TikTok、「不登校生動画甲子園 2025」の動画募集を開始！今年の審査委員長にはロバート キャンベル、アンバサダークリエイターにわたげが就任

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」は、不登校生による動画コンテスト「不登校生動画甲子園 2025」のTikTok動画の応募受付(注)を、本日より開始しました。「不登校で見つけたこと」をテーマに、指定された4曲の中から楽曲を用いて1分以内で制作することが応募条件で、不登校を1日でも経験した13歳以上20歳未満の個人またはグループの方が参加することができます。

(注)ハッシュタグ「#不登校生動画甲子園」をつけてTikTok動画を投稿いただくと本動画コンテストへの応募が完了します。



今年で3回目の開催となる本動画コンテストの審査委員長には、日本文学研究者として国内外で活躍するロバート キャンベルが就任しました。不登校の経験があるぼっち系動画クリエイターのわたげ(@_wata.a(https://www.tiktok.com/@_wata.a))がアンバサダークリエイターとして参加します。そのほかの審査委員には映画監督・脚本・写真家の枝優花、精神科医の斎藤環、不登校ジャーナリストの石井しこう、TikTok APACゼネラルマネージャーの佐藤陽一を迎え、専門家やクリエイターの視点から応募作品をより多角的に選定することで、本動画コンテストを盛り上げます。



また、今年から新たに導入した、不登校を1日でも経験した当事者、もしくはそのご家族の100名に参加いただく「特別審査委員制度」への参加も本日より募集を開始します。また、2025年7月5日(土)に実施する事前プログラム「審査委員と動画構成案をブラッシュアップ!個別相談・講習会」では、審査委員の枝優花、石井しこうに加え、クリエイターアンバサダーのわたげも参加します。動画制作の経験を問われることなく参加できる本プログラムでは、「不登校生動画甲子園」の審査委員自らが講習会形式のレクチャーに加え、個別相談会を通じて参加者一人ひとりの動画制作をサポートし、その挑戦を力強く後押しします。さらに、本動画コンテストと連動したキャンペーン「誰かに伝えたい学びキャンペーン」も本日から開始し、今年のコンテストを彩ります。



不登校を経験した若者たちの思いや、日々の気づきを、1分の動画に込めて発信する本動画コンテストは、そんな小さな一歩が誰かの背中をそっと押す場になることを目指しています。



■「不登校生動画甲子園 2025」概要

・タイトル:「不登校生動画甲子園 2025」

・主催:TikTok|不登校生動画甲子園事務局

・運営:株式会社ハッチ (Do it Theater)

・動画募集期間:2025年6月20日(金)~7月31日(木)

・投稿動画テーマ :「不登校で見つけたこと」

・応募資格:これまでに不登校を1日でも経験した13歳以上20歳未満の個人またはグループ

※TikTokは13歳未満の方はご利用いただけないため、13歳以上を対象としています。

・指定楽曲(計4曲)

「I am I」 Toua

「赤点だらけの毎日でも」 遠坂めぐ

「2人だけの幸せ」 Mickey

「纏」 TENSONG

※五十音順

・特設ページ/参加詳細:

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/6835557b28417202b1335036?appType=tiktok&magic_page_no=1&magic_source=search_banner&lang=ja-JP(R)ion=JP(https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/6835557b28417202b1335036?appType=tiktok&magic_page_no=1&magic_source=search_banner&lang=ja-JP®ion=JP)

・表彰式日時:2025年8月24日(日)13:00 開始予定

・表彰式会場:横浜市開港記念会館 (神奈川県横浜市中区本町1丁目6番地)

※その他詳細は、以下URLからご確認ください

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/6835557b28417202b1335036?appType=tiktok&magic_page_no=1&magic_source=search_banner&lang=ja-JP(R)ion=JP(https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/6835557b28417202b1335036?appType=tiktok&magic_page_no=1&magic_source=search_banner&lang=ja-JP®ion=JP)

※「不登校生動画甲子園 2025」のスケジュールおよびプロジェクト内容は予告なく変更する場合があります。



■「不登校生動画甲子園 2025」審査委員、司会(敬称略)

審査委員長・ロバート キャンベル

日本文学研究者。ニューヨーク市出身。

専門は江戸・明治時代の文学、特に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想などに関する研究を行う。 主な編著に『戦争語彙集』(岩波書店)、『よむうつわ』(淡交社)、『日本古典と感染症』(角川ソフィア文庫、編)、『井上陽水英訳詞集』(講談社)、『東京百年物語』(岩波文庫)等がある。

アンバサダークリエイター・わたげ

TikTokフォロワー数120万人超の人気ぼっち系クリエイター。

10代女子が選ぶ好きなTikTokクリエイターランキング(マイナビ株式会社発表)の1位にも選ばれた経緯をもつ。中でも「バレずにTikTok撮ってみた選手権」が大バズりした。YouTubeでも友達がいないことから、自ら一人で外食をしたり、一人で外に出かける”ぼっち活”を発信し、現在チャンネル登録者数は63万人(2025年6月18日時点)を超え、たくさんの共感を得て人気となっている。自身の通信制学校に通っていた経験を活かして学校生活に悩む学生のため、セミナーに登壇したりと活動の幅を広げて活躍中。生粋のお笑い芸人好きとしても話題で、ラジオを毎週10回、1ヶ月で120本はお笑いネタを見ている。



審査委員(以下、順不同)

・枝優花(映画監督・脚本・写真家)

・斎藤環(精神科医)

・石井しこう(不登校ジャーナリスト)

・佐藤陽一(TikTok APAC ゼネラルマネージャー)



表彰式司会進行

遠坂めぐ(えんさかめぐ)(@meg_ensaka(https://www.tiktok.com/@meg_ensaka))(TikTokクリエイター・アーティスト)

■「不登校生動画甲子園 2025」特別審査委員 募集開始

・制度名:「不登校の当事者やその家族100名による特別審査委員制度」

・内容:不登校を1日でも経験した当事者、もしくはそのご家族100名にご参加いただきます。動画を応募していなくても、「審査する側」の立場として本コンテストに関わることや、表彰式に参加いただくことが可能です。

・目的:より多くの方に参画していただける動画コンテストの実現を目指し、不登校当事者100名のリアルな声を審査に反映させることで、当事者が本当に伝えたいメッセージを社会に届けることを目的として実施します。

・募集期間:2025年6月20日(金)~7月31日(木)

・応募方法:下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/oTEnw3yvcDTriwSGA(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4qoqc6v6pir8YRjEgldvr2DL8wksgjdqsQGh7r-x7aBF5cQ/viewform)

・特別審査委員 内容:

・特別審査委員限定プログラムへのオンライン参加

・「不登校生動画甲子園 2025」表彰式への参加および審査



■今年から新たに導入する事前プログラム

(1) プログラム名:「審査委員と動画構成案をブラッシュアップ! 個別相談・講習会」

・内容:不登校生動画甲子園に参加される予定の方や投稿動画を作成中の方を対象に、「不登校生動画甲子園」の審査委員による講習会形式のレクチャーや審査委員との個別相談会を実施します。動画が完成していない構想段階のアイディアのみでも参加いただけます。

・目的:同じテーマに向き合う他の応募者との交流の場とし、本コンテストへの参加意欲やモチベーションを高める機会を提供するために実施します。

・日時:2025年7月5日(土) 13:00開始予定

・会場:TikTok Japan オフィス (東京都渋谷区)

・講師:わたげ、枝優花、石井しこう、TikTok Japan 運営チーム担当者

・参加対象:不登校経験のある10代の大会参加希望者より選考抽選で20名程度

※落選の場合は、講演部分のみオンラインで聴講可能

※特別審査委員として大会に参加している方は対象外となります。

・応募期間:2025年6月2日(月)~6月24日(火)

・参加費:無料 ※往復の交通費等は自己負担となります。

・応募方法:下記フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/FCkj7czBCnFLi2XK8(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhucveYQGvCeYj10VI8cAgDvolZDXuVgjnHJQTBfW_uBZThA/viewform)



(2) プログラム名:「不登校の当事者と家族目線で語ろう!投稿作品 検討会議」

・内容:当事者(その家族の方含む)100人がオンラインで集まり、投稿作品について語り合う検討会議を実施します。各作品の心に響いたポイントを共有し合い、対話を通じて理解を深めたうえで、表彰式当日に最終的に投票に臨んでいただきます。

・目的:多様な当事者の視点を反映して選考することで、届けたい当事者の思いをより確かなかたちで社会に伝えるために実施します。

・日時:2025年8月中

・参加対象:特別審査委員のみ

・参加方法:オンラインで実施

・参加費:無料

※詳細は、追って発表予定



■連携プログラムプログラム名:「誰かに伝えたい学びキャンペーン」

・内容:投稿テーマである「誰かに思わず伝えたくなるような知識・発見・スキル」を伝えるTikTok動画の投稿を募る「不登校生動画甲子園 2025」と連動して実施するキャンペーンです。

・目的:本キャンペーンを通じて、不登校生をはじめとする多くの方々がさまざまな学びに触れ、TikTokでの視聴・投稿体験を通じて前向きな一歩を踏み出すきっかけとなることを目指すために実施します。

・応募期間:2025年6月20日(金)00:00~7月31日(木)23:59

・エントリー方法:キャンペーンページ上の「参加する」ボタンをクリックし、ハッシュタグ「#誰かに伝えたい学びキャンペーン」を付けて動画を投稿

https://vt.tiktok.com/ZMSPUdVGp/

・審査対象:エントリー動画のうち、7月31日(木)23:59までの再生数が1,000回以上の作品

・表彰内容:総合評価により受賞者5名を決定し、「不登校生動画甲子園 2025」表彰式内で動画を紹介予定





【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。