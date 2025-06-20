「公民連携まちづくりシンポジウム in にいがた２ｋｍ」を開催します。
新潟市
本市が推進するリノベーションまちづくりを含む、公民連携まちづくりに関するシンポジウム「公民連携まちづくりシンポジウム in にいがた２ｋｍ」を開催します。真の公民連携の必要性や「新潟市」のポテンシャルについて、公民連携まちづくりのトップランナーである講師陣が語ります。
■プログラム
基調講演：「公民連携まちづくり最前線」
木下斉（プロフェッショナルスクール株式会社代表取締役）
事例紹介：都市経営プロフェッショナルスクールOB・OGによる「全国の公民連携事業 事例報告」
パネルディスカッション：都市経営プロフェッショナルスクール講師陣による「公民連携によるまちづくりと新潟市のポテンシャル」
【登壇者】竹内昌義（東北芸術工科大学教授）、岡崎正信（株式会社オガール代表取締役）、木下斉（同上）、熊紀三夫（高松丸亀町TCM株式会社代表取締役）、清水義次（株式会社リノベリング代表取締役）
■概要
日時：令和7年7月12日（土曜） 午前10時～12時
会場：新潟市民プラザ（NEXT21ビル6階）（新潟市中央区西堀通六番町866）
定員：350名
申込：事前申込制（先着） 締切：7月9日（水曜）まで
主催：新潟市
協力：プロフェッショナルスクール株式会社
問合せ：新潟市都市政策部 niigata2km@city.niigata.lg.jp
■申込みフォーム
https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/5753a824-602c-47a3-89e9-6c51f3199833/start