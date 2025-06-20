Key25周年記念「CLANNAD」「Kanon」の描き下ろしメモリアルイラストグッズがVA STOREにて発売決定！【6月26日発売】
株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、自社ECサイト「VA STORE」にてKey25周年を記念した「CLANNAD」「Kanon」の描き下ろしメモリアルイラストグッズを発売いたします。
＜商品概要＞
【販売グッズ一覧】
・Key25th CLANNAD オーロラアクリルスタンド
・Key25th CLANNAD B2タペストリー
・Key25th CLANNAD デスクマット
・Key25th CLANNAD クリアファイル
・Key25th CLANNAD 缶バッジ
・Key25th CLANNAD 複製原画(受注販売)
＜商品概要＞
【販売グッズ一覧】
・Key25th Kanon オーロラアクリルスタンド
・Key25th Kanon B2タペストリー
・Key25th Kanon デスクマット
・Key25th Kanon クリアファイル
・Key25th Kanon 缶バッジ
・Key25th Kanon 複製原画(受注販売)
ストア情報
VA STORE【ビジュアルアーツオンラインストア】はゲームブランドの「Key」をはじめ、VISUAL ARTSの様々な商品を取り扱う公式ストアです。
商品は毎月更新されており、SNS等にて最新情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください。
■VA STORE
https://va-store.jp/
■「ビジュアルアーツ（営業本部）」公式X
https://x.com/visualantena
■「紬推しの広報」公式X
https://x.com/VisualArts_PR
■お問い合わせ先
https://va-store.jp/pages/contact
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
(C)VISUAL ARTS/Key