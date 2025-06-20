「公民連携まちづくりシンポジウム in にいがた２ｋｍ」を開催します。

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新潟市

　本市が推進するリノベーションまちづくりを含む、公民連携まちづくりに関するシンポジウム「公民連携まちづくりシンポジウム in にいがた２ｋｍ」を開催します。真の公民連携の必要性や「新潟市」のポテンシャルについて、公民連携まちづくりのトップランナーである講師陣が語ります。




■プログラム


基調講演：「公民連携まちづくり最前線」


　　　　　木下斉（プロフェッショナルスクール株式会社代表取締役）



事例紹介：都市経営プロフェッショナルスクールOB・OGによる「全国の公民連携事業　事例報告」　



パネルディスカッション：都市経営プロフェッショナルスクール講師陣による「公民連携によるまちづくりと新潟市のポテンシャル」


【登壇者】竹内昌義（東北芸術工科大学教授）、岡崎正信（株式会社オガール代表取締役）、木下斉（同上）、熊紀三夫（高松丸亀町TCM株式会社代表取締役）、清水義次（株式会社リノベリング代表取締役）



■概要


日時：令和7年7月12日（土曜）　午前10時～12時


会場：新潟市民プラザ（NEXT21ビル6階）（新潟市中央区西堀通六番町866）


定員：350名


申込：事前申込制（先着）　締切：7月9日（水曜）まで


主催：新潟市


協力：プロフェッショナルスクール株式会社


問合せ：新潟市都市政策部　niigata2km@city.niigata.lg.jp



■申込みフォーム


https://lgpos.task-asp.net/cu/151009/ea/residents/procedures/apply/5753a824-602c-47a3-89e9-6c51f3199833/start