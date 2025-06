KEIKOが約1年ぶりとなるプラネタリウムライブを開催『KEIKO LIVE in the DARK -First Letter- K022～K023』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

2025年9月12日(金)、コニカミノルタプラネタリウム天空(東京)にて『KEIKO LIVE in the DARK -First Letter- K022~K023』の開催が決定しました。今回も星空と共にプラネタリウムならではの特別なセットリストを披露する予定です。

KEIKOが今年も『LIVE in the DARK』のステージに登場!

3人組女性ボーカルユニット「Kalafina」のメンバーとしてデビューし、2020年より精力的なソロ活動を展開するKEIKOにとって、今年で3度目となるプラネタリウムライブ『KEIKO LIVE in the DARK -First Letter- K022~K023』の開催が決定しました。

本公演はタイトル通り、真っ暗闇の中でプラネタリウムが映し出す満天の星々とともに生演奏を楽しめる非日常のライブです。

サポートにはyas nakajima(Gt.)を迎え、歌とギターによる極限までシンプルな編成で、KEIKOの歌声を美しい星空の下で思う存分お楽しみください。

KEIKO_A写

※星々が輝く「暗闇の中」で生演奏を体感いただくイベントのため、場内が非常に暗くなりKEIKOの姿が見えにくいシーンもございますので、お申し込みの際はイベントの趣旨をご理解の上お申し込みください

▼特設サイト

https://planetarium.konicaminolta.jp/livedark/keiko2025/

『LIVE in the DARK』とは

プラネタリウムでしか体験できない、音楽と星空、そして暗闇が共鳴する全く新しい音楽エンターテインメント。

星々がひしめく暗闇の中、耳を澄ませてみると、日常生活では感じることができなかった、微かな音の“表情”をしっかりと感じることができるはずです。

全天周映像演出は数多くのライブ演出を手掛ける、ビジュアルデザインスタジオ“HERE.”が担当し、星空、音楽、そして映像がシンクロする、ここでしか体感できないプラネタリウムライブを実現します。

良質な音楽、そしてプラネタリウムという非日常空間で、特別なひと時をぜひ。

コニカミノルタプラネタリウム天空施設写真

●チケット販売に関して●

■KEIKOオフィシャルファンクラブ「肉とチョコレート」先行受付(抽選)

期間:2025年6月21日(土)10時00分~6月29日(日)23時59分

※本先行受付は「肉とチョコレート」会員の方のみお申込みいただけます。ファンクラブサイトを通じてお申し込みください。

https://tristone.co.jp/niku-chocolate/login.php

■一般販売(先着)

期間:2025年7月12日(土)10時00分~

※予定枚数に達し次第受付を終了します

https://ticket.tickebo.jp/sn/livedark_keiko2025_ip

※先行受付、一般販売いずれの場合も特設サイトに記載されている注意事項を必ずご確認の上お申込みください

※ticket boardをご利用いただくために会員登録(無料)が必要です

※ticket boardに記載の応募規定(枚数/席種等)及び、申込に際しての注意事項をご確認の上ご応募下さい

※チケットのオフィシャルトレードは行いませんので日時をご確認の上お申し込みください

●『KEIKO LIVE in the DARK -First Letter- K022~K023』東京公演 概要●

出演:KEIKO/yas nakajima (Gt.)

日程:2025年9月12日(金)

時間:1st Stage 18:30開演(18:00開場) / 2nd Stage 20:30開演(20:00開場)

料金:一般シート:8,000円(税込) / 三日月シート:18,000円(税込) ※2名掛け/各公演3席限定

会場:コニカミノルタプラネタリウム天空 in東京スカイツリータウン(R)

【イベントに関する注意事項】

※本イベントはプラネタリウムという会場の特性上、様々な制限を設けさせていただいております。「特設サイト」に記載されている注意事項を必ずご確認の上、チケット購入/来場をして下さい

※イベントの延期/中止を除き、感染症を含む個人的な体調不良や周辺環境等の理由による払い戻しは行いませんので、ご了承の上チケットをお買い求め頂きますようお願い致します

※本イベントはプラネタリウム施設で星空、映像、音楽をお楽しみいただくイベントです。演出の都合上又は、ドームの座席配置の関係でステージ(アーティスト)が見えにくい場合がございます

※中央後方のお席はプラネタリウム機器の関係でステージが見えにくくなっておりますが、星空・ドーム演出は一番見やすいエリアとなっております

※本イベントは時節に応じた感染症防止対策を行い実施いたします

※イベントの性質上、小学生以下のお客様はご入場いただけません(中学生以上は要チケット)

●KEIKO(ケイコ) プロフィール●

2005年、梶浦由記のソロプロジェクト「FictionJunction」にテレビアニメ「ツバサ・クロニクル」から参加。

2008年、劇場版「空の境界」主題歌プロジェクト「Kalafina」のヴォーカリストに抜擢。以後、リリースするオリジナルアルバムすべてがオリコンウィークリーチャートTop 10にチャートインし、NHK歴史情報番組「歴史秘話ヒストリア」のオープニング・エンディングテーマを担当と、幅広い層に支持される。

2018年には、結成10周年を記念したワンマンライヴ「Kalafina 10th Anniversary LIVE 2018」を日本武道館で開催し、大成功を収めた。

2020年4月にavex traxよりソロシンガーKEIKOとして新たなスタートを切り、アルバム3作品をリリース。そして2024年1月24日にソロ活動後初のアニメタイアップ楽曲『夕闇のうた』を、ファン待望の梶浦由記とのタッグでリリース。愛や優しさ、力強い意志や 包容力を感じさせるボーカル力に国内外から絶賛のコメントが多数寄せられている。