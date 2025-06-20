2025年5月度ダウンロード認定～TM NETWORK「Get Wild」がトリプル・プラチナ認定
一般社団法人日本レコード協会
TM NETWORK「Get Wild」
King Gnu「逆夢」
浜崎 あゆみ「SEASONS」
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-604-173ff467cd8f45c99772730c7e975fcf.pdf
日本レコード協会は、2025年5月度ダウンロード認定作品を公表いたしました。
▶ダウンロード認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
・トリプル・プラチナ認定作品
TM NETWORK「Get Wild」
・プラチナ認定作品
King Gnu「逆夢」
浜崎 あゆみ「SEASONS」
・ゴールド認定作品
Official髭男dism「ホワイトノイズ」
ROSE & Bruno Mars「APT.」
詳細は、下記URLまたは添付資料をご覧ください。
▼2025年5月度ダウンロード認定一覧（PDF）
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-604-173ff467cd8f45c99772730c7e975fcf.pdf
▼日本レコード協会 ダウンロード認定月次認定作品
https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/hs.html
＜認定基準（シングルトラック、アルバム）＞
ゴールド：10万DL以上
プラチナ：25万DL以上
ダブル・プラチナ：50万DL以上
トリプル・プラチナ：75万DL以上
ミリオン：100万DL以上
（以降100万毎に賞を設定）