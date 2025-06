サンディスク

アスリートとアクションスポーツを称えるサンディスクのミッションは、限界に挑戦し、創造し続け、人生を切り開く人々を支援することです。この度サンディスクは、スケートボード、BMX、MotoXの世界トップアスリートが集結する国際大会であり、誰もが楽しめる祭典でもあるX Games Osaka 2025(6月20日から22日まで京セラドーム大阪で開催)に協賛し、Don't Stop(進み続けよう)を実現している人々を応援します。

X Games Osaka 2025 のサンディスクブースでは、X Games Osaka 2025 のために特別にデザインされたユニークなスケートボードデッキが当たるコンテストを開催します。Sandisk x X Games Osaka 2025 スケートボードデッキは、このイベントとそれを支えるブランドを象徴するエネルギー、エッジ、そして本能的で感情に突き動かされるような創造性を表現するためにデザインされました。このデザインは、恐れを知らない自己表現とスケートカルチャーがぶつかり合うX Games Osaka 2025の大胆なスピリットにインスピレーションを受け、サンディスクの進歩、コミュニティ、そして限界へのコミットメントが融合されています。

また、サンディスクはX Games女子スケートボードパークで2度の金メダルを獲得したスカイ・ブラウン(https://www.instagram.com/skybrown/#)とコラボレートし、サンディスクのInstagram(https://www.instagram.com/sandisk/)、 Facebook(https://www.facebook.com/sandisk)、X(https://x.com/sandisk) 、YouTube(https://www.youtube.com/sandisk)でエキサイティングなコンテンツを紹介します。

さらに、X Games Osaka 2025を記念して、サンディスクは限定シャツを発売します。Sandisk x X Games Osaka 2025シャツのデザインは、スケートカルチャーとストリートカルチャーの根底にあるクリエイティブスピリットを体現しています。サンディスクの新しいタグライン「Don't Stop(進み続けよう)」をフィーチャーしたこのシャツは、動き続けること、作り続けること、存在感を示し続けるというメッセージを込めています。sandiskmerch.com(https://sandiskmerch.com/en-jpy)で、期間限定販売されるこのシャツは、サンディスクのExtreme PRO(R)ポータブルSSDが当たるチャンスとともに、イベントの景品の一部にもなります。

サンディスクは、大会の制作チームをサポートするためにドライブも提供しています。X Games Osaka 2025のコース入口付近のセクション18と19の間にサンディスクのブースがありますので、ぜひお立ち寄りください。

SanDisk、SanDiskのロゴは、米国およびその他の国におけるSanDisk Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。その他すべてのマークは、それぞれの所有者に帰属します。

■サンディスクについて

サンディスク(Nasdaq: SNDK)は、革新的なフラッシュソリューションと高度なメモリー技術を提供し、願望やシーンが交差する瞬間に立ち会い、人々やビジネスが前進し続け、可能性を押し広げる一翼を担います。Instagram(https://www.instagram.com/sandiskjp/)、Facebook(https://www.facebook.com/sandisk.japan)、X(https://x.com/SanDiskJP)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/sandisk/)、 YouTube(https://www.youtube.com/sandisk)でサンディスクをフォロー、およびInstagramでTeamSandisk(https://www.instagram.com/teamsandisk/#)に参加してください。

(C) 2025 SanDisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.