¤¤¤ÞÏÃÂê¤ÎÆüËÜ¾åÎ¦ºîÉÊ¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëÃæ¹ñÊ¸²½¤Þ¤Ç¾Ò²ð¡ª ½é¿´¼Ô¤â°Â¿´¤ÎÃæ²ÚBL¾®Àâ´°Á´¥Ê¥Ó¡£

株式会社誠文堂新光社

いま、世界中で熱狂的なブームを巻き起こしている「中華BL小説」。

中華BL人気を牽引した『魔道祖師』をはじめ、『天官賜福』や『鎮魂』、『千秋』など、日本語訳が次々と刊行され、アニメ化や実写ドラマ化など、さまざまなメディア展開を通じてますます注目が高まっています。

壮大な物語、繊細な心理描写、濃密な人間関係――

中華BLの世界は、一度触れれば心をつかんで離しません。

※画像はイメージです。一部内容が変更になる場合がございます。

ただ、「気になるけど文字数が多くて手が出ない……」、「中国の文化や歴史が難しそう」、「どの作品から読めばいいのかわからない」……そんな悩みを抱える初心者ファンも多いはず。

本書では、人気作品のあらすじや魅力をわかりやすく紹介しながら、作品をより深く楽しむために知っておきたい中国文化や武侠、仙侠についての解説など、多彩な内容を盛り込みました。

さらに、今回のカバーイラストは、中華BLファンでもある高尾滋先生に、特別に描きおろしていただきました!

※画像はイメージです。一部内容が変更になる場合がございます。

初心者はもちろん、すでにファンの方にも新たな発見がある一冊。

中華BLの壮麗な世界へ欢迎光临(ようこそ)!

【目次抜粋(予定)】

巻頭 和訳済み小説カバーギャラリー



第一章 素敵!作品紹介:和訳済の小説9作品

魔道祖師/天官賜福/人渣反派自救系統 クズ悪役の自己救済システム/鎮魂 Guardian/黙読 The Light in the Night/残次品 THE DEFECTIVE/千秋/病案本 Case File Compendium /二哈和他的白猫師尊

第二章 知りたい! 中国文化

名前の呼び方/料理で読む地域と歴史/色の持つイメージ/中国の詩歌(監修・早川太基)/中国の植物/中華BLの舞台はいつ?/中華BL 魏志南北朝時代概要(執筆・会田大輔)/許容されていた同性愛(執筆・柿沼陽介)/中華BLファンのための民間信仰入門─中国人にとって鬼とはなにか─(執筆・大谷亨)

第三章 楽しい! 武侠、仙侠の世界

武侠、仙侠の世界(執筆・岡崎由美)/どんな作品がある? 武侠・仙侠小説/師匠と弟子/お約束の「秘伝書」/シビれる二つ名/心躍る必殺技!/武器いろいろ/武侠・仙侠ならではの頻出単語/武侠と仙侠の違い比較表

第四章 待ち遠しい! 未上陸作品との出会い

死亡万華鏡/将進酒など

巻末スペシャル 時墨悠希舞さんスペシャルインタビュー

コラム 世界で愛される中華BL小説、中国語を学んでみよう など

【著者プロフィール】

中華耽美小説迷倶楽部(チュウカタンビショウセツミークラブ)

中華BL小説の翻訳者、中華エンタメライター、中華BLファンな編集ライターと、中華BLを知りたいという熱い思いを抱えた中華BLはじめて編集者によって構成されたチームです。

【書籍概要】

書 名:中華BL小説ガイドブック

著 者:中華耽美小説迷倶楽部

仕 様:四六判、208ページ

定 価:2,200円(税込)

発売日:2025年8月8日(金)

ISBN:978-4-416-52441-1

書籍のご購入はこちら :https://www.seibundo-shinkosha.net/book/general/94412/

株式会社 誠文堂新光社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11

ホームページ:https://www.seibundo-shinkosha.net/

Facebook:https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/

X:https://twitter.com/seibundo_hanbai