(¤ªÃÎ¤é¤») ¡Ö3¼¡¸µÃÏ¿Þ¤¬Âó¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤Ë¤Æ¸ø³«
¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO: µÈÂ¼ ½¤°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô300Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPIVOT¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò6·î20Æü(¶â)¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=_0zUjWjPBD0 ]
¡ãÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³µÍ×¡ä
¡¡ËÜÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤ÎµÈÂ¼ ½¤°ì¤ÈÅö¼ÒCEO¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î»Ö²ì ½ÓÇ·¤¬½Ð±é¡£PIVOT³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦º´¡¹ÌÚ µªÉ§»áMC¤Î¤â¤È¡¢¡Ö3¼¡¸µÃÏ¿Þ¤¬Âó¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¹âÀºÅÙ£³¼¡¸µ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ»öÎã¤ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¥È¥è¥¿¡¦Æü»º¡¦Honda¡¦GM¤¬ÃíÌÜ¡¡¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÀÚ¤ê»¥
¢£MC¡¡¡¡¡¡ º´¡¹ÌÚ µªÉ§»á(PIVOT³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò)
¢£½Ð±é¡¡¡¡¡¡µÈÂ¼ ½¤°ì(Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO)¡¢»Ö²ì ½ÓÇ·(Åö¼ÒCEO¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー)
»ëÄ°URL: https://youtu.be/_0zUjWjPBD0
¡ã½Ð±é¼ÔÎ¬Îò¡ä
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO
µÈÂ¼ ½¤°ì
2005Ç¯»°°æÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£2012Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò»º¶È³×¿·µ¡¹½(¸½³ô¼°²ñ¼ÒINCJ)¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2017Ç¯¤ËÅê»ñ²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÅö¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å2020Ç¯¤ËÅö¼Ò¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¢2021Ç¯¤ËÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡£
¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
CEO¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
»Ö²ì ½ÓÇ·
1976Ç¯Æü»º¼«Æ°¼Ö¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2000Ç¯¤Ë46ºÐ¤Ç¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤ËÈ´Å§¡£¤½¤Î¸å2005Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòÉû²ñÄ¹½¢Ç¤¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô(COO)¤Ë½¾»ö¡£2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò»º¶È³×¿·µ¡¹½(¸½³ô¼°²ñ¼ÒINCJ)ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2020Ç¯¤ËÅö¼Ò¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£
¡ã¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Åö¼Ò¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー10¼ÒÅù¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¥Ø¥Ã¥É¥¯¥ªー¥¿ー¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦ÃæÅì¡¦´Ú¹ñ¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢26¥ö¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤ËÊ£À½¤¹¤ë¹âÀºÅÙ3¼¡¸µ¥Çー¥¿¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©: 2016Ç¯6·î
ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
ÂåÉ½¼Ô: µÈÂ¼ ½¤°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ: ¼«Æ°±¿Å¾¡¦ADAS¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹âÀºÅÙ3¼¡¸µ¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡
URL: https://www.dynamic-maps.co.jp/