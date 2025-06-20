補助金クラウドを運営する(株)Stayway、神戸経済同友会に入会

株式会社Stayway

補助金支援のDXを通じた経営支援サービス「補助金クラウド」「前ほじょくん（補助金債権の早期資金化）」を運営する株式会社Stayway（本社：大阪府大阪市、代表取締役： 佐藤 淳、以下「Stayway」）は、2025年6月13日付で、神戸経済同友会に加入したことをお知らせいたします。

神戸経済同友会への加入について

当社は「中小企業や地域のポテンシャルを開放する」というミッションのもと、地域の金融機関、士業、事業会社などと連携し、補助金支援のDXによる経営支援サービス「補助金クラウド」を展開してまいりました。

2025年からは、みなと銀行様および神戸信用金庫様との業務提携を開始し、神戸市をはじめ兵庫県内の中堅・中小企業への支援体制を一層強化しております。地域に根ざした金融機関や専門家との連携を通じ、補助金活用を起点とした企業支援の枠組みを着実に広げています。

こうした取り組みの一環として、神戸の中堅・中小企業の経営課題により深く向き合い、地域経済の活性化に貢献すべく、神戸経済同友会に加盟いたしました。神戸経済同友会では、次世代のアントレプレナーシップの醸成、起業しやすい環境の整備、会員企業とスタートアップ企業の交流促進を目的に「スタートアップ委員会」を設立しており、当社もその活動に積極的に参画してまいります。

今後は、これまでに培った知見と支援実績を地域社会に還元し、同友会の皆さまと意見交換を重ねながら、持続可能な地域経済の発展と日本全体の健全な成長に貢献してまいります。

神戸経済同友会とは

神戸経済同友会は、1946年（昭和21年）10月の設立以来、兵庫県内の有志経済人が所属企業や業界の枠を超えて結集し、未来志向の視点から経営のあり方や経済の重要課題について自由闊達な議論を重ねてきた提言団体です。こうした活動を通じて、参加者一人ひとりの見識を高め合いながら、企業経営の質的向上と地域経済の持続的な発展に寄与することを目的としています。

団体名：一般社団法人神戸経済同友会

代表幹事：

・顧問 神原 忠明

・代表取締役会長 高梨 柳太郎

所在地：兵庫県神戸市中央区江戸町91-1 神戸銀行協会ビル 5階

HP：https://www.kobedoyu.com/

「補助金クラウド」シリーズについて

「補助金クラウド」は、金融機関、事業会社、士業のための補助金申請DXサービスです。国や自治体ごとに散在している複雑な補助金等の情報を収集・一元化し、それぞれの中小企業のニーズに合わせた情報提供や、データ・テクノロジーを活用した可視化・分析・効率化など、あらゆる中小企業が補助金を通じて公平な成長機会を持てるプラットフォームの構築を目指しています。

詳細な機能、料金プランにつきましては、お問い合わせください。

「補助金クラウド」Webサイト:https://www.hojyokincloud.jp/

株式会社Staywayについて

Deloitte出身の公認会計士により構成され、テクノロジーに強みを持ったプロフェッショナルファームです。M&Aアドバイザリー業務、財務DD、バリュエーション、IPO支援などを大手ファームで経験したメンバーが中心となり、サービスを提供しております。

また、課題が多い補助金・助成金領域に対しては、全国の地域金融機関/事業会社と連携しながら、テクノロジーを用いて効率化を進める補助金テックを推進しており、金融庁や日経新聞の選ぶFintecスタートアップに選抜されております（https://stayway.co.jp/news/681/）

■社 名：株式会社 Stayway

■代 表：代表取締役 佐藤淳 公認会計士/認定支援機関

■設立日： 2017年7月7日

■URL：https://stayway.co.jp/

■拠点：

大阪本社：大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 8F

東京本社：東京都中央区日本橋茅場町2-8-1 BRICK GATE 茅場町

仙台支社：宮城県仙台市青葉区中央４丁目４－１９YUI NOS ユイノス

名古屋支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

福岡支社：福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next内

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神戸サテライトオフィス：兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2－19 アムズ元町 1F・4F

岡山サテライトオフィス：岡山県岡山市北区磨屋町3-10 TOGITOGI 2F

■事業内容：

１.中小企業DX・補助金DX事業

２.プロフェッショナル×DX事業（テクノロジー、会計、M&A）

３.地方創生事業

■主な運営サービス：

１.補助金・助成金対応支援ツール「補助金クラウド」シリーズ

https://www.hojyokincloud.jp/

補助金クラウド for ESG【ESG関連補助金の活用企業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/esg/

補助金クラウド for Bank【金融機関向け】

https://www.hojyokincloud.jp/bank/

補助金クラウド for Pro【士業・商工会議所・商工会向け】

https://www.hojyokincloud.jp/pro/

補助金クラウド for Sales【法人営業向け】

https://www.hojyokincloud.jp/sales/

※「補助金クラウド」は 弊社の登録商標です（商標登録第6488996）

２.専門家が監修する補助金・助成金メディア「補助金クラウドMag.」

https://biz.stayway.jp/hojyokin/

３.補助金債権の早期資金化「前ほじょくん」

https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/