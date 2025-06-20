ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖQiita¡×¤¬¡¢AKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡ÖÀ¸À®AI ¡ß ¥íー¥³ー¥É/¥Îー¥³ー¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
ÁÏÂ¤À¤Èµ»½ÑÎÏ¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊIT¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òµÏ¿¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡ÖQiita¡Ê¥ー¥¿¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëQiita³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ·ò²ð¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖQiita¡Ê¥ー¥¿¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡ÚÀ¸À®AI ¡ß ¥íー¥³ー¥É/¥Îー¥³ー¥É¡Û¤Ç¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥êー¥É¡ª～¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë¿Íºà¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥¥ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ï～¡×¤ò2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãí¼á¡§¡ÖºÇÂçµé¡×¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬½¸¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢IT¿ÍºàÇò½ñ¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë¤ÈÅö¼ÒÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¡¦UU¿ô¤ÎÈæ³Ó¤ò¤â¤È¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖQiita¡Ê¥ー¥¿¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÅö¼Ò¤È¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤ò¡¢À¤³¦´ë¶È¤Ø¡¢¸½¾ìÊÑ³×¤«¤é¡£¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëAKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤è¤êÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Microsoft Power Platform¡ÊRPA¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Î»öÎã¤ä¤½¤Îµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
- À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÊÑ²½¤·¤¿ / ÊÑ²½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÌò³ä¤È²ÁÃÍ
¤Þ¤¿¡¢IT¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢§¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://increments.connpass.com/event/358615/
ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
È«»³ Í¯Ì´
AKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò / Cloud & AI SolutionËÜÉôCloud & AI»ö¶È¿ä¿ÊÉô
³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½Ð±é¡£2017Ç¯¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆAKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡£
¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ë¤ÆBMS¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅÅÃÓ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤ÎÀß·×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë½¾»ö¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¶ÈÌ³´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Microsoft Power Platform¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍÀè¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡£°Ê¹ßMicrosoft Power Platform¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¡¢¹Ö»Õ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¸½ºß¡¢Microsoft Power Platform¤Î¿ä¿Ê¡¢µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¡¢µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤òÃ´Åö¡£2025Ç¯1·î¤Ë¡ÖAKKODiS Power Community¡×¤È¤¤¤¦Microsoft Power Platform¤Î¼ÒÆâµ»½Ñ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡£¸½ºß¤ÏDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¨¥Ð¥ó¥¸¥§¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿¦¤Ø¡£Microsoft Power Platform¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ËÄ©¤à¡£¡ÃAKKODiS¡Ê¥¢¥³ー¥Ç¥£¥¹¡Ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.akkodis.co.jp/careers/media/interview016)
Linkedin¡§linkedin.com/in/yumu-hatakeyama-a7846b328/(https://www.linkedin.com/in/yumu-hatakeyama-a7846b328/)
¾®Àô ¶¬Î¼
AKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò / Cloud & AI SolutionËÜÉôCloud & AI Delivery¿ä¿ÊÉô¥°¥ëー¥×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
³°»ñ·Ï¥Ù¥ó¥Àー¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à2¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯6·î¤è¤êAKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²è¡£Microsoft 365¡¢Power Platform¡¢Microsoft Security¤Ê¤É¤ÎMicrosoft CloudÎÎ°è¤ÇÌó10Ç¯¤Î·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×ºöÄê¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¡¢±¿ÍÑÀß·×¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢PM¡¦PMO¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸½¿¦¤Ç¤ÏPower Platform»ö¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¥ªー¥Êー¤È¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤ò¸£°ú¤·¡¢³«È¯¡¦°Ü¹Ô°Æ·ï¤äÈ¼Áö·¿»Ù±ç°Æ·ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆPM¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò»Ù±ç¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¤é¤â¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎPM¤ä¥×¥ê¥»ー¥ë¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Linkedin¡§linkedin.com/in/takaaki-koizumi-aa15a834(https://www.linkedin.com/in/takaaki-koizumi-aa15a834?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3BduFwWyWnS2q%2FaXfPRz9fbg%3D%3D)
µÈÅÄ ÃÒºÈ
AKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò / Cloud & AI SolutionËÜÉôCloud & AI»ö¶È¿ä¿ÊÉô
SIer¤ª¤è¤Ó³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯5·î¤è¤êAKKODiS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²è¡£2023Ç¯¤ËMicrosoft MVP¤òBusiness Applications¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢Power Platform¤äMicrosoft365¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¥á¥¤¥ó¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ï¼ÒÆâDX³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Àß·×¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¡¢¶µ°éÊý¿ËºöÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿¤ªµÒÍÍ¸þ¤±¤ËPower Platform¤äMicrosoft Copilot¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÄó°Æ¤ä»Ù±ç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MVP Profile¡§Tomoya Yoshida | Most Valuable Professionals(https://mvp.microsoft.com/ja-JP/MVP/profile/19ea3563-95fb-ed11-8f6d-000d3a560942)
LinkedIn¡§linkedin.com/in/korune(https://www.linkedin.com/in/korune/)
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1348/table/2601_1_9c319eb4a4c0d44e7d92575ddc9bd2ab.jpg?v=202506220125 ]
¡ÖQiita¡×¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤È¥æー¥¶ーÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÀÜÅÀ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖQiita¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òµÏ¿¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Qiita¾å¤ÇÈ¯¿®¤äÉ¾²Á¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿µ»ö¤¬ÆÏ¤¡¢¤Û¤«¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Qiita¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©¤·¡¢É½¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://qiita.com/
Qiita³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×
Qiita³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ä¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³«È¯¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¡¢À¤³¦¤Î¿Ê²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://corp.qiita.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Áー¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊAteam Holdings Co., Ltd.¡Ë
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø»°ÃúÌÜ28ÈÖ12¹æ ÂçÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°32F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ¹âÀ¸
ÀßÎ©¡§2000Ç¯2·î29Æü
»ñËÜ¶â¡§838É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æü¾ïÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Èæ³Ó¥µ¥¤¥È¡¦¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Äー¥ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸µÒ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥²ー¥à¤ä¥Äー¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¡×¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦D2C¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¡ÖD2C»ö¶È¡×¤òÅ¸³«
URL¡§https://www.a-tm.co.jp/
¢¨ Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£