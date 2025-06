アジレント・テクノロジー株式会社

※このお知らせは、米国時間2025年6月3日にアジレント・テクノロジーズ・インクが発表したニュースリリースを、アジレント・テクノロジー株式会社が和訳・要約したものです。

<お知らせ> 2025年6月20日

カリフォルニア州サンタクララ、2025年6月3日

アジレント・テクノロジーズ・インク (NYSE:A) は、名誉ある Scientists’ Choice Awards を 2 部門受賞したことを発表します。2024 年最優秀ウェビナーが「HPLC Made for Tomorrow: Introducing the new Agilent Infinity III LC Series(未来のニーズに応える HPLC:新しい Agilent Infinity III LC シリーズのご紹介)」に贈られ、Best New Analytical Product of 2024賞が「Agilent 7010D トリプル四重極 GC/MS システム」に贈られました。

2025 Scientists' Choice Awards は、世界規模の科学コミュニティのメンバーによる投票で選出され、アジレントは革新的な技術と影響力の強い科学教育を提供する継続的なリーダーシップが評価されました。

受賞したウェビナー「Say Hello to the HPLC Made for Tomorrow(https://www.agilent.com/cs/library/flyers/public/fl-infinity-iii-lc-webinar-selectscience-5994-7938EN-agilent.pdf); Introducing the new Agilent Infinity III LC Series(未来のニーズに応える HPLC の導入:新しい Agilent Infinity III LC シリーズのご紹介)」では、新製品 Agilent Infinity III LC シリーズの各種機能を紹介しており、この次世代 HPLC プラットフォームが、どのようにして日々の HPLC ルーチンをサポートし、結果の信頼性を向上させ、技術への投資を保護し、より持続可能なラボに貢献するように設計されているのかを明らかにしました。

Best New Analytical Product of 2024 を受賞したAgilent 7010D トリプル四重極 GC/MS システム(https://www.agilent.com/en/product/gas-chromatography-mass-spectrometry-gc-ms/gc-ms-instruments/7010d-triple-quadrupole-gc-ms?gclid=3c1cd84eb21711fa83b5b076ad21cd71&gclsrc=3p.ds&msclkid=3c1cd84eb21711fa83b5b076ad21cd71&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=B_PS_Br_Product_EMEA_E_P&utm_term=agilent%207010d&utm_content=Product_Mass%20Spec_GC%20MS_7010D%20Triple%20Quadrupole_P)は、ガスクロマトグラフ質量分析計を大きく進歩させた製品です。強化された感度、堅牢性、インテリジェントな自動化機能を備えた 7010D により、ラボは複雑なサンプルマトリックスにおいて、より低い検出下限とより高いスループットを達成することができます。この製品は、環境、食品安全性、医薬品アプリケーションに不可欠なツールです。

アジレントのマーケティング担当バイスプレジデントである Jeff Porter は、次のように述べています。

「SelectScience と科学コミュニティからこれらの Scientists’ Choice Awards を受賞したことを光栄に思います。これらの賞は、科学者が発見と革新を推進して、科学の成果を大きな力に変えるために必要なツールと知識を提供するというアジレントの取り組みを反映したものです。」

SelectScience の医薬および応用化学担当編集者である Cameron Smith-Craig 氏は、次のように述べています。「これらの賞のノミネートを募集したところ、素晴らしい反響がありました。SelectScience の読者や世界中のメンバーが参加して、この 1 年で最も優秀な新しい分析機器を挙げてくれました。受賞製品であるアジレント・テクノロジーズの 7010D トリプル四重極 GC/MS は、2024 年のラボの取り組みを大きく前進させたと評価されました。最高の技術革新と教育を称える両賞を受賞したアジレントを祝福します。」

Scientists' Choice Awards は、6 月にボルチモアで開催された ASMS 2025 で発表されており、ライフサイエンスおよび分析分野で最も影響力の強い技術やコミュニケーションを表彰するものです。受賞者は、何千人もの科学者や研究者が参加する世界的な投票プロセスにより選出されます。

アジレント・テクノロジーについて

アジレント・テクノロジー (NYSE:A)は、分析ラボや臨床検査室向けテクノロジーにおけるグローバルリーダーであり、当社のお客様が科学の叡智を生活と生命にもたらすのを助けるインサイトやイノベーションを提供しています。当社の機器、ソフトウェア、サービス、専門性を含む、幅広いソリューションは、お客様が抱えるきわめて困難な課題に信頼できる答えをお届けします。2024年度の売上高は 65 億1000万米ドルでした。従業員は全世界で 18,000 人となります。アジレント・テクノロジーの情報は、www.agilent.com(http://www.agilent.com/) および www.chem-agilent.com (https://www.chem-agilent.com/)でご覧ください。アジレントの最新ニュースを受信するには、Agilent Newsroom(https://www.agilent.com/about/newsroom/subscribe/)に登録してください。LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/agilent-south-asia-pacific-korea-&-japan/)、Facebook(https://www.facebook.com/Agilent.Tech)でアジレントをフォローしてください。

※このプレスリリース中の「アジレント・テクノロジー」、「アジレント」、「当社」は、文脈により、「アジレント・テクノロジーズ・インク」、その日本法人や各国の法人、グループ全体を指すことがあります。

※このプレスリリースに掲載の製品はすべて試験研究用です。診断目的には利用できません。

