Key25周年記念「CLANNAD」「Kanon」の描き下ろしメモリアルイラストグッズがVA STOREにて発売決定！【6月26日発売】

写真拡大 (全4枚)

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、自社ECサイト「VA STORE」にてKey25周年を記念した「CLANNAD」「Kanon」の描き下ろしメモリアルイラストグッズを発売いたします。


＜商品概要＞




【販売グッズ一覧】


・Key25th CLANNAD オーロラアクリルスタンド


・Key25th CLANNAD B2タペストリー


・Key25th CLANNAD デスクマット


・Key25th CLANNAD クリアファイル


・Key25th CLANNAD 缶バッジ


・Key25th CLANNAD 複製原画(受注販売)


＜商品概要＞




【販売グッズ一覧】


・Key25th Kanon オーロラアクリルスタンド


・Key25th Kanon B2タペストリー


・Key25th Kanon デスクマット


・Key25th Kanon クリアファイル


・Key25th Kanon 缶バッジ


・Key25th Kanon 複製原画(受注販売)


ストア情報




VA STORE【ビジュアルアーツオンラインストア】はゲームブランドの「Key」をはじめ、VISUAL ARTSの様々な商品を取り扱う公式ストアです。


商品は毎月更新されており、SNS等にて最新情報を発信しておりますので、ぜひご覧ください。



■VA STORE


https://va-store.jp/



■「ビジュアルアーツ（営業本部）」公式X


https://x.com/visualantena



■「紬推しの広報」公式X


https://x.com/VisualArts_PR



■お問い合わせ先


https://va-store.jp/pages/contact


株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。



(C)VISUAL ARTS/Key