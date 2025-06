韓国好き必見！韓国古着で旅費も推し活費もまかなう新刊が登場｜守山ポップアップで書籍購入特典も実施！

株式会社韓国古着の5WINS

株式会社韓国古着の5WINS代表・佐藤裕平による新刊『“推し活”も“旅”も“お金”も 韓国好きの新しいライフスタイル 韓国古着で稼ぎながら 韓国旅行を無料にする方法』が全国発売したことをご報告致します。

■書籍情報

韓国古着で稼ぎながら韓国旅行を無料にする方法の表紙

書名:

“推し活” も“旅” も“お金”も 韓国好きの新しいライフスタイル

韓国古着で稼ぎながら 韓国旅行を無料にする方法

著者:佐藤 裕平

ISBN:978-4910837881

発売日:2025年6月

定価:1,650円(税込)

Amazon販売ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/4910837884

本書では、韓国ソウルの卸市場や、著者が代表を務める「日本人初の韓国国内古着専門問屋5WINS」から仕入れた古着を日本国内で販売し、副収入を得ながら旅や推し活を楽しむ「韓国古着せどり」のリアルな実践例を紹介。



古着屋をこれから始めたい方や、せどりの幅を広げたい実践者にとっても必読の内容です。

■書籍のポイント

・韓国古着ビジネスの始め方をゼロから解説

・推し活・旅・収入をつなぐ「韓国好きを活かす副業術」

・韓国古着販売実践者のリアルな声

・副収入で韓国旅行が無料に!4時間で26万円販売のママさんも本書内に登場

■著者プロフィール

株式会社韓国古着の5WINS代表取締役佐藤裕平佐藤 裕平(さとう ゆうへい)

株式会社韓国古着の5WINS代表取締役

5WINS INC(韓国法人)代表

ソウルで日本人初の韓国古着卸問屋5WINSを設立。中国・韓国・日本を股にかけたグローバルバイヤーとして活動。現在は韓国古着バイヤー、講演、MCL盛岡外語観光&ブライダル専門学校の非常勤講師、古着の仕入れから販売までのワンストップでアドバイスなどを通じて全国の韓国好きに「旅する働き方」を広めている。2011年から中国居住となり、「海外と交わる働き方」「グローバル人材」をテーマに日本の未来を見据えた活動をし続けている。

日韓初!日韓両国に韓国古着拠点を法人で展開をし、日韓交流、日韓経済発展に積極的に携わっている。

韓国古着の祭典6月21~25日に開催!|滋賀県守山市「モリーブ守山」にて

さらに、6月21~25日まで、滋賀県守山市の「モリーブ守山」にて、韓国から直輸入した2000着以上の古着が集結するポップアップイベントも同時開催いたします。

この韓国古着のポップアップイベントでは、同施設内にある平和書店にて書籍を購入された方限定で、韓国直輸入の古着を1着プレゼントする特典もご用意しています(数量限定・先着順)。

■ポップアップイベント詳細

イベント名|韓国古着POP UP in 守山

会期|2025年6月21日(土)~25日(土)

時間|10:00~20:00

会場|アル・プラザ守山 モリーブ守山 1階 特設会場(滋賀県守山市播磨田町185-1)

主催|株式会社韓国古着の5WINS

内容|韓国古着を約2,000着取り扱う日韓文化交流ポッポアップイベント

・韓国ソウルの卸市場から買い付けた最新古着を販売(The North Face、adidasなど)

・書籍持参で、韓国古着を1着プレゼント!(※数量限定・先着順)

・リメイク体験コーナーや韓国風フォトスポットも登場予定

韓国古着の祭典|滋賀県守山市モリーブ守山にて|主催:(株)韓国古着の5WINS詳細を見る :https://www.instagram.com/5wins_official/?igsh=MXBlb2h4YmF2NWR6bg%3D%3D#

会社概要- 株式会社韓国古着の5WINS- 電話:045-900-1294- 代表取締役 佐藤裕平(さとうゆうへい)- 設立:2019年4月- 公式サイト:https://www.kankokufurugi-5wins.com/- 韓国古着の5WINSサイト:https://www.5wins.org/

