赤西仁×錦戸亮「N/A」、待望のアリーナライブをWOWOWで独占放送・配信！さらに舞台裏に密着したオリジナル番組や過去ライブを合わせて3カ月連続で特集！

赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」。待望のアリーナライブ、ツアー舞台裏に密着したオリジナル番組、過去ライブを通じて赤西仁&錦戸亮を3カ月連続で特集!

赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」。2019年に始動し、2020年5月にハワイで初ライブ「RYO NISHIKIDO & JIN AKANISHI LIVE IN HAWAII 2020 "THE MEN IN THE ARENA"」を開催する予定だったが、コロナ禍によりやむなく中止。それから5年の月日が流れ、今年2025年、ついにアリーナライブ「N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"」、そしてハワイでのアフターパーティーの開催が決定。WOWOWでは横浜・ぴあアリーナMM公演の模様を独占放送・配信!さらに、ライブの舞台裏に密着したドキュメンタリー番組、赤西仁と錦戸亮の過去ライブの模様をお届けする。

【番組情報】

特集名:3カ月連続!赤西仁×錦戸亮「N/A」WOWOW特集

9~11月放送・配信

<ラインナップ>

赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"

9月放送・配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」初アリーナライブより、横浜・ぴあアリーナMM公演の模様を独占放送&配信!

赤西仁と錦戸亮による共同プロジェクト「N/A」。彼らが6月に横浜と神戸で開催するアリーナライブ「N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"」。「N/A」の初のライブとして注目が集まるこの公演より、6月22日の横浜・ぴあアリーナMM2日目の模様を独占放送・配信する。

音楽活動はもちろん俳優としても確かな地位を築いてきた2人が、共同プロジェクトを立ち上げたのは2019年末。異なる活動基盤を持つ2人が手を組むということで大きな話題を呼んだ「N/A」だが、コロナ禍により当初予定されていた企画は大きな変更を余儀なくされてしまう。それでも、2020年6月、8月には相次いで楽曲を配信リリースし、9月にはフル・アルバム『NO GOOD』を発表、確かな第一歩を踏み出した。それから5年、ようやくそのパフォーマンスがベールを脱ぐ。大きな期待が渦巻く中での一挙手一投足をお見逃しなく!

収録日:2025年6月22日

収録場所:神奈川 ぴあアリーナMM

Behind The Scenes - 赤西仁×錦戸亮 N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"

10月放送・配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

赤西仁と錦戸亮の共同プロジェクト「N/A」のアリーナライブ、そしてハワイでのアフターパーティーの舞台裏に密着!

赤西仁と錦戸亮が共同プロジェクト「N/A」のスタートを宣言した2019年から6年の月日が流れ、ようやく実現に至ったアリーナライブ「N/A LIVE 2025 "THE MEN IN THE ARENA"」、そして2020年に初ライブを予定していたがコロナ禍で中止を余儀なくされたハワイの地でのアフターパーティーに密着するドキュメンタリー番組をお届けする。

二つの稀有な才能が新たな形に開花していく様子を、この番組を通して感じていただきたい。

赤西仁 JIN AKANISHI "10th Anniversary Live 2023"

11月放送・配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

赤西仁が2023年に自身のレーベル設立10年目を記念して行なった、国立代々木競技場第一体育館でのライブを放送・配信!

2010年にソロアーティストとしての活動をスタートさせ、2014年に自主レーベル「Go Good Records」を立ち上げた赤西仁が、2023年7月に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催した「JIN AKANISHI "10th Anniversary Live 2023"」の模様をお届けする。

「Go Good Records」設立10年目という節目にふさわしく、数々の代表曲を披露した赤西仁の歴史が詰まったライブをご堪能いただきたい。

収録日:2023年7月2日

収録場所:東京 国立代々木競技場 第一体育館

錦戸亮 RYO NISHIKIDO LIVE 2021 "SHABBY"

11月放送・配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

2021年に45公演ものコンサートを開催した錦戸亮。怒濤のライブイヤーを締めくくった幕張メッセ公演の模様を放送・配信!

2021年は1月に2ndアルバム『Note』をリリースするとともに、積極的にライブを展開した錦戸亮。3月にファンクラブ限定のアルバムリリースイベントおよびライブハウスツアー、4月から6月にかけて全国ホールツアー、11月にバースデーライブ、そして12月にアリーナライブと全45公演ものコンサートを開催。

その締めくくりとなった、12月18日の幕張メッセ幕張イベントホール公演の模様をお届けする。「ぼろぼろの」「みすぼらしい」という意味を持つ"SHABBY"をあえてタイトルに冠し、ありのままの自分を届けた錦戸亮のパフォーマンスをお見逃しなく。

収録日:2021年12月18日

収録場所:千葉 幕張メッセ 幕張イベントホール

【番組サイト】(https://www.wowow.co.jp/music/na/)