¡Ú¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë´Ý¤ÎÆâ Åìµþ¡Û¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ðー¥ÈÎ¨¤¤¤ë¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤¬ 2025Ç¯¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë´Ý¤ÎÆâ Åìµþ(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥ï¥¤¥·¥Ã¥¯)¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤¬6·î19Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ ¥È¥ê¥Î¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¡¹¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÈþ¿©¤Îº×Åµ¤Ç¡¢¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹ ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ðー¥È¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥Áー¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤Î±ÉÍÀ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÎÁÍýÄ¹¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ðー¥È¤è¤ê¼õ¾Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ºÆ¤ÓSEZANNE ¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¤ä¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë´Ý¤ÎÆâ Åìµþ Áí»ÙÇÛ¿Í¥¸¥§¥ó¥¹¡¦¥ï¥¤¥·¥Ã¥¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
SEZANNE¥Áー¥à¤Î²÷µó¤ò¥Û¥Æ¥ëÁ´ÂÎ¤Ç´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¿©ºàÁªÄê¤«¤é¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¥Áー¥à¤Î¸¥¿È¤È¾ðÇ®¤Î»òÊª¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤¬¤¿¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¤¬SEZANNE¤Î¿¿¿ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤Ï¸½ºß¡¢2025Ç¯¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É Åìµþ¡×¤Ë¤Æ3¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó 50¡×(Asia¡Çs 50 Best Restaurants)¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹â¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò
¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤Ï¡¢ÅÔ²ñÅª¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿©ÂÎ¸³¤È¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÁíÎÁÍýÄ¹ ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ðー¥È¤Ë¤è¤ëÂçÃÀ¤Ë¤·¤ÆÁ¡ºÙ¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥§¥Õ¥½¥à¥ê¥¨ ÂçÄÍ¿®½¨¤Ë¤è¤ê¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¥ê¥¹¥È¤¬°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£KRUG¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ëSEZANNE¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥á¥¾¥ó¥¯¥ê¥å¥Ã¥°¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤Ï2021Ç¯7·î¤Ë³«¶È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Åìµþ¤Î¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¹Á¤òÂåÉ½¤¹¤ë·úÃÛ²È¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õー¤Ë¤è¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤«¤Ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ËËþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÅÔ²ñ¤Î·Ê´Ñ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ú¥ê¥Æ¥£¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥µ¥í¥ó¡×¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¸«¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤Ê¡Ö¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡¢¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸Ä¼¼¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Æー¥Ö¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â¤ÎÈþ¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
ÁíÎÁÍýÄ¹ ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ðー¥È
¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¹á¹Á¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ø¤ÈÃå¼Â¤ËÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¡ÖPer Se(¥Ñ¡¦¥»)¡×¡¢¥Ñ¥ê¤Î¡ÖEpicure at Le Bristol(¥Û¥Æ¥ë ¥ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë ¥Ñ¥ê¤Î¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°)¡×¤½¤ì¤¾¤ì¥ß¥·¥å¥é¥ó3¤ÄÀ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡¢¥¹ー¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÏÓ¤òËá¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎÈþ¿©ÅÔ»Ô¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÐ¸«¤Î¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÁÇºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ê¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×
2002Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó50¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎWilliam Reed Business Media¼Ò¤¬ËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍýÀìÌç²È1,080Ì¾¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¥á°¦¹¥²È¤ä¥·¥§¥Õ¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë´Ý¤ÎÆâ Åìµþ¡Û
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë´Ý¤ÎÆâ Åìµþ¤Ï¡¢2002Ç¯10·î¤ËÁ´57¼¼¤Î¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆÅìµþ±ØÈ¬½Å½§Æî¸ýÅÌÊâ3Ê¬¤È¤¤¤¦¹¥Î©ÃÏ¤Ë¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£13¤Ä¤Î¥¹¥¤ー¥È¤ò´Þ¤à57¤ÎµÒ¼¼¤Ï¡¢¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÃí¤®¹þ¤à¡¢ÌÀ¤ë¤¯³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Åìµþ±Ø¤ò°ìË¾¤¹¤ë7³¬¤Î2¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖSEZANNE (¥»¥¶¥ó)¡×¤È¡ÖMAISON MARUNOUCHI (¥á¥¾¥ó ¥Þ¥ë¥Î¥¦¥Á)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤¡¢ÁíÎÁÍýÄ¹¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ðー¥È¤Ë¤è¤ëåÌÌ©¤Ë¤·¤Æ·Ú¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥«¥Ê¥Ã¥Ú¤ä·Ú¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢¥é¥¸¥¦¥à´ÞÍ¥ß¥Í¥é¥ë ²¹Àô¤ò´°È÷¤·¤¿¥¹¥Ñ¡¢¥»¥ß¥Êー¤ä¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ëー¥à¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÅÔ²ñ¤Î±£¤ì²È¤Ç¡¢¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥ºÆÈ¼«¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー³î¤Ä¤¤áºÙ¤«¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë´Ý¤ÎÆâ Åìµþ¡¡¥¦¥¨¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/
ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤Ï¥×¥ì¥¹¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡§http://press.fourseasons.com/tokyo/(https://press.fourseasons.com/content/fourseasons_pressroom/en/properties/asia_and_pacific/tokyo/news.html?year-select=2025&lang-select=Japanese)