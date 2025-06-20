¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡ß ²Æì¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Î°²Î
DineVita Group³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ Íµ¿¿¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒA3¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ß· Î´»Ë¡Ë¤Ï¡¢²ÆìÎÁÍý¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤°û¿©Å¹¡Ö²Æì¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Î°²Î¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è ¡Ø¤Ï¤¤¤µ¤¤¡ª¤µ¤Þー¤Ð¤±ー¤·¤ç¤ó¡ª¡Ù ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢ÅÐ¾ì¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþ¤ä¥á¥Ë¥åーÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Û
²æÆáÇÆ¶Á¡¦¹âºä³¤Èþ¡¦ºù¼é²Î¿¥¤Î3¿Í¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õー¥É¡õ¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥ß¥ê¥ª¥ó¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤ä¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
- ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò1ÅÀ¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ÎÆÃÅµ¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú¥°¥Ã¥º¡õÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
- ¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¥ã¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£
- ¤Ê¤ó¤È¡Ö¥Á¥å¥Ñ¥«¥Ö¥é¡×¥°¥Ã¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
- ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÀÇ¹þ2,200±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡Ú³«ºÅÅ¹ÊÞ¡Û
°Ê²¼¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢Å¹Æâ¸ÂÄêÅ¸¼¨¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÂç¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ¸¼¨Í½Äê¡ª
- ²Æì¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Î°²Î ÂçµÜÅ¹¡ÊÃ´Åö¥¢¥¤¥É¥ë¡§¹âºä³¤Èþ¡Ë
- ²Æì¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Î°²Î Ï»ËÜÌÚÅ¹¡ÊÃ´Åö¥¢¥¤¥É¥ë¡§ºù¼é²Î¿¥¡Ë
- ²Æì¥À¥¤¥Ë¥ó¥°Î°²Î ¾åÌîËÜ´Û¡ÊÃ´Åö¥¢¥¤¥É¥ë¡§²æÆáÇÆ¶Á¡Ë
¢¨²ÆìËÜÅ¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å¸¼¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
¾ÜºÙ¾ðÊó¤ä¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://eeo.today/pr/millionlive-ryuka/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
DineVita Group³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://dinevita.com
³ô¼°²ñ¼ÒA3
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://athree3.com
NFTXSKY³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nftxsky.com
¡ÊÊÀ¼Ò¤Ï¡¢³ºÅö´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤³¤Î²Æ¡¢²Æì¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤µ¤Þー¤Ð¤±ー¤·¤ç¤ó¡ª¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
THE IDOLM@STER(TM)¡õ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.