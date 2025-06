7¿Í¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ーÌ¼¤È¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¼«Í³ÅÙËþÅÀ¤Î¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²ー¥à¡Ø¥ê¥¿ー¥ó¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥³¥¢¡Ù¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ì¼ÂÁõÈÇ¤¬7·î18Æü¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª

松竹株式会社

2023年12月15日に早期アクセス版としてリリースされた、7人のモンスター娘と織りなす、自由度満点のサンドボックスゲーム『リターン・フロム・コア』 を7月18日に正式リリースすることが決定しました。開発者Tanxun Studioにとって初のタイトルである本作は、「早期アクセス」を通じてプレイヤーのフィードバックを積極的に取り入れる開発姿勢により、今後さらなる進化を遂げることが期待されるタイトルです。ぜひSteamウィッシュリストに追加してアップデートされた日本語版の製品版発売までお待ちください!

尚、日本語製品版リリースを記念してローンチセールやスペシャルプレゼントキャンペーンを実施予定ですので、今後の情報にご期待ください!

■愛しきモンスター娘と生き抜き、地底から地表への道を切り開け!

終末を迎えた地球の地下深くを舞台に、採掘・探索・拠点建設・農業、そしてパーツ製造自動化といった多様な要素を組み合わせた、ユニークなサバイバルアドベンチャーゲーム。また、可愛いだけじゃない、個性豊かな頼れる仲間「モンスター娘」たちと共同生活をし、信頼を得ると、戦闘やその他の重要なシーンで特別な力を発動してもらえるかもしれないという、交流することで得られるインタラクティブ要素も本作の魅力の一つです。

そして、単なるバトルやストーリー進行だけでなく、自身の基地を構築、生産ラインを最適化し、効率的に資源を管理する「シミュレーション」と「サンドボックス」の側面が非常に強く、これまでにない自由度の高い創造性の側面を持つ期待作にご注目ください!地下世界の奥深さと、地表への希望に満ちた冒険を、ぜひ体験してみてください!

■ゲーム概要

【タイトル】 『リターン・フロム・コア』

【製品版リリース時期】 2025年7月18日

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2171630/_/?l=japanese

【価格】 1,900円

【プレイ人数】 1名

【ディベロッパー】 Tanxun Studio

【パブリッシャー】 2P Games, Shochiku

(C) Tanxun Studio. All rights reserved. Licensed to & published by 2P Games, Shochiku Co.,Ltd. 2P Games and the 2P Games logo are registered trademarks of Hong Kong Gamease Technology Co., Ltd. or its affiliates.

■Tanxun Studioにとって初めてのタイトル『リターン・フロム・コア』

中国の上海に拠点を置くインディーゲーム開発スタジオ『Tanxun Studio』。創設者たちは宝くじに当選したことをきっかけに、このスタジオを設立しました 。彼らは「正直さとオープンなコミュニケーション」という理念を掲げており 、『リターン・フロム・コア』が彼らにとって初めてのタイトルとなります。そして、この度、日本のファンに向けた特別メッセージ がTanxun Studioから届きました。

『リターン・フロム・コア』ファンの皆さまへ

上海のTanxun Studioより、心からの感謝とご挨拶を申し上げます。

『リターン・フロム・コア』は、私たちTanxun Studioにとって初めてのタイトルであり、皆さまと共にこの地下世界からの帰還を目指す旅を続けてこられたことを、開発チーム一同、大変光栄に思っています 。早期アクセス開始以来、皆さまから寄せられた温かいご支援と貴重なフィードバックは、私たちの開発の大きな原動力となっています。

私たちは、皆さまの声を真摯に受け止め、ゲームをより良いものにしていくことを常に目指しています。特に、一部でご指摘いただいていた翻訳に関する問題については、より快適なプレイ体験を提供できるよう尽力いたしましたので、安心してプレイをお楽しみください 。

先日、リリースいたしました「地心7層」のアップデートは、製品版1.0ローンチ前の最後の大型コンテンツアップデートとして、皆さまに新たな驚きと挑戦をお届けできたことを願っております 。新しい水中エリアでは、酸素レベルや水圧といった新メカニクスを導入し、水中での生活に適応するための新装備や技術(魚の養殖など)を追加しました 。そして、このアップデートは以前のレベル内を覆っていた有毒な霧の起源を明らかにし、人類が地下に追放された真実や地表への帰還という壮大な物語の核心へと皆さまを一歩近づけるものとなりました 。

私たちは「正直さとオープンなコミュニケーション」という理念を掲げ、早期アクセスを皆さまと共にゲームを創り上げていく機会と捉えています 。皆さまの冒険が、私たち開発チームの想像を超える素晴らしいものとなるよう、これからも情熱を注ぎ続けます。

今後の1.0正式リリースに向けて、開発は最終段階に入っています。引き続き皆さまからのフィードバックをお待ちしていますので、Steamのコミュニティハブなどでご意見をお聞かせいただけると大変うれしいです。

地下深くからの脱出という壮大な旅路を、これからも共に歩んでいきましょう!