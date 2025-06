¥¹¥Ýー¥Ä¶¦ÁÏ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¶¥¹¥âー¥ë¥·¥ó¥°¥¹¡¢°¦ÃÎ¸©¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¿Íºà°éÀ®¹ÖºÂ°ÑÂ÷¶ÈÌ³¡×¤ò¼õÂ÷

株式会社ザスモールシングス

株式会社ザスモールシングス(東京都港区、代表取締役社長:田上 悦史)は、この度、愛知県より「スポーツビジネス人材育成講座委託業務」を受託しました。株式会社ザスモールシングスは、本事業の運営を通じて、スポーツ×共創のアプローチで愛知県のスポーツ産業を支える人材育成に貢献することを目指します。講座の概要やプログラムの詳細は今後発表される予定ですので、ぜひご注目ください。

発注者: 愛知県

事業名: スポーツビジネス人材育成講座委託業務

概要: 本事業は、スポーツ産業を支える人材の育成を目的に、スポーツチーム等と連携してスポーツビジネスに関する連続講座を開催するものです 。

当社は、日本国内では類を見ない「スポーツ共創」のプロデュースやコンサルティングを提供する事業者です 。自治体や企業、非営利団体など多様なステークホルダーが集う対話・共創の「場」を創出し、共同事業体のプロジェクトマネジメントから施策実行支援まで一貫して行ってまいりました。これまで培った知見を本事業にも最大限活かし、スポーツの持つ可能性を他分野との共創によって拡げることで、地域課題の解決とスポーツ産業の発展に寄与してまいります。

株式会社ザスモールシングス 代表取締役社長 田上悦史 コメント

「愛知県でこのようなスポーツビジネス人材育成の取り組みに携われることを大変光栄に思います。本講座では、昨年度のプロジェクトで得た知見や当社の理念である『小さな行動が世界を変える』を体現し、受講者の皆様がスポーツを通じて新たな価値を創出できるような学びを提供したいと考えています。スポーツの持つ力と多様なセクターとの共創によって、愛知発のイノベーションが生まれることを期待するとともに、本事業がスポーツ産業のさらなる発展に寄与することを願っております。」

<株式会社ザスモールシングス 概要>

株式会社ザスモールシングスは、エクスペリメンタルソウルバンドWONKの楽曲「small things」から名付けられた企業です。従来の固定化されたモデルを再定義し、「小さな行動」が世界を変えるという理念のもと 、対話と実験的アプローチを重視。地域やファン、スポンサーと協創し、新たなスポーツ体験の創出やファンコミュニケーション強化、地域連携プロジェクトなど、多彩な実験的施策を展開しています。「We talk slow Tomorrow, how would it be?」の精神を軸に、小さな一歩からスポーツの新しい価値を追求します 。