発売たちまち大増刷決定『昭和20年8月15日　文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』が売れ行き好調

株式会社ＮＨＫ出版

作家、映画監督、俳優、マンガ家など総勢135人の敗戦体験を膨大な資料にもとづいて再現した『昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』は、6月10日の発売直後から売れ行き好調につき増刷を決定しました。

■著者の中川右介さんコメント

中川右介『昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』2025年6月10日発売

何年も前からこういう本を書きたいと漠然と考えており、戦後80年という節目の年に出すことができました。発売から１週間で増刷が決まり、改めて、「あの日」への関心の高さを感じています。

作家、マンガ家、映画・演劇人、音楽家たち135人の戦争体験には、空襲の恐怖、疎開生活の苦労に加え、自由に表現できない苦しみもあります。

戦争を知らない世代が、戦争と平和、戦争と文化・芸術を考える一助になればと思っています。

2025年6月17日 中川右介

■丸善お茶の水店で新書ランキング1位を獲得！

＊2025年6月9日～6月15日 新書・選書部門

■大好評！試し読みを公開

丸善お茶の水店での展開の様子（6月16日撮影）

本書の「はじめに」全文を公開。

後世に名を成す彼らは「あの日」をどう迎えたのか？(https://mag.nhk-book.co.jp/article/73521)（https://mag.nhk-book.co.jp/article/73521）

青年やなせたかしは、どのように敗戦の日を迎えたのか。実際の昭和20年8月15日と、その後待ち受けていた現実(https://mag.nhk-book.co.jp/article/73974)（https://mag.nhk-book.co.jp/article/73974）

玉音放送が流れたあの日、後世に名を馳せる文化人たちはどのように過ごしていたのか。

「ブギウギ」の笠置シヅ子、「芋たこなんきん」の田辺聖子、「ゲゲゲの女房」の水木しげる、現在放送中「あんぱん」のやなせたかし、そして26年度後期放送予定「ブラッサム」の宇野千代など、連続テレビ小説のモデルとなった著名人も多数登場します。

8月15日に誰がどこで過ごしていたかが一目で分かる地図や略歴付き索引など、資料面も充実。

■本書に登場する文化人（135人）

第一部 今日も明日もペンをとる

第一章 若者たち

三島由紀夫／司馬遼太郎／井上靖／松本清張／水上勉／円地文子／瀬戸内寂聴／大岡昇平／阿川弘之

第二章 文豪たち

川端康成／大佛次郎／菊池寛／林芙美子／宇野千代／宮本百合子／石川達三／太宰治／谷崎潤一郎／永井荷風／横溝正史／海野十三／江戸川乱歩

第二部 国敗れて、映画あり

第三章 東宝

森岩雄／黒澤明／今井正／高峰秀子／志村喬／山本嘉次郎／原節子／山田五十鈴／長谷川一夫／三船敏郎／円谷英二

第四章 松竹

城戸四郎／五所平之助／佐々木康／並木路子／高峰三枝子／田中絹代／上原謙／加山雄三／笠智衆／佐野周二／マキノ正博／木下惠介／小津安二郎

第五章 大映

永田雅一／市川右太衛門／片岡千恵蔵／丸根賛太郎／嵐寛寿郎／阪東妻三郎／伊藤大輔／稲垣浩

第三部 それぞれの幕間

第六章 演劇・音楽

島田正吾／古関裕而／菊田一夫／古川ロッパ／天津乙女／春日野八千代／岩谷時子／越路吹雪／ミヤコ蝶々／森光子／淡谷のり子／笠置シヅ子／服部良一／山口淑子／朝比奈隆

第七章 新劇

中村伸郎／山本安英／木下順二／杉村春子／千田是也／東山千栄子／村瀬幸子／滝沢修／宇野重吉／沢村貞子／丸山定夫／徳川夢声／土方与志

第八章 歌舞伎

初代市川猿翁／六代目尾上菊五郎／七代目尾上梅幸／十七代目中村勘三郎／初代中村吉右衛門／初代松本白鸚／初代中村錦之助／十一代目市川團十郎／二代目尾上松緑／六代目中村歌右衛門／十四代目守田勘彌／初代水谷八重子／二代目中村鴈治郎／坂田藤十郎／十三代目片岡仁左衛門／四代目中村雀右衛門

第四部 遅れてきた少年たち

第九章 未来の音楽家、映画人たち

小澤征爾／岩城宏之／芥川也寸志／武満徹／吉田喜重／篠田正浩／大島渚／大林宣彦／深作欣二／高倉健／岡田茉莉子／有馬稲子／岸惠子／美空ひばり

第十章 未来のマンガ家たち

手塚治虫／藤子不二雄Ⓐ／楳図かずお／さいとう・たかを／石ノ森章太郎／松本零士／わたなべまさこ／赤塚不二夫／ちばてつや／白土三平／水木しげる／やなせたかし

第十一章 未来の作家たち

大江健三郎／石原慎太郎／井上ひさし／五木寛之／野坂昭如／星新一／小松左京／筒井康隆／田辺聖子／阿久悠／黒柳徹子

■著者

中川右介（なかがわ・ゆうすけ）

1960年生まれ。作家、編集者。

早稲田大学第二文学部卒業。出版社アルファベータ代表取締役編集長（～2014年）として、音楽家や文学者の評伝などを編集・発行。自らもクラシック音楽、歌舞伎、映画、マンガ、野球など多様な分野で旺盛な執筆活動を続ける。

著書に『クラシック音楽の歴史』（角川ソフィア文庫）、『冷戦とクラシック』（NHK出版新書）、『昭和45年11月25日』（幻冬舎新書）、『江戸川乱歩と横溝正史』（集英社文庫）、『オーナーたちのプロ野球史』（朝日文庫）など。

■商品情報

NHK出版新書744『昭和20年8月15日 文化人たちは玉音放送をどう聞いたか』

中川右介 著

2025年6月10日発売

ISBN：978-4-14-088744-8

定価1,265円（税込）新書判 368ページ

ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887442025.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/4140887443)4140887443(https://www.amazon.co.jp/dp/4140887443)