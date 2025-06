Wpc.の世界観をより身近に！傘ブランド「Wpc.」の公式アプリがついにデビュー！ポイントを貯めてお得に買い物&最新情報をタイムリーにお届け

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)は、ブランド初となるスマートフォン用公式アプリ『Wpc.(ダブリュピーシー)』を本日2025年6月20日(金)にリリースいたしました。

Wpc.公式アプリがついにデビュー!”お気に入り”を見つけて

Wpc.公式アプリでは、”傘はファッションだ。”をテーマに掲げる傘ブランド「Wpc.」をはじめ、メンズ日傘ブランド「Wpc. IZA」や最強の日傘ブランド「UVO」、ライフスタイルブランド「Wpc. Patterns」など8つのブランドを展開。雨の日の気分が上がるオシャレな雨傘や夏の日差しからしっかり守ってくれる機能性の高い日傘、通勤・通学やアウトドアで役立つレインウェア、ギフトとして人気の高い雑貨など、幅広いアイテムから雨の日も晴れの日もポジティブに過ごしていただけるライフスタイルを提案いたします。

また今後は、本アプリがWpc.の世界観をより身近に感じていただける新しい入口となるよう、様々なコンテンツや便利で楽しい機能を拡充していく予定です。

■Wpc.公式アプリ概要

アプリ名 :Wpc.(ダブリュピーシー)

リリース日:2025年6月20日(金)

▼インストールはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wpc.app&referrer=utm_source%3Dapp%26utm_campaign%3D_web)

▼Wpc.公式アプリ詳細はこちら(https://www.wpc-store.com/f/app)

■アプリでできること

・Wpc.直営店舗&Wpc. ONLINE STOREで共通ポイントが貯まる・使える!

貯めたポイントは1ポイント=1円でお使いいただくことができます。

また年間のご購入金額に応じて会員ランクが変動し、ランクに応じたポイント還元やバースデークーポンなど、様々な特典をご用意しております。

<Wpc.メンバーシッププログラム>

会員ランクはWHITE/SUN/CLOUD/RAIN/RAINBOWの5段階。

・公式アプリ会員限定でお得な情報をお届け!

プッシュ通知をON にすることで、セールやクーポンのお得な情報や新商品発売の情報をゲット。新規会員登録で10%OFFクーポンもプレゼントしています。

・ランクアップすると限定セールにご招待!

公式アプリリリース記念!合計101名様に豪華景品が当たる抽選イベント実施中

キャンペーン期間内にWpc.公式アプリをインストールし、新規会員登録もしくはログインを完了いただいたお客様の中から、抽選で101名様に豪華景品が当たるキャンペーンを実施しております。

■キャンペーン期間

2025年6月20日(金) 0:00 ~ 7月4日(金) 23:59

■景品

【A賞】 SALONIA(サロニア) ピュアブライトスチーマー/グレー … 1名様

【B賞】 Wpc. Patterns ニットフラットポーチ

Wpc. Patterns 保冷ランチバッグ

ONDOO by Wpc. ラメ2way巾着バッグ

… いずれかを1点を100名様

※柄やアイテムはお選びいただけませんのでご了承ください。

Wpc.公式オンラインストア・直営店舗

▼Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

・Wpc. - X(https://x.com/wpcUmbrella)

・Wpc. - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official/)

・Wpc. - TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU