクなどの制作課程に迫る 「ベールの裏側」も収録されるなど、まさにファン必携のコンプリート・ボッ クスとなっています。

STORY

嘘を見抜く力や、ボイスといわれる声で人を操る能力などそれぞれが特殊能力をもつシスターたち。各領家に潜入し、権力者からの信 頼を得るが、本来の目的であるベネ・ゲセリットへの忠誠心を貫き、一派の影響力を高めるべく暗躍するのだが…。

CAST/STAFF

【STAFF】

原作︓ブライアン・ハーバート、ケビン・J・アンダーソン

監督︓アンナ・フォースター

製作総指揮︓アンナ・フォースター

製作総指揮︓ブライアン・ハーバート

日本語版制作スタッフ 字幕翻訳︓神田直美

【CAST】

ヴァリア・ハルコンネン︓エミリー・ワトソン

トゥーラ・ハルコンネン︓オリヴィア・ウィリアムズ

デズモンド・ハート︓トラヴィス・フィンメル

皇妃ナターシャ︓ジョディ・メイ ケイラン・アトレイデス︓クリス・メイソン

皇帝ハビコ・コリノ︓マーク・ストロング

「デューン 預言 <シーズン 1>」商品情報

■「デューン 預言 <シーズン1> ブルーレイコンプリート・ボックス(3枚組)」9月3日(水)より発売開始

全6話(Disc1︓第1話・第2話 Disc2︓第3話・第4話 Disc3︓第5話・第6話) 本編約392分+映像特典約92分 価格︓14,300円(税込) 品番︓10008-56440 字幕︓1. 日本語字幕 2. バリアフリー英語字幕 音声︓1. 英語 ドルビーTrueHD ドルビーアトモス

【映像特典】 ◎Disc1 ●新たなデューンの世界 ●対立する大領家 ●撮影の舞台裏 第1話 ●撮影の舞台裏 第2話 (約17分) ◎Disc2 ●真実かウソか 帝国/女子修道会 ●広がるデューンの世界 ●撮影の舞台裏 第3話 ●撮影の舞台裏 第4話 (約17分) ◎Disc3 ●ベールの裏側 視覚効果/音の力/デューンのデザイン/⾐装/ヘアメイク ●デューンの世界を創る ●撮影の舞台裏 第5話 ●撮影の舞台裏 第6話 (約58分)

■「デューン 預言 <シーズン1>」DVD Vol.1~Vol.3 9月3日(水)よりレンタル開始

発売・販売元︓ハピネット・メディアマーケティング 権利元︓ワーナー ブラザース ジャパン

制作年︓2024年

(C)2024 LEGEND IP HOLDINGS. HBO(R) AND RELATED CHANNELS AND SERVICE MARKS ARE THE PROPERTY OF HOME BOX OFFICE, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

■「デューン 預言 <シーズン1>」(全6話)デジタル販売中・デジタルレンタル中

発売・販売元︓ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

制作年︓2024年 製作国︓米国

(C)2024 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

トレーラー︓https://youtu.be/oXNbIjIim6M