【新商品】クリップではさみ、フックで吊り下げる。2WAYで使える「Clip Hook」がDRAW A LINEから新登場。

平安伸銅工業株式会社

突っ張り棒を主力とするインテリア開発メーカーである平安伸銅工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役： ⽵内 香予子）は、オリジナルブランド「DRAW A LINE（ドローアライン）」から、突っ張り棒「Tension Rod（テンションロッド）」シリーズと組み合わせて使える新商品「Clip Hook（クリップフック）」を2025年6月20日から発売開始します。

■Clip Hookについて

Clip Hook 販売ページ :https://ec.heianshindo.co.jp/products/drawaline-d-ch3-bkTension Rodをもっと自由に。

新商品のClip Hookは、横方向に突っ張る「Tension Rod」シリーズと組合わせて使うことができます。特に、最大3mまで取り付けられる「Tension Rod Pro（テンションロッドプロ）」なら、お部屋の端から端まで渡せるため、大きなカーテン間仕切りや植物のハンギングとしての使いかたもお楽しみいただけます。

Tension Rod Pro とは :https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-tension-rod-pro

１.薄い素材も「はさむ」

先端のかえしで、薄い素材もしっかりとはさむことができます。お気に入りのテキスタイルと組み合わせれば、ゆるやかにスペースを区切るカーテン間仕切りの完成です。

２.しっかりと「かける」

Hookは、2kgまでのアイテムをかけることができます。トートバックや植物のハンギングなど、浮かせる吊り下げ収納としてもお使いいただけます。

３.マットな質感

同ブランドの突っ張り棒「Tension Rod」シリーズと同じ、マットな質感の塗装が施されています。セットでお使いいただくことで、シームレスな一体感を演出し、インテリアに馴染むデザインに。

■ieno textileとのコラボレーションセットも展開

平安伸銅工業公式オンラインショップでは、Clip HookとTension Rodとの合わせ使いにおすすめな、ieno textile（イエノテキスタイル）のマルチクロス「14-23」とのセット販売を行っています。

暮らしのベストサイズ ieno textile14-23

「14-23」は、約140cm x 230cmのテキスタイルをロックミシンで綺麗にかがった、ieno textileのマルチクロスです。ワンサイズの「14-23」は間仕切りやカーテン、テーブルクロスやソファカバーとしても、工夫次第で暮らしの様々な場面で使うことができます。

ieno textile公式HP :https://ienotextile.com/代表対談

ieno textile代表取締役 南村 弾と平安伸銅工業の代表取締役 ⽵内 香予子の対談記事を公開しています。

- ieno textileとDRAW A LINEが紡ぐ、私だけの「なんかいい」暮らし。(記事リンク(https://www.google.com/url?q=https://www.heianshindo.co.jp/kurasugae/heian/20250116/?_ga%3D2.169064993.1819659114.1749632212-511573561.1749632212&sa=D&source=docs&ust=1750315830983793&usg=AOvVaw1WsGCLTos4JZfa00IqzO1T))- 14-23のあるくらし 39 ふつうを特別に。着替えるように、住まいを彩る。（記事リンク(https://ienotextile.com/column/1831/))

■DRAW A LINE × ieno textileコラボレーションセット

カーテン間仕切りセット

メリハリと心地よさを作る間仕切りに。リビングや寝室の一角に設置して、ワークスペースや収納場所を軽やかに分けることができます。

カラー：Black

セット品番：SET-D-CM-BK

製品内訳：

・Tension Rod Pro Black 200～300cm D-P-BK ×1

・ClipHook 3P BK D-CH3-BK ×４

・マルチクロス ieno textile テキスタイル 14-23 TOSS GR（グレー） ×２

カラー：White

セット品番：SET-D-CM-WH

製品内訳：

・Tension Rod Pro White 200～300cm D-P-WH ×1

・ClipHook 3P WH D-CH3-WH ×4

・ieno textile テキスタイル 14-23 TOSS WT（ホワイト）×２

収納間仕切りセット

人目に付く収納を適度に目隠し。オープンクローゼットをさっと隠して、生活感をカバーできます。寝室やリビング等にある収納スペースに取り付けて、暮らしにメリハリと心地よさを。

カラー：Black

セット品番：SET-D-SM-BK

製品内訳：

・Tension Rod B Black 115～190cm 縦・横取付 D-B-ＢＫ

・ClipHook 3P BK D-CH3-BK ×3

・ieno textile テキスタイル 14-23 TOSS WT（ホワイト）×２

カラー：White

セット品番：SET-D-SM-WH

製品内訳：

・Tension Rod B White 115～190cm 縦・横取付 D-B-WH

・ClipHook 3P WH D-CH3-WH ×3

・ieno textile テキスタイル 14-23 TOSS WT（ホワイト）×２

玄関間仕切りセット

玄関に設置して、室内を目隠しできます。外からの視線をさりげなくカット。外気の流れも適度に留めて、室温を快適に保つことにも役立ちます。

カラー：Black

セット品番：SET-D-GM-BK

製品内訳：

・Tension RodＡ Black 75～115cm 縦・横取付 D-A-BK ×1

・ClipHook 3P BK D-CH3-BK ×2

・ieno textile テキスタイル 14-23 TOSS GR（グレー）×1

ランドリー間仕切りセット

ランドリーの収納スペースをまとめて隠せます。洗濯機まわりをすっきり見せて、生活感をオフ。空気の流れも遮断せず、清潔で心地よい空間づくりに活用できます。

カラー：White

セット品番：SET-D-LM-WH

製品内訳：

・Tension RodＡ White75～115cm 縦・横取付 D-A-WH ×1

・ClipHook 3P WH D-CH3-WH ×2

・ieno textile テキスタイル 14-23 TOSS WT（ホワイト）×1

販売先：平安伸銅工業公式オンラインショップ

URL：https://ec.heianshindo.co.jp/collections/drawaline-partition-set

■製品詳細

商品名：Clip Hook Black 3piece SET

品番：D-CH3-BK

商品URL：https://ec.heianshindo.co.jp/products/drawaline-d-ch3-bk

価格：\ 1,320（税込)

商品名：Clip Hook White 3piece SET

品番：D-CH3-WH

商品URL：https://ec.heianshindo.co.jp/products/drawaline-d-ch3-wh

価格：\ 1,320（税込）

■応用した活用シーン

■DRAW A LINEブランド紹介

DRAW A LINE（ドローアライン）は、平安伸銅工業と、クリエイティブユニットTENTとのコラボレーションブランドです。これまで便利グッズとして扱われがちだった突っ張り棒を、暮らしを豊かにする「一本の線」と再定義し、そこからはじまる新しいライフスタイルを提案します。

公式ブランドサイト(https://ec.heianshindo.co.jp/pages/drawaline-top)

Instagram(https://www.instagram.com/draw_a_line_heianshindo)

X(https://x.com/drawaline_jp)

■会社概要

商号： 平安伸銅工業株式会社

設立： 1977年（創業1952年） 資本金： 49百万円

本社住所： 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目22-17 江戸堀イーストビル4階

代表者： 代表取締役 ⽵内 香予子

WEBサイト(https://www.heianshindo.co.jp/)

Instagram(https://www.instagram.com/heianshindo_official/)

X(https://x.com/heianshindo)

Tiktok(https://www.tiktok.com/@heianshindo_official)